達芬奇的爭議：「早期」蒙娜麗莎之謎

圖片版權 Gilbert family Image caption 1960年代這幅爭議性的藝術品掛在經銷商亨利·普利策（Henry Pulitzer）的倫敦公寓中。

1960年代，一處倫敦公寓的壁爐上掛著一幅蒙娜麗莎的畫。這幅畫不僅是達芬奇（Leonardo da Vinci）的作品，也是巴黎盧浮宮博物館懸掛的世界名畫《蒙娜麗莎》的早期版本嗎？

有人相信這是事實，而50多年來，圍繞此畫的所有權和作者爆發了一場激烈的爭斗。所謂的《早期蒙娜麗莎》是這個謎團的核心。這個謎團涉及加勒比海避稅天堂、瑞士銀行金庫、一個神秘的國際財團以及藝術界的福爾摩斯。

那幅畫是真跡嗎？誰是合法的所有者？這個達芬奇密碼風格的肖像能否價值數億美元？

本周在意大利的一起訴訟可能會最終有助弄清楚這些問題。

第二個《蒙娜麗莎》？

2012年，一個名為「蒙娜麗莎基金會」的組織在全世界大肆宣傳，聲稱這是達芬奇創作的第二幅《蒙娜麗莎》。

《蒙娜麗莎》可能是世界最著名的畫，並且達芬奇被認為是歷史上最偉大的畫家之一，因此這一發現將顛覆整個藝術界。

圖片版權 AFP Image caption 「蒙娜麗莎基金會」在瑞士日內瓦一場活動上展示兩幅蒙娜麗莎的對比圖。

基金會提出了一系列證據試圖證明這幅肖像畫是第二個先前未知的版本。但奇怪的是，該組織聲稱它不擁有這幅畫。

它說這張照片由一個不具名的國際財團擁有。當被問到這一點時，該基金會的秘書長喬爾·費爾德曼（Joël Feldman）回答說：「鑒於基金會的合規義務和政策規定，不對涉及所有權的財團發表評論。」

圖片版權 AFP Image caption 《早期蒙娜麗莎》由瑞士日內瓦的蒙娜麗莎基金會揭幕。

但住在倫敦南部的安德魯·吉爾伯特（Andrew Gilbert）和凱倫·吉爾伯特（Karen Gilbert）夫婦有不同版本的故事：他們說自己擁有這幅畫25%的所有權。

當蒙娜麗莎基金會在2012年披露這幅畫後，他們聯繫上了該組織並稱：「他們對我們一無所知，他們不是畫主，他們只因為我們的不便而試圖將我們拒之門外。」

凱倫說：「因為我們無法找到所有者是誰，所以沒有人告訴我們任何事情，我們不知道如何發起任何訴訟。」

圖片版權 Gilbert Family Image caption 來自倫敦的安德魯（Andrew）和卡倫·吉爾伯特（Karen Gilbert）夫婦說，他們有這幅畫25％的所有權。

