澳洲航空公司測試最長民航直飛航線

圖片版權 AFP/HANDOUT Image caption 澳洲航空公司的飛機用19小時從紐約飛至悉尼，機組人員抵達時面露微笑。

澳洲航空公司（Qantas）完成最長的商用民航直飛航班測試。 作為一項研究的一部分，這次試飛有助於了解超長時間飛行對飛行員、機艙工作人員以及乘客有怎樣的影響。

試飛的波音787-9航機搭載了49人，用19小時16分鐘從紐約飛到悉尼，全程16200公里（10066英里）。

下個月，該公司將進行另一項飛行測試，從倫敦直飛悉尼。

澳洲航空預計將在2019年末決定，是否開通這兩條直飛航線。

如果澳航決定開通航線，服務將會從2022或2023年開始。

路透社報道指，目前尚未有合適的商用飛機能夠在滿載乘客和貨物的情況下進行如此超長距離的飛行。

為了令飛機無需中途加油，澳洲航空此次使用的航機是加滿至容量極限的燃油，限制了行李運量，並且不運載貨物。

圖片版權 AFP/HANDOUT Image caption 進行此次試飛的波音787-9機型。

乘客在登上飛機之後將手錶調校至悉尼的時間，並且被要求一直保持清醒，直到澳大利亞東部入夜，以此來減小倒時差的影響。

六小時後，他們進食一頓高糖分的餐飲，然後燈光變暗，鼓勵他們入睡。

機上的測試還包括監控飛行員的腦電波、褪黑激素等級以及警覺性，此前還為乘客提供肢體活動課堂，然後分析橫跨如此多個時區對人體有怎樣的影響。

「這對於航空業來說真的是非常重要的第一次，」澳洲航空公司的首席執行官艾倫·喬伊斯（Alan Joyce）說，「希望這是一次預演，未來能夠有常規服務來讓人們更快地從地球一邊旅行到另一邊。」

近年，超長距離航班的市場競爭逐漸激烈起來，很多航空公司都提供了更長的航線。

去年，新加坡航空公司（Singapore Airlines）開啟了從新加坡直飛紐約的直飛航線，飛行時長近19小時，是目前世界最長的常規商用航班。

同樣在去年，澳洲航空開啟了一條17小時的直飛航線，從珀斯到倫敦；卡塔爾航空則正在運營一條17.5小時的航線，從奧克蘭直飛多哈。