美再出新規：中國外交官見美官員需事先通報

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中美貿易戰暫時熄火，但美國政府近日再出新規，要求所有駐美的中國外交官在計劃與美國聯邦或地方官員舉行會面時，必須事先通知美國國務院。

美國國務院還稱，若中國外交官要去美國的教育或科研機構訪問，必須提前通知，但不需徵得許可。

中國稱美國破壞了國際例行規定，但美國稱，美方此舉是為了促使「中方改變對美國駐華外交官的政策限制」。

美國新規與訪問權限爭議

美國國務院高級官員表示，中國外交官參加會議不需獲得批准，只需要提前通知美國國務院。而在美國的中國外交官需要獲得中方批准，並且經常被拒絶。

美國官員稱，在中國，美國外交官無法不受限制地接觸到對工作很重要的人，包括當地省級官員、學術機構、研究機構等等。而在美國的中國外交官卻可以充分利用美國開放的社會環境。

美國國務院高級官員還稱，希望中國政府能夠為在中國的美國外交官更多訪問權限。

「多年來，我們一直通過非正式和正式渠道向中方抱怨美國外交官接觸中國境內各方的限制，」這位官員說，「中國的回應是，我們會在適當的時候給你訪問權限。」

該官員還稱，新規與中美兩國之間持續已久的貿易戰無關。過去15個月，美國和中國對彼此價值數十億的商品徵收關稅。

美國官員強調，新規是為了針對美國駐華外交官在中國受到的限制所採取的「對等措施」。

但美國國務院高級官員並未回答，如果中國駐美外交官不遵守該規定，會面臨什麼後果。

中國有何回應？

中國駐美大使館周四（10月17日）在推特上回應此事時稱，美國國務院對中國外交官的最新規定違反了《維也納外交關係公約》。

「到目前為止，中方對美國駐中國外交官和領事官員沒有類似要求。」中國駐美大使館稱。

根據《維也納外交關係公約》第25條，「接受國應給予使館執行職務之充分便利」。

中國駐美大使館還說，在互惠方面，美國駐中國的外交人員遠遠多於中國駐美的外交人員。僅在2018年，美外交官就對中國高校進行了160多次訪問。

中國駐美大使崔天凱在推特上表示，他的好朋友美國前駐華大使鮑卡斯（Max Baucus）在三年任期內去了中國所有省份，美國現任駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）也有類似計劃。「我已經在美國待了6年半，還沒能走遍美國所有州。」

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @AmbCuiTiankai My good friend Ambassador Baucus visited all Chinese provinces during his three-year tenure in China. Ambassador Branstad has a similar plan. I have been here for six years and half, but I have not been able to set foot on every American state. https://t.co/ZhvankS1K8 — Cui Tiankai (@AmbCuiTiankai) 2019年10月16日

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @ChineseEmbinUS The latest restrictions imposed by the US State Department on Chinese diplomats are in violation of the Vienna Convention.

So far, the Chinese side does not have similar requirements on American diplomats and consular officers in China. — Chinese Embassy in US (@ChineseEmbinUS) October 16, 2019

圖片版權 Getty Images Image caption 中國駐美大使館

近來新規與禁令

美國本月來多次發佈有關中國的禁令和措施。

10月7日，美國商務部稱，將新疆公安廳在內的28家機構和公司列入「實體清單」（Entity List），指其涉及在新疆打壓當地維吾爾人。

這份實體清單被視為一種貿易黑名單，被列入的機構和公司若未得到美國政府許可，無法向美國公司購買產品。

不久後，美國表示將對被指控打壓穆斯林的中國官員實施簽證限制。簽證限制將影響中國政府和共產黨官員以及他們的家人。

圖片版權 Getty Images Image caption 近年來不少示威者抗議中國政府損害維吾爾人自由

不過，中國外交部發言人耿爽此前回應，新疆根本不存在美方指稱的所謂人權問題，美國「以所謂人權問題為借口」實施出口限制，嚴重違反國際關係基本凖則，干涉中國內政，損害中方利益。

周三（10月16日），美國眾議院投票一致通過《香港人權與民主法案》，要求美國政府每年審視香港的自治情況，按需要調整美國對香港的貿易特別待遇。該法案通過勢必加劇中美之間的緊張關係。