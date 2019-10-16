BBC巾幗百名：2019年上榜的華人女性

BBC推出2019年全球最有影響力的巾幗百名女性。今年的巾幗百名提出的一個問題是：如果世界由女性來主管，未來將會是怎樣的？

今年的巾幗百名女性包括重建敘利亞的女建築師、美國國家航空航天局NASA的火星直升機負責人、反抗黑手黨的「幽靈」政客以及跟蔑視女性抗爭的女足球隊員等等。

許多女性都是在自己領域的領軍人物。她們預測和描繪了2030年世界未來的遠景。

但在這裏，我們為你介紹2019年上榜的3位華人女性：

中國拳擊手：黃文斯

排在BBC巾幗百名第39位（按姓氏字母順序排列）的黃文斯是來自中國的一位拳擊手。今年29歲的黃文斯戰勝產後抑鬱症，去年奪得了亞洲女子超蠅量級冠軍的金腰帶。

黃文思是中國少數，但卻不斷增長的女拳擊手之一。 她挑戰了人們對女性傳統角色的陳舊觀念。她希望繼續為在體育運動中，圍繞女性的一些偏見作鬥爭。

人工智能先驅：李飛飛

來自美國的人工智能專家李飛飛排在巾幗百名的第52位。李飛飛16歲時從中國移民到美國，當時連英語都不會說。

她先是在自己父母所開的幹洗店中做兼職，現在被廣泛認為是人工智能領域的先驅。

這位前谷歌的副總裁，現在擔任斯坦福大學以人為本的人工智能研究院的聯合負責人（Human-Centered Artificial Intelligence HAI），該研究院致力於如何研發比較符合倫理道德的人工智能。

李飛飛還是AI4ALL的聯合創始人，該公司致力於招募更多女性和少數族裔參加人工智能的研製。

清潔水創始人：任曉媛

入圍BBC巾幗百名第76位的任曉媛是中國首個民間水質地圖平台MyH2O的創始人。該平台旨在改善中國農村地區仍十分常見的水污染問題。

任曉媛畢業於美國麻省理工學院（MIT）。畢業後，她創建了一個非營利平台，並建立起一個全國性的水信息地圖網絡。該網絡幫助培訓當地人和學生自己進行水測試，以便水務公司知道應該在哪裏採取行動，以及滿足哪些社區的需求。

你的器材不支持播放多媒體材料 任曉媛：創建中國水污染地圖的「90後」女學者

「巾幗百名」是什麼？

BBC「巾幗百名」每年都會提名100名來自全球各地深具影響力及鼓舞人心的女性。今年巾幗百名提出的一個問題是：如果世界由女性來主管，未來將會是怎樣的？

我們希望讀者們能夠積極參與，向她們提出你們的主意。歡迎各位在社交平台Facebook、Instagram及推特上使用#100Women與她們交流。

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