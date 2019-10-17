中東百年變局 各大國誰笑誰傻誰精明

圖片版權 Getty Images Image caption 土耳其總統府的官員向BBC透露說，總統埃爾多安將美國總統特朗普有關中東問題的來信仍進了垃圾筒。

當美國總統特朗普被指「拋棄」庫爾德人之時，俄國總統普京卻在中東開始了縱橫捭闔的外交。中國則繼續其「一帶一路」。

土耳其總統府的官員向BBC透露說，土耳其總統埃爾多安將美國總統特朗普有關中東問題的來信「扔進了垃圾筒」。

特朗普在10月9日致埃爾多安的信中白紙黑字明確警告埃爾多安：「別逞能充硬漢。別犯傻！」

土耳其總統府的官員透露說，埃爾多安徹底拒絶這封信函裏的言辭。

就在埃爾多安收到這封信的當天，土耳其軍隊對庫爾德人領導的部隊發動了越境進攻。

美國國內爭議

特朗普從敘利亞北部撤出原來有震懾意義的小部分美軍，等於將曾經協助美軍奮戰打垮所謂「伊斯蘭國」的庫爾德人暴露在土耳其大軍面前。這個決定讓美國軍方一些將領與中東問題專家錯愕，受到美國國內民主黨和共和黨高層人士的猛烈批評。

但特朗普此前表示，美國不應干預土耳其在敘利亞的軍事行動，因為土耳其不是美國的邊界，並稱前美國盟友庫爾德人也不是什麼天使。

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普在2019年10月9日致埃爾多安的信中白紙黑字明確警告埃爾多安：別逞能充硬漢。別犯傻！

特朗普在白宮對記者表示，美國不是中東的警察特工，是時候讓美國人回家了。

特朗普發推還說，美國眾議院議長佩洛西就此 「摔門而出」，「精神錯亂」。但她隨後表示，特朗普當時的表現才是可謂崩潰。而在場的民主黨參議員舒默透露稱，特朗普罵佩洛西是三流政治家後，民主黨政客最後都憤然離場。

土耳其軍推進和庫爾德聯手敘利亞

土耳其軍隊和敘利亞叛軍上周在敘利亞北部發動攻勢，宣稱要建立一個安全區，重新安置土耳其境內的200萬敘利亞難民。

原來駐扎在敘利亞北部的美軍特種部隊雖然人數不多，依賴庫爾德人地面武裝，以及少量的法國等西方國家軍事人員，在戰略上隔開了土耳其和敘利亞兩軍。

而美軍一撤，依賴美軍後勤的法軍也被迫撤退。在土耳其飛機重炮坦克面前幾乎沒有還手之力的庫爾德民兵組織節節敗退，被迫確認與敘利亞政府達成協議，將與政府軍在敘利亞與土耳其邊境共同禦敵。敘利亞政府軍也向北部地區派兵。

這一真空的出現，讓俄羅斯和伊朗都表示了極大興趣。這兩國的軍事顧問早已進駐敘利亞。

普京的從橫捭闔

在俄國對敘利亞發動軍事行動4年後，俄羅斯正在取代美國，成為該地區的主要參與者和權力中介。

有分析人士稱，土耳其與俄國在敘利亞原有芥蒂，土軍還毫不客氣擊落過俄軍的戰鬥機。原來特朗普撤走敘利亞北部，美軍的「天機妙算」是讓土軍與敘軍迎頭相撞。

圖片版權 Reuters Image caption 土耳其敘利亞邊境兵戎相見之際，普京卻前往美國盟國沙特調停沙特伊朗矛盾。

不料普京卻乘機與埃爾多安通了電話，並將受邀訪問莫斯科。

在短短幾天內，普京還與以色列總理通電話，並訪問了沙特阿拉伯和阿聯酋，調停沙特和伊朗的尖銳矛盾。

中國的電視劇

中東的百年變局出現的戲劇性變化，讓國際上的中東問題問題專家都很震驚。

亂局之下，中國繼續努力修建其通過中東的「一帶一路」。

中國媒體報道說，伊拉克總理2019年9月底訪問北京，中國向戰亂後百廢待興的伊拉克伸出援手，與伊拉克達成石油換重建項目：中國公司參與伊拉克基礎設施重建工作，伊拉克則承諾每天向中國提供10萬桶石油。

中國媒體報道說，成龍的功夫電影早就在伊拉克擁有眾多粉絲，而伊拉克民眾現在非常喜歡看阿拉伯語配音的中國電視劇。