英國脫歐：盤點約翰遜與歐盟達成新協議主要內容

圖片版權 Reuters Image caption 英國約翰遜政府與歐盟就英國脫歐達成新協議，但英國議會能否批准這一協議尚難逆料。

英國約翰遜政府和歐盟已達成一項修正過的英國脫歐協議。它裏面的主要內容是什麼？

各方都希望避免在英國脫歐後北愛爾蘭和愛爾蘭共和國之間重新建立「硬邊界」。這種邊界的檢查和基礎設施可能成為北愛凖軍事組織攻擊的目標。

要提出各方都能接受的解決方案需要克服巨大挑戰。新協議取代了前首相特蕾莎·梅協議中有爭議的邊界保障計劃。其餘的大部分協議內容將保持不變。

以下是一些主要的新內容：

海關

整個英國將退出歐盟關稅同盟。這意味著英國未來可以與其他國家達成貿易協議。

北愛爾蘭和歐盟內的愛爾蘭共和國之間將有一個合法的海關邊界。但實際上，法律上的海關邊界將出現在英國本土和愛爾蘭島之間，貨物將在北愛爾蘭的「入境點」接受檢查。

從英國本土進入北愛爾蘭的貨物不必自動繳納關稅。但是，如果某些東西有可能被運送到愛爾蘭共和國（這是歐盟關稅同盟的一部分），必須繳納關稅。

由英國和歐盟代表組成的一個聯合委員會將在晚些時候決定哪些貨物被視為「有風險」。

Image caption 按照約翰遜與歐盟達成的協議，今後如果北愛爾蘭的一家公司從英國本土其它地區訂貨，而有關貨物如果被認為可能出口到歐盟，即照上圖辦法收稅或退稅。

可能發生的情況就是，最終從英國本土送往北愛爾蘭的貨物，即使不繼續運往歐盟內，也要繳納關稅。在這種情況下，英國將負責是否退還有關關稅。

普通人過境無需接受行李檢查，而且不會對個人髮送有限的物品徵收關稅。

這個英歐聯合委員會還將就英國政府能向北愛爾蘭農民提供多少援助達成一致。這一數字將基於他們目前從歐盟共同農業政策獲得補貼的金額。

貨物監管

在貨物監管方面，北愛爾蘭將遵守歐盟單一市場的規則，而不是遵守英國的規則。

這消除了在愛爾蘭和北愛爾蘭邊境對貨物進行產品標凖和安全檢查的需要，因為兩邊都是「全島監管區」的一部分。

但它增加了英國其他地區與北愛爾蘭之間的制衡，英國本土不會遵守歐盟單一市場規則。

實施有關規定

英國官員將在「進入」北愛爾蘭的「入境點」執行這一規定，但歐盟將有權讓歐盟官員也進入到現場。

這些歐盟官員或許能夠推翻英國官員的決定。新協議規定，如果歐盟代表要求英國當局在個別案件中採取控制措施的話，英國當局應執行這些控制措施。

北愛爾蘭的話語權

因為北愛爾蘭在海關和其他歐盟規則方面將與英國其他地區有所區別，因此該協議賦予北愛爾蘭議會對有關規定條款的表決權。

但是，有關議會投票要到2020年過渡期結束4年後才能進行，因此不會早於2025年1月。

如果北愛爾蘭議會投票反對這些規定，兩年後這些規定將失去效力，屆時「聯合委員會」將向英國和歐盟提出「必要的建議」。

如果北愛議會以簡單多數同意繼續執行有關規定的話，4年之後將再次投票。如果有關協議得到「各社區的支持」，那麼有效期在延長8年，或一直延續到英國與歐盟能夠就未來關係達成新的協議。

這份英歐協議將各社區的支持定義為：在北愛議會中所有親英和親愛的議會成員總數超過50%都予以支持，或者在各派中至少有 40%的議員贊成的情況下總共有60%的議員贊成。

英國政府表示，如果北愛爾蘭議會屆時仍未能復會，它將作出其他安排，以確保能夠進行一場投票表決。

增值稅

新協議規定，歐盟增值稅法（VAT—— 購物時的增值稅）將適用於北愛爾蘭，但僅適用於商品，不適用於服務。

但協議允許北愛爾蘭擁有與英國其他地區的不同增值稅率，而歐盟法律通常是不允許這樣做得。

例如，如果英國決定將家居燃料增值稅降至零，北愛爾蘭仍必須將其保持在5%，這是歐盟的最低標凖。

這也意味著，北愛爾蘭對某些商品可能獲得與愛爾蘭共和國相同的增值稅稅率，以阻止邊界兩側存在不公平的貿易優勢。

沒有變化的事情

英國前首相特蕾莎·梅最初與歐盟達成的脫歐協議中的大部分將保留在整體協議中。一些關鍵領域如下：

過渡期

在將持續到2020年12月底的過渡期內，所有的現行規則保持不變。這就能讓英國和歐盟就未來關係展開談判。

過渡期內，英國仍需要遵守歐盟規則，並繳納歐盟預算費用，但將失去歐盟成員資格。

過渡期可以延長，但只能延長一兩年。

如需延期，英國和歐盟雙方都必須同意。

公民權利

圖片版權 Getty Images Image caption 約翰遜政府與歐盟達成的新協議繼承了梅政府的不少內容。

在英國脫歐後，在歐盟居住的英國公民和在英國居住的歐盟公民都將保留其居留權和社會保障權利。

在過渡期間，歐盟人員自由流動規則將繼續適用。這意味著在此期間，英國公民將能夠在歐盟國家生活和工作（歐盟公民也將能夠在英國生活和工作）。

任何在同一歐盟國家居留5年的人士將獲准申請永久居留權。

資金

英國將必須履行其對歐盟的財政承諾義務。

這方面還沒有確切的數字，但這項英國與歐盟離婚法案中的最大部分將是英國對2019年和2020年歐盟預算的繳款。

由於英國脫歐已經從2019年3月29日推遲到10月31日了，其中一部分已經作為英國是歐盟正常成員交款的一部分支付了。英國預算責任辦公室估計，該法案目前大約為330億英鎊（低於最初的390億英鎊數字）。

英國預算責任辦公室預計，大約佔總數四分之三的大部分資金必須在2022年之前繳納，而有一小部分資金到了2060年還仍需支付。

英國歐盟未來關係

這在雙方的政治宣言中已經解決。英國和歐盟的談判代表對這一不具法律約束力的條文也進行了修訂。

新協議說，雙方將努力實現自由貿易協定，2020年6月將召開一次英歐高級別會議，評估實現這一目標的進展情況。

在新協議條文中，還有一段關於所謂「公平競爭環境」的新段落，即英國今後將在多大程度上同意嚴格遵守歐盟法規。

在具有法律約束力的英國退出歐盟協議中，「公平競爭環境」的提法已經被刪除，但是經修訂的政治宣言說，英國和歐盟應該在國家補助、競爭、社會和就業標凖、環境、氣候變化和相關稅務事項等領域「繼續堅持共同的高標凖」。