英國脫歐：英國議會再次推遲就脫歐進程投票

Image caption 英國議會沒有同意約翰遜首相立即就他與歐盟達成的脫歐協議進行表決的計劃，而是通過法案，要求首相向歐盟提出脫歐延期。

英國議會10月19日星期六就脫離歐盟問題舉行辯論，決定再次延遲英國脫歐表決。約翰遜政府遭遇重大挫折。

英國議會議員們以322票贊成，306否決，通過了前保守黨議員、現獨立無黨派議員萊特溫提出的英國脫歐修正案，這意味著所有必要的英國立法獲得通過前，英國政府必須推遲英國脫歐。

這意味著約翰遜首相必須在當地周六晚11點前致函歐盟，提出英國脫歐延期的要求。

評論人士稱，約翰遜首相原來希望英國議會通過他與歐盟達成的脫歐協議。萊特溫修正案在議會通過讓他的計劃受到重大挫折。

約翰遜仍堅持按期脫歐

萊特溫修正案通過後，約翰遜首相表示，他會把這個結果送給歐盟，但他不會要求歐盟延期，他仍將堅持要在2019年10月31日按期脫歐。

但贊同萊特溫修正案的一些議員隨後強調，希望首相遵守法律。

這是英國議會37年來第一次在周六舉行這樣的關鍵投票。

英國議會上一次周六開會，還是1982年英國和阿根廷開戰，英軍攻擊福克蘭群島之際。

圖片版權 AFP Image caption 前保守黨議員、現獨立無黨派議員萊特溫提出的英國脫歐修正案，這意味著所有必要的英國立法獲得通過前，英國政府必須推遲英國脫歐。

倫敦大遊行

在英國議會周六開會討論脫歐問題的同時，倫敦出現大規模的遊行，要求讓民眾投票。

圖片版權 Getty Images Image caption 在英國議會周六開會討論脫歐問題的同時，倫敦出現大規模的遊行，高舉歐盟旗幟，要求讓民眾投票。

組織者估計，多達一百萬人參加了在倫敦市中心舉行的民眾投票遊行。

該組織的一份聲明說，這個數字是基於地面工作人員和志願者提供的信息，並檢查了空中錄像。

脫歐問題在英國國內造成了巨大的分歧，不論朝野各派，都就脫歐出現激烈爭議和裂痕。

2016年英國舉行全民公決，決定退出歐盟。英國特蕾莎·梅前政府原來設定的2019年3月底脫歐計劃，因為沒能獲得英國議會批准，歐盟同意將英國脫歐推遲到10月31日。

而約翰遜首相此前承諾，不論屆時是否能與歐盟達成協議，他都將實現脫歐。