中國公司擬租借太平洋一整座島嶼為「經濟特區」

圖片版權 Getty Images Image caption 一名所羅門群島的舞者正在表演傳統舞蹈。

一家中國公司擬與所羅門群島（Solomon Islands）的中部省簽約，將該省的首府圖拉吉島（Tulagi）長期租賃給該公司運營，以發展成為「經濟特區」。

這家名為中國森田企業集團（China Sam Enterprise Group）的企業總部位於北京。如果協議順利實施，它將可以獲得該島嶼75年的開發權，但該協議引發部分當地人的抗議。

擁有天然深水港的圖拉吉島雖然只是一片非常小的島嶼，但戰略意義顯著。20世紀上半夜，這裏是當時英屬所羅門群島保護地的首府。在二戰時期，佔領這裏的日本人以此為基地，向南進攻澳大利亞。

「經濟特區」

據洩露的文件顯示，該「戰略合作協議」落款時間是9月22日。根據該規劃，森田集團將為圖拉吉島的發展提供總體規劃，潛在項目包括機場、漁業基地和油氣碼頭等。

「甲方（中部省）願意首先將整個圖拉吉島和周邊島嶼出租給乙方（森田集團），以發展經濟特區，」協議說。

根據協議，中部省還同意給予森田集團5年的專營權，使其成為開發該省的「唯一代表和合作伙伴」。

圖片版權 Getty Images Image caption 所羅門群島位於太平洋上，是世界上最不發達國家。

協議還稱，「如果有任何外國投資方或中國投資者欲在中部省進行任何新的開發或投資，該省必須將他們提交給中國森田進行討論和協商，並遵循總體規劃進行開發和投資。」

該協議獲得了該省省長斯坦利·馬尼蒂瓦（Stanley Maniteva）的證實，不過他澄清該協議並非最終版本，因為它沒有加蓋該省的官印。

馬尼蒂瓦對當地媒體說，他的團隊意識到其中一個包括租約的條款「存在錯誤」，因此他們必須重新審核該協議。

公開資料顯示，森田企業集團成立於1985年，是中國國家級高新技術企業，旗下業務涵蓋化工、電影和安防等多個領域，其與中國國有企業中國化工集團緊密合作，但沒有證據顯示森田與中國政府有直接關係。

森田集團沒有回應BBC要求置評的請求，但該集團在一份周二（10月15日）發佈在官網的聲明稱，該集團致力於與所羅門群島在通信、基建、農漁、旅遊等多領域進行合作。

爭議

儘管當局稱協議還未正式簽署，但該消息還是迅速在這個只有一千多人的小島引發爭論。有當地民眾認為，這份協議是以「秘密的方式」簽署。

「專營權……憑什麼？」一名當地網友評論道。另一名網友稱，「我猜他是一個非常短視的省長。」

當地社交媒體上著名的恩格拉論壇（Ngella Forum）組織，公開向馬尼蒂瓦發佈請願書，要求當局終止該戰略合作協議的簽署。

請願書稱，當局應確保「所有的投資和發展計劃或提案，必須以透明的方式進行，並告知相關人員。」

圖片版權 China News Service Image caption 在這份爭議性協議簽訂前一天，所羅門群島和北京剛剛正式建立外交關係。

挪威特羅姆瑟大學（University of Tromsø）國際關係學者蘭馬克（Marc Lanteigne）認為，這一協議在民眾中引發反響的主要原因是談判的過程幾乎不為公眾所知，當局也並未向民眾具體說明土地交易將給當地居民帶來什麼貢獻。

研究南太平洋島國政治的惠靈頓維多利亞大學（Victoria University of Wellingto）教授喬恩·弗蘭克爾（Jon Fraenkel）則對BBC說，這種土地糾紛在仍存在部落型態生活的所羅門群島和太平洋島國很常見，一些中國公司往往未考慮到複雜情況。

今年4月，一家中國開發商在未獲得環境許可的情況下，在斐濟馬洛洛島（Malolo）開發一個擁有350個單元的度假村，導致部分珊瑚礁和漁場受到破壞，引發當地人的不滿。

此次「租島」所引發的爭議，也因時間敏感，給該國本就廣泛的對與中國建交的質疑浪潮火上澆油。在協議簽訂的前一天，所羅門群島和北京剛剛正式建立外交關係，而與台灣斷交。

在該國西部的馬萊塔省（Malaita），當地的20多名部落酋長上周六（10月12日）簽署了一份文件，拒絶任何中資項目進入他們的領地。

馬萊塔省省長丹尼爾·蘇達尼（Daniel Suidani）也公開拒絶支持與中國建交，並表示如果有其他議員的支持，他將推動馬萊塔獨立。

圖片版權 Taiwan Health Center Image caption 所羅門群島擁有990多個島嶼，人口分佈極其分散。

重要樞紐

包括所羅門群島在內的太平洋島國經濟普遍非常落後，但顯赫的戰略地位讓它們「出租領土」的事並不罕見。

例如，馬紹爾群島（Marshall Islands）從很久前，就一直將誇賈林環礁（Kwajalein Atoll）租給美國，以作長期的導彈軍事基地，而瑙魯（Nauru）則運營著一個由澳大利亞資助的難民拘留中心。

「所羅門群島的經濟和戰略存在都很重要，它靠近美國的重要盟友澳大利亞，並可能成為中國加強太平洋海上旅行的一個重要樞紐，」蘭馬克對BBC說。

去年，有媒體曾報道稱中國有意在瓦努阿圖建立一個軍事基地。儘管該消息被闢謠，但仍引發了眾多澳大利亞官員的憂慮。

圖片版權 AFP Image caption 所羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）2017年訪問台灣時與蔡英文見面。

除了大國之間的競爭，北京和台北的複雜關係，也讓這裏淪為中台外交戰的戰場。太平洋島國曾是台灣外交的重要支持力量。

但今年9月，在所羅門群島宣佈與北京建交、台灣斷交後，基里巴斯也宣佈與北京復交。台灣在這一區域的邦交國僅剩馬紹爾群島、瑙魯、帕勞和圖瓦盧。

蘭馬克對BBC說，在2008年馬英九擔任台灣總統之前，中國大陸和台灣分別在太平洋地區進行了大量的支票外交，這種政策在隨後兩岸關係轉暖後暫停。但民進黨上台後，這種政策獲得回歸。

「但與10年前不同，台灣已經沒有能力與北京的經濟實力抗衡了，」蘭馬克說。