吉爾伯茨夫婦認為，本周發生的戲劇性變化，這可能會導致他們的主張取得突破。

但這是什麼主張呢？一張幾乎無價的達芬奇畫作有可能被突然曝光嗎？

4.5億美金的畫

令人難以置信的是，《救世主》（Salvator Mundi / Saviour of the World） 就是這樣被發現的。

1958年，它僅以45英鎊（55美元）的價格售出。兩年前被一位匿名買家以令人難以置信的4.5億美元（3.57億英鎊）在拍賣會上買下。

圖片版權 Getty Images Image caption 達芬奇的《救世主》在佳士得拍賣，是世界上最貴的畫。

當然，區別在於這幅畫是由國際專家團隊鑒定為真正的達芬奇畫作。這幅被基金會稱為《早期蒙娜麗莎》的畫作走了同樣的路嗎？

「必屬達芬奇作品」

該基金會把伊斯布特斯教授（Prof Jean-Pierre Isbouts）從美國飛到瑞士幫忙堅定這幅畫。他說：「我持懷疑態度，但很感興趣。」

「我走進保險庫，那裏很冷，花了大約兩個小時看那幅畫。但五分鐘後，我意識到那一定是達芬奇的。」

他說，不僅是美國加州菲爾丁研究生大學的學者（基金會推薦其工作）相信肖像是真實的，而且還是歷史證據。

圖片版權 Getty Images Image caption 達芬奇在喬治·瓦薩里（Giorgio Vasari）的作品「最傑出意大利畫家生平」中。

「達芬奇（16世紀）的傳記作家喬治·瓦薩里（Giorgio Vasari）明確指出，達芬奇畫《蒙娜麗莎》畫了四年，但未完成。」

這與《早期蒙娜麗莎》的外觀相匹配，後者的背景不完整，與盧浮宮中懸掛的著名肖像不同。

伊斯布特斯教授還指出，歷史記錄提到達芬奇為兩個不同的客戶畫《蒙娜麗莎》（Mona Lisa），這增加了他完成兩幅獨立肖像的可能性，每幅肖像畫一次。

圖片版權 Getty Images Image caption 在瑞士日內瓦的蒙娜麗莎基金會演講中，直方圖顯示了兩幅畫之間的色彩相似性。

他補充說，科學測試似乎證明了這幅畫是真實的。

「對於《早期的蒙娜麗莎》，科學告訴我們：其一，它來自16世紀初期；其二，絶對是達芬奇的作品，因為其構圖和組成與盧浮宮的《蒙娜麗莎》相同；其三，直方圖（所用顏色的數字圖表）根據繪畫『筆跡』顯示了他是如何繪畫的，（兩幅畫作）完全一樣。」

但並非所有人都同意。

「一堆垃圾」

牛津大學藝術史名譽教授馬丁·坎普（Martin Kemp）說：「由於一系列原因，這不是真正的文章。」

他認為，喬治·瓦薩里（Giorgio Vasari）認為《蒙娜麗莎》不完整的原因是「瓦薩里的信息全是佛羅倫薩」，而這張照片很可能是在達芬奇離開佛羅倫薩市之後完成的。

而且他不同意所謂的歷史記錄稱有兩幅《蒙娜麗莎》的說法。

圖片版權 Getty Images Image caption 作家兼畫家喬治·瓦薩里（Giorgio Vasari）講達芬奇和蒙娜麗莎在16世紀的故事。

相反，肯普教授說，達芬奇可能永遠不會將肖像交給他的原始客戶，而第二個人「很可能說，如果你畫完了，我會拿走」。

有科學依據嗎？肯普教授說，蒙娜麗莎基金會提供的信息僅是「允許的」信息，儘管沒有排除《早期蒙娜麗莎》是達芬奇所畫，但並不能證明事實確實如此。

但他補充說：「通過紅外線和其他技術手段進行的檢查表明，就像達芬奇的所有畫一樣， （盧浮宮的《蒙娜麗莎》）發生了變化。」

圖片版權 Getty Images Image caption 肯普教授是研究達芬奇的一大世界權威。

「艾爾沃思·麥當娜（也叫《早期蒙娜麗莎》）的紅外線檢查非常繁瑣，很明顯是在複製某些東西而不是生成它時繪製的那種圖紙。」

但是，伊斯布特斯教授對肯普教授的分析持批評態度，部分原因是「馬丁從未見過這項工作，那是大衛和喬爾（蒙娜麗莎基金會的費爾德曼）的抱怨，我認為這是合法的抱怨。」

作為回應，肯普教授回答說：「即使是一點垃圾，在現代成像技術下，您仍然必須去看，贗品是不可持續的。還有一些高質量的數字圖像，即使用放大鏡，實際上您在其中看到的內容也比在繪畫中看到的更多。」

轉移證據

專家們可能不同意證據，但是所有材料都被清楚地陳述了嗎？

BBC看過一本尚未出版的書的副本部分，這本談論《早期蒙娜麗莎》的書由幾位撰稿人撰寫，由伊斯布特斯教授編輯，題為《達芬奇的蒙娜麗莎：新解讀》。

其中一位撰稿人聲稱，在該書的最終發行版本中，他的部分內容似乎已被刪除。他聲稱，許多被刪除的段落似乎對達芬奇的《早期蒙娜麗莎》理論沒有幫助。

伊斯布特斯教授否認了這一點：「我是編輯，我編了一些內容。在某些情況下，有些段落我認為並不具有學術根據。我只是想保持論點的主旨完整，我當然沒有消除任何相反的觀點。有兩章簡直太長了。」

