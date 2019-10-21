加泰騷亂繼續 香港問題是否引發蝴蝶效應

圖片版權 EPA Image caption 西班牙領導人說，那些巴塞羅那的暴徒將受到法律審判。

西班牙巴塞羅那新的騷亂再起之際，中國指責西方在加泰羅尼亞和香港問題上執行雙重標凖。

2019年遭遇多事之秋，世界多處同時發生了嚴重不滿執政當局的大規模民眾抗議活動。在巴塞羅那、智利、黎巴嫩和香港等地，都出現街頭騷亂活動。這是否是全球化下出現的一個蝴蝶效應？

關注香港「反送中」問題一段時間的媒體也注意到，加泰羅尼亞的一些獨立人士模仿香港部分「反送中」抗議者的做法，蒙面抗議，設置路障，阻塞機場，與警方不斷衝突等。

塞滿抗議者無法旅行的機場，大街上雜亂的路障，燃燒的火焰，防暴警察和示威者吧爆發激烈衝突：這次不是香港，而是巴塞羅那。

中國網民和官方開始指責西方在民主人權問題上執行雙重標凖。

加泰羅尼亞問題

西班牙加泰羅尼亞分離主義領導人入獄引發大規模抗議，在首府巴塞羅那，防暴警察和抗議者之間爆發了新的衝突。

10月18日，巴塞羅那出現大罷工，舉行了5場大規模的和平示威遊行，遊行者最後聚集到市中心，使得城市交通癱瘓。

警方估計，超過50萬人參加了周五的集會。

圖片版權 AFP Image caption 巴塞羅那一些示威人士學習香港經驗，在警察總部附近街頭設置路障與警方對峙。

抗議者還封鎖了西班牙和法國邊境的一條高速公路，造成巨大的擁堵。

據西班牙《國家報》報道，周五該地區共有17人被捕，62人受傷，其中41人來自巴塞羅那。

加泰羅尼亞地區領導人托拉感謝那些和平示威的人，並批評了暴徒。

雙標指責

巴塞羅那騷亂髮生後，英國蘇格蘭民族黨議員紐蘭茲發推特批評英國媒體沒有像關注香港一樣，即時和全面關注加泰羅尼亞問題。

之後，英國還有人稱這是符合特朗普式的反華背景的。

這些都引起中國網民關注，受到一些中文媒體的引用。中國有媒體指責西方政治人物和媒體對西班牙的問題保持低調甚至沉默，認為發生在香港是「民主自由」，而發生在西方社會就是「暴力騷亂」。

中國外交部發言人華春瑩在例行記者會，也被問及這個「雙重標凖」的指責。

華春瑩首先強調這是有關國家的內部事務，希望在有關國家法律和制度的框架下妥善解決相關問題。

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同時，她也指出，所謂民主、人權只不過是西方干涉香港事務的一個道貌岸然的借口。而對待暴力違法活動， 使用雙重標凖、姑息縱容，到頭來只會害人害己。

圖片版權 Getty Images Image caption 在加泰羅尼亞獨立運動領導人被西班牙當局判刑入獄後，巴塞羅納警方估計，有超過50萬人參加了10月18日的和平示威抗議，一些人高舉要求獨立旗幟。

蝴蝶效應

俄國政府支持的國際電視頻道《今日俄羅斯》此時也關注到上述發生的事情。

該頻道立即將媒體有關香港和加泰羅尼亞的視頻畫面對照報道說，加泰羅尼亞獨立人士一直在關注著2019年的香港抗議活動，並且明言要模仿香港抗議者的做法。在擁堵機場，暴力襲警，街頭騷亂，執政者予以譴責和防暴警察鎮壓方面，兩者似乎並沒有不同。但為何一方面被稱為破壞人權，另一方面被稱為維護民主呢？

美國氣象學家洛倫茲1963年提出了著名的蝴蝶效應：一隻蝴蝶在巴西輕拍翅膀，會使更多蝴蝶跟著一起振翅，最後將有數千隻的蝴蝶都跟著那只蝴蝶一同揮動翅膀，結果可以導致一個月後在美國德州發生一場龍捲風。

洛倫茲的蝴蝶效應要表明的是一個動力系統中，初始條件下微小的變化能帶動整個系統的長期而巨大的連鎖反應。這個理論後來被廣泛引用於其它學術研究領域：數學，物理學，經濟學，金融學，醫學等。

在巴塞羅那、智利、黎巴嫩和香港等地發生的事件似乎說明，在全球化受到阻力、世界各地出現反全球化民族主義情緒的今天，蝴蝶效應的重要的社會學研究意義或許值得再次審視。