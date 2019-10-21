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加拿大將在當地時間10月21日（周一）舉行大選。選舉懸念主要在於是否會出現少數派政府、以及誰將擔任總理。

四年前，總理特魯多（Justin Trudeau）以充滿年輕活力的形像與帶進步主義色彩的政策取得壓倒性勝利。然而，在經歷諸多政治醜聞之後，謀求連任的他與所在的自由黨面臨嚴峻挑戰。

選前民意調查顯示，多個反對黨支持率上升，自由黨在國會多數派的地位、他的總理職位都受到威脅。

加拿大選舉關鍵看點

加拿大國會共有338席，自由黨、保守黨及其他黨派爭奪其中的席位。

選舉將有兩種結果：多數派政府或少數派政府（又稱為懸峙議會）。如果某黨贏得超過170個席位，加拿大會出現多數派政府。

如果沒有黨派獲得過半數議會席位，在通常情況下，席位最多的黨會主導組閣，但需要其他黨派的支持來通過法案。

針對加拿大人的調查發現，選民對醫保話題最為重視，其次是氣候變化。四年前競選時，特魯多以達到《巴黎公約》目標作為政綱重點，本屆大選中，選民將審視其政府在抗擊氣候變化上的成效。

特魯多：政治明星隕落？

BBC中文總編輯 張晧宇

如果用一句話為不熟悉加拿大政治的人們概括特魯多過去四年的經歷，似乎是加拿大第一位70後總理「明星般騰飛又彗星般隕落」的故事。

批評人士說，1971年出生的小特魯多作為加拿大歷史上第二個「未知天命、就成大就」的年輕首相，憑借人們對他的父親、前總理老特魯多的熱愛與懷念以及對新鮮政治的嚮往，在2015年如明星般崛起。短短數年，爭議性政策及不斷醜聞使這位明星的光彩蒙上了陰影。

此次大選，將是對特魯多政治生涯的一大考驗。無疑，也將把加國的未來，再次擺到世人面前。

儘管失業率低、經濟增長平穩，許多加拿大選民仍對經濟前景感到憂慮，生活成本成為本屆選舉中各黨競選的主軸。

加拿大房價高速上漲，相比之下收入增長停滯，房價收入比逐年攀升。各黨派提出有利於首次購房者的減稅政策，尤其針對生活成本高企的大城市多倫多和溫哥華。

特魯多會否因醜聞纏身而隕落？

這屆選舉被認為是對現任總理特魯多過去四年執政的「公投」。

無論選舉結果如何，特魯多與其領導的自由黨與四年前相比，政治元氣大傷。任內多宗政治醜聞讓特魯多原本朝氣蓬勃的清新政治形像打上折扣。

特魯多一家在訪問印度時穿著華麗的傳統服飾拍照，被批評訪問的實質成效欠缺，只是他的個人宣傳照之旅。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 加拿大總理特魯多的印度之行飽受爭議

特魯多首屆任期中最大的挑戰，莫過於SNC-Lavalin 醜聞。前司法部長王州迪（Jody Wilson-Raybould）指控特魯多與他的高級幕僚向她施壓，要求其放棄刑事起訴一家涉嫌賄賂的跨國工程公司，涉嫌以政治干預司法。

圖片版權 Reuters Image caption 王州迪、特魯多

選舉前夕，特魯多十多年前在化裝派對上「扮黑臉」的舊照流出，因觸及敏感的族裔問題，為其選情雪上加霜。

圖片版權 Globe and Mail, Global News, Time Magazine Image caption 大選前夕，特魯多多年前扮黑臉的舊照流出

近期中加關係邁入寒冬，華為高管孟晚舟仍處在加拿大的引渡聽證流程中，兩名加拿大公民被中國當局拘留，加國輿論批評特魯多對華過於軟弱。特魯多政府主張的大麻合法化政策、面臨的財政赤字高企問題，也使他在國內備受爭議。