圖片版權 Getty Images Image caption 《蒙娜麗莎》是世界上最著名的藝術品之一。

他聯繫投稿人以了解他所關注的段落，隨後他通過郵件與BBC聯繫並說：「我們正在精裝此書的最終版本，因此我們仍可以在可用字數範圍內進行一些更正。」

蒙娜麗莎作品，但沒錢

達芬奇《早期蒙娜麗莎》理論的支持者必須解釋的一件事是這幅畫的來源。

1913年，休·布萊克（Hugh Blaker）從薩默塞特郡的一處莊園買到這幅畫。

阿伯里斯特威斯大學的羅伯特·梅裏克教授（Prof Robert Meyrick）對藝術品經銷商的生活進行了研究，他說：「布萊克相信自己會有所作為。」

儘管成功地找到了魯本斯、貝拉克斯茲、埃爾·格列柯、馬奈特、康斯特布爾和特納等藝術家的真實畫作，但布萊克的生意記錄很差，而且他從未想過賣自己的《蒙娜麗莎》。

圖片版權 Public Domain Image caption 休·布萊克（Hugh Blaker）是一位藝術品經銷商，評論家，收藏家，博物館策展人和劇作家。

梅裏克教授說：「儘管他盡了最大的努力，但實際上，這就像是堆失敗的目錄。」

布萊剋死後，這幅畫最終出現在一個怪異的藝術品經紀人亨利·普利策（Henry Pulitzer）的手中。他相信《早期蒙娜麗莎》實際上比盧浮宮的那幅更令人印象深刻。

圖片版權 Getty Images Image caption 亨利·普利策（Henry Pulitzer）手拿有一本他出版的關於這幅畫的書：《蒙娜麗莎在哪裏？》。

但是普利策需要一些幫助，以使世界相信他們都是達芬奇畫的。

幫手

安德魯表示：「他想證明那是真正的達芬奇畫作，但很快沒錢做推廣和宣傳。」

他的家人認識了普利策，從他那裏買了照片，也賣給了他一些。

他們向BBC展示了一系列文件，他們說這家人在1964年買了這幅畫的25％的股份。大約十年後，普利策將畫鎖在瑞士的一個銀行金庫中。他去世後，最終在2008年流入國際財團手中。

圖片版權 Gilbert family Image caption 吉爾伯特夫婦聲稱他們擁有這幅畫的25％的所有權。

蒙娜麗莎基金會強烈反對吉爾伯茨的說法，該基金會主席在7月告訴新聞界，他們的案子「毫無根據」。

但是這個家庭一直在呼籲藝術界的「福爾摩斯」來幫助。

「我想我不介意，」國際藝術復原（Art Recovery International）的首席執行官兼創始人克里斯托弗·馬里內洛（Christopher Marinello）談到自己的暱稱時說。

「多年來我們已經追回了價值約5.1億美元（4億英鎊）的藝術品。我們仍然積極參與當今藝術界正在發生的一些最大案件，對此我們感到自豪。」

圖片版權 AFP Image caption 克里斯托弗·馬里內洛（Christopher Marinello）幫助追回價值數億美元的藝術品。

但他如何看待這幅畫可能是達芬奇的作品呢？

他回答說：「老實說，我什麼都不在乎。」

「就我而言，這是一件簡單的事情。無論它是什麼，只要客戶有購買這幅畫的購買合同。」

多虧了馬里內洛，吉爾伯特夫婦（他們自己不確定畫像是否是真正的達芬奇作品）在佛羅倫薩展出這幅畫時，對意大利的蒙娜麗莎基金會提起了法律訴訟。

來自加勒比的聯繫

本周開庭前，吉爾伯茨的律師喬瓦尼·普羅蒂（Giovanni Protti）說，這是「我所從事過的最棘手和最有趣的案件」。

普羅蒂，「我們不得不向世界許多國家發傳票。」

這項工作取得了成果。吉爾伯特在周二的法庭聽證會上說：「蒙娜麗莎基金會在法官面前宣佈安圭拉的蒙娜麗莎公司是這幅畫的所有者。」

沒有任何跡象表明這種安排意味著基金會或國際財團有任何不當行為，但作為英屬海外領土的加勒比島以其謹慎的經商方式而聞名。

卡倫說：「我們正努力解決。」

「因此，我們知道我們在進行的研究中處於正確的軌道上。」

圖片版權 Getty Images Image caption 安圭拉是加勒比海的英國海外領土。

但這並不能證明吉爾伯特家族確實擁有這幅肖像畫的股份，但這是蒙娜麗莎基金會第一次披露所有者是誰。

在回應周二的聽證會時，蒙娜麗莎基金會的律師馬可·帕杜奇（Marco Parducci）說：「蒙娜麗莎基金會根據對業主的法律義務，既不能確認也不能否認這一要求，除非司法官明確要求（我們這麼做）。」

圖片版權 Getty Images Image caption 《蒙娜麗莎》在盧浮宮博物館展出，該博物館每年有1000萬遊客。

他補充說，吉爾伯茨的主張表明，他們受到「經濟利益和渴望破壞基金會」的驅動，明年3月份舉行的下一次聽證會將顯示，有關說法沒有依據。

名聲

這場法律大戰將繼續下去，但圍繞文藝復興時期學者達芬奇的《早期蒙娜麗莎》謎團，在他逝世500年後的今天又將如何被解讀？

「他會非常高興的，」肯普教授笑道，「他對名望感興趣」。

他說：「他本來會胡說八道，但事實是他的名字是文化史上最著名的名字？是啊，他會很高興的。」