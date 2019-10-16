金正恩再騎白馬上白頭山預示什麼重大變化

圖片版權 AFP Image caption 朝中社公布了朝鮮領導人金正恩在白頭山上騎白馬奔馳在雪原上的照片，並報道稱，這是朝鮮革命史上具有重大意義的重大事件。

2019年10月，全世界又看到朝鮮領導人金正恩騎馬登上了朝鮮最高峰。觀察家們說，大事可能即將發生。

朝鮮官方媒體朝中社公布了金正恩在白雪覆蓋的白頭山上騎著白馬的多幅照片，並報道稱，這是朝鮮革命史上「具有重大意義的重大事件」。

過去金正恩上白頭山後，確實採取了一些影響整個國家甚至東北亞地區重大行動。但這次會發生什麼？

首先，讓我們了解一下白頭山在朝鮮和韓國的重要地位。

朝韓聖地與中國淵源

白頭山在中國被稱為長白山，有東北亞第一神山的稱號，是中國十大名山之一。在滿族神話中，長白山被視為滿族發祥地。中國清代滿人和文件信函中不少也將其稱為白頭山。

而根據朝鮮民族神話，白頭山是其民族和帝王朝代發祥之地。朝鮮自1897年改國號為大韓帝國以來， 開始白頭山祭祀活動，朝鮮和韓國人均將白頭山視為民族精神象徵。

中國媒體稱，雖然長白山天池自古便是中國的固有領土，但在1962年，中朝雙方重開劃界談判中，中方為了維護良好的邦交做出重大讓步，將天池的一半和包括白頭峰在內的七座山峰劃歸朝鮮。

朝鮮從中國接收白頭峰次日將其改名將軍峰。而朝鮮官方宣傳中包括大量有關金正日以白頭山為根據地展開革命活動和白頭山血統等內容。

至今，朝鮮國徽和韓國國歌中均有白頭山圖案或內容。

登白頭山預示

圖片版權 Reuters Image caption 2017年，金正恩在新年致辭前幾周訪問了白頭山，暗示將與韓國解凍外交。隨後幾個月內，此前瀕臨戰爭邊緣的朝鮮半島局勢大為緩和。

大事即將發生？

觀察家們說，朝鮮領導人登上約海拔2750米的將軍峰，常常預示大事即將發生。

2013年2月，金正日處決姑父張成澤之前也曾登上白頭山。

2017年，金正恩在新年致辭前幾周訪問了白頭山，暗示將與韓國解凍外交。隨後幾個月內，此前瀕臨戰爭邊緣的朝鮮半島局勢大為緩和。

而每當朝鮮遇到難關時，金正恩都會造訪此處，這次他是否會就無核化談判等做出重大決策？

朝美核談

朝鮮官方朝中社在發佈的金正恩白頭山騎馬圖片的文字報道中，有些字句讓國際觀察家們特別關注。

特別是裏面表示，隨行官員確信，將會有一場偉大的行動，再次以奇蹟震撼世界，並在朝鮮革命中向前邁出一步。

分析人士表示，這可能預示著擁有核武器的朝鮮將走向新的政策方向。

但自2019年2月金正恩和特朗普第2次峰會破裂以來，朝美談判陷入僵局，朝鮮進行了一系列導彈試驗，加劇了緊張局勢。

BBC駐韓國記者比克認為，目前特朗普有點被美國其他內政和外交事務分散了注意力，朝鮮領導人可能正在利用這次活動考慮如何吸引特朗普政府的注意。

平壤已經讓美國在2019年年底前拿出一個無核化協議。金正恩在採取任何拆除其核計劃的行動之前，一再呼籲美國要提前解除制裁，但迄今他未能說服華盛頓。

圖片版權 KCNA via REUTERS Image caption 2019年10月2日，朝鮮試射潛射導彈。

經濟建設

早些時候，朝鮮官員在瑞典與美國官員舉行了工作層磋商，但很快以破裂告終。

朝鮮最高核特使金明吉表示，此次磋商談崩且未取得任何成果，其責任全部在於美國的態度和立場。朝鮮非常失望。

然而，美國堅持認為，雙方進行了良好的討論。

韓聯社的分析認為，此次金正恩騎馬上山前還視察了白頭山附近的三池淵郡建設工地，意在展示朝方在朝美工作層磋商破裂後不急於談判磋商，而是立志於自力更生發展經濟的決心。