圖片版權 Getty Images Image caption 安吉麗娜·朱莉在《黑魔后2》的倫敦首映式上。

安吉麗娜·朱莉（Angelina Jolie，安祖蓮娜·祖莉）日前表示，在塑造年輕女性的人格這件事上，男性也應該承擔責任。

這位在《黑魔后2》（Maleficent: Mistress of Evil，《沉睡魔咒2：惡魔夫人》）中擔當女主角的好萊塢女星指，電影中的女性角色不應該被描繪成體格強壯之人，使她們顯得強大。

「我經常都在想，當一個故事是在講『這個女人很強大』時，她就必須要打敗男人，或者她要像一個男人，又或者她必須不需要男人，」朱莉在電影的首映式上這樣向記者表示。

在說到她自己在《黑魔后2》中的角色，還有艾麗·範寧（Elle Fanning，艾兒·芬寧）飾演的奧蘿拉公主（Princess Aurora，愛洛公主）時，朱莉表示：「我們都非常需要，非常愛男人，也會向他們學習。」

「所以，我認為這對年輕女孩子來說也是一個重要的訊息，要找到她們自己的力量，但也要尊重她們周圍的男人，並向他們學習。」

她還表示：「我們有一些強大的女性，但是電影當中那個犯錯和不得不被清除的角色也同樣是一個女人。我們在不同角色當中展現了非常豐富的女性類型，但是我們電影裏也有非凡的男人，我真的很想強調這一點。」

《黑魔后2》是2014年《黑魔后：沉睡魔咒》的續集，將於本月稍後在英國上映。艾德·斯克林（Ed Skrein）、奇維托·艾吉佛（Chiwetel Ejiofor，楚伊特·艾治奧福）和米歇爾·菲佛（Michelle Pfeiffer，米雪·菲花）亦參演了這部電影。

圖片版權 Disney Image caption 艾麗·範寧（左）和米歇爾·菲佛也出演了《黑魔后2》。

再度在片中飾演奧蘿拉公主的範寧也呼應了朱莉的評論。她說，奧蘿拉公主的角色，力量並不一定是來自於身體，這一點和很多兒童電影裏的公主不一樣。

「奧蘿拉的力量是她的友善，還有她對自己非常真誠，這是我在電影裏想要保持的東西 。她很溫和，很女人，也想要做一個妻子，想要生小孩，這是非常美妙和強大的東西，而它並沒有很經常在銀幕上展現。」

「很多的公主都是那種，『我們來把她變成一個強大的公主！讓她變強悍，我們要讓她很能打！』這樣就是一個強大的女人嗎？好像我們只要有一把劍，一套弓箭，就能開打？奧蘿拉卻能夠穿粉紅色的衣服以另一種方式做到這一點，她保留了自己的溫和和軟弱，這一點很美。」

女性該如何運用權力？

在動作片或者兒童電影當中，很多女主角都是把重點放在角色的身體力量上。比如《神奇女俠》（Wonder Woman），或者2012年電影《勇敢傳說》（Brave）裏的梅莉達公主（Merida），甚至連朱莉自己早前飾演過的「古墓麗影」（Tomb Raider，盜墓者羅拉）系列中的羅拉（Lara Croft），也是一個動作英雄。

在解釋《黑魔后2》的前設時，範寧表示：「她人生中的五年過去了，她現在是魔境的女王（Queen of the Moors），她有了新的責任，她還在試著搞清楚自己是怎樣的統治者，還有她要如何運用這些權力。」

這部電影中，朱莉飾演的黑魔后對奧蘿拉的母性令她掙扎，同時她又面對著來自鄰國的英格麗王后（Queen Ingrith，米歇爾·菲佛飾）的挑戰。

圖片版權 Disney Image caption 朱莉飾演的黑魔后對奧蘿拉的母性令她掙扎，同時她又面對著來自鄰國的英格麗王后的挑戰。

英格麗王后在黑魔后和奧蘿拉之間造成了裂痕，因為她的兒子菲利普王子（Prinice Phillip）向公主求婚。英格麗王后想要利用這樁婚事來離間人類和精靈，於是黑魔后便要承擔起避免爆發戰爭的責任。

出席了預映的影評人在推特（Twitter）上分享他們的看法。

為《綜藝》（Variety）雜誌和獎項預測網站Awards Circuit寫影評的柯特妮·霍華德（Courtney Howard）發推文說：「《黑魔后2》就像《加勒比海盜》一樣；很多曲折離奇的情節和巧妙的構思，但又巨星助陣；安吉麗娜·朱莉、米歇爾·菲佛和艾麗·範寧就是三位一體，同時充滿了活躍的角色變化。」

娛樂網站We Live Entertainment主編斯科特·門澤爾（Scott Menzel）則形容，電影是「一部視覺上令人嘆為觀止的續集，再次證明安吉麗娜·朱莉天生就是演這個主角的。這是一個現代童話，一個女性的狠角色成為了中心人物。打鬥場面很宏大，服裝也令人驚嘆。」

「安吉麗娜·朱莉和米歇爾·菲佛在《黑魔后2》裏的針鋒相對，從頭到尾都是如你所願般的精彩，」英國娛樂新聞網站「數碼間諜」（Digital Spy）評論說，「這部電影需要更多這樣的元素，但它已經是一部視覺大膽、歡樂和出色的續集。」

上周三（10月9日），電影在倫敦首映。

圖片版權 PA Media Image caption 範寧和朱莉均表示，女性角色的強大不是體現在身體的力量上。

範寧說：「我真的感覺到有責任要去拍第二部，第一部是我第一次做這種規格的電影，很多年輕小孩都有看那一部，尤其是年輕的女孩會走到我面前，她們真的把我看作是那個角色。」

「於是，聽說要拍續集時，我確實感覺到了自己對那些女孩有責任，就是要展現一個作為成長中的年輕女性的奧蘿拉。當然，在拍第一部時，我只有14歲，而現在奧蘿拉仍然有同樣的特質，就是她體現出的友善、單純和甜美，能回來真的非常高興。」

「我們三個（範寧、朱莉和菲佛），從一開始就在這裏，我們的關係也有了變化和成長。現在我21歲了，所以我不再是片場裏的小孩。某程度上我真的感覺到自己在片場得到了接納，特別是米歇爾和安吉麗娜，我感覺她們把我看作是她們的一分子那樣，接納了我。」

朱莉表示，這些電影已經變成一個女人人生之路的一種反映——這是在一開始籌備第一部電影時不一定有的意圖。

「有趣的一點是，在我們沒有意識到的情況下，我們已經經過了一個女人成長的各個階段，」她說，「她的出生、洗禮，從一個小女孩到一個少女，再到現在成為一個妻子。所以某種意義上，這些章節是因循著幾條不同的路徑，而其中一條就是一個女人如何成長和改變。」