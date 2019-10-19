英國脫歐：英國議會再次推遲就脫歐進程投票
英國議會10月19日星期六就脫離歐盟問題舉行辯論，決定再次延遲英國脫歐表決。約翰遜政府遭遇重大挫折。
英國議會議員們以322票贊成，306否決，通過了前保守黨議員、現獨立無黨派議員萊特溫提出的英國脫歐修正案，這意味著所有必要的英國立法獲得通過前，英國政府必須推遲英國脫歐。
這意味著約翰遜首相必須在當地周六晚11點前致函歐盟，提出英國脫歐延期的要求。
評論人士稱，約翰遜首相原來希望英國議會通過他與歐盟達成的脫歐協議。萊特溫修正案在議會通過讓他的計劃受到重大挫折。
約翰遜仍堅持按期脫歐
萊特溫修正案通過後，約翰遜首相表示，他會把這個結果送給歐盟，但他不會要求歐盟延期，他仍將堅持要在2019年10月31日按期脫歐。
但贊同萊特溫修正案的一些議員隨後強調，希望首相遵守法律。
這是英國議會37年來第一次在周六舉行這樣的關鍵投票。
英國議會上一次周六開會，還是1982年英國和阿根廷開戰，英軍攻擊福克蘭群島之際。
倫敦大遊行
在英國議會周六開會討論脫歐問題的同時，倫敦出現大規模的遊行，要求讓民眾投票。
組織者估計，多達一百萬人參加了在倫敦市中心舉行的民眾投票遊行。
該組織的一份聲明說，這個數字是基於地面工作人員和志願者提供的信息，並檢查了空中錄像。
脫歐問題在英國國內造成了巨大的分歧，不論朝野各派，都就脫歐出現激烈爭議和裂痕。
2016年英國舉行全民公決，決定退出歐盟。英國特蕾莎·梅前政府原來設定的2019年3月底脫歐計劃，因為沒能獲得英國議會批准，歐盟同意將英國脫歐推遲到10月31日。
而約翰遜首相此前承諾，不論屆時是否能與歐盟達成協議，他都將實現脫歐。