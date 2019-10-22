泰國貴妃失王室頭銜，被指對國王「不忠」

圖片版權 EPA Image caption 詩妮娜·披拉薩甘婭妮（Sineenat Wongvajirapakdi）是一名受過專業訓練的飛行員，她在今年7月被冊封為泰國貴妃。

泰國國王瑪哈·瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）發佈聲明，剝奪貴妃詩妮娜·披拉薩甘婭妮（Sineenat Wongvajirapakdi）王室封號以及軍銜和頭銜，因其「對國王行為不當和不忠」。

泰國王室官方公告稱，詩妮娜一直「野心勃勃」，並試圖「將自己提升至與王后同等的地位」。

「王妃的行為被認為是不敬的，」公告指出。

泰國國王瑪哈·瓦吉拉隆功今年5月與其第四任妻子——王后蘇提達（Queen Suthida）成婚後，7月冊封詩妮娜為貴妃。

圖片版權 Reuters Image caption 她是泰國近一個世紀以來，第一位被封為貴妃的女性。

詩妮娜曾擁有少將軍銜，是一名受過專業訓練的飛行員、護士和衛兵。她是泰國近一個世紀以來，第一位被封為貴妃的女性。她的冊封也是泰國自1932年結束君主專制制度以來，國王首次公開擁有不止一位伴侶。

現年41歲的王后蘇提達曾是空姐，後被任命為國王衛隊的副隊長。她在被冊封為王后之前，是國王多年的女友，一直陪伴尚為王儲的瑪哈·瓦吉拉隆功國王出現在各種公開場合。

2016年，泰國先國王普密蓬駕崩後，瑪哈·瓦吉拉隆功登基。

泰國《王室公報》周一刊登了宣佈詩妮娜被剝奪頭銜的聲明，標誌著這位新冊封未滿三個月的王妃突然失寵。詩妮娜近年來經常陪伴國王瓦吉拉隆功出現在各種公開場合。

即使是在國王與王后蘇提達成婚後，詩妮娜仍然是王室活動的常客。

圖片版權 Reuters Image caption 瑪哈·瓦吉拉隆功國王與詩妮娜在泰國大王宮（又名大皇宮）內。

王室怎麼說？

王室周一發表的聲明表示，今年5月王后加冕典禮之前，詩妮娜「用各種反抗和施壓行為阻撓王后加冕」。

聲明指出，「國王授予她王妃頭銜，希望她減輕壓力，避免可能影響君主制的問題。」

圖片版權 Reuters Image caption 詩妮娜曾擁有少將軍銜

詩妮娜還被指控「反抗國王和王后」，並且濫用職權假傳國王命令。

聲明中提到，國王獲悉「她既不感激被授予的頭銜，也沒有根據其身份做出適當的舉措。」

國王因此下令剝奪詩妮娜所有王室頭銜、勳章、皇家衛隊位階和軍階。

你的器材不支持播放多媒體材料 2019年5月，國王冊封王后蘇提達。

泰國王妃被剝奪頭銜一事在中國社交媒體上也引起關注。10月22日上午，BBC中文記者查實新浪微博熱搜，「泰國王妃被剝奪全部頭銜」榜上有名。許多中國網民將這則泰國王室新聞比作「泰國版宮斗劇」。

新浪微博用戶「江瀚的視野」評論：「姑且不說對國王不忠，那個因個人野心違反王后的命令怎麼看上去那麼像《甄嬛傳》，有種濃厚的宮斗戲既視感。」

新浪微博用戶「裙身」評論：「其實可能就是宮廷大局少看了點，要不然………哪裏會給怎麼快就輸了呢。」

圖片版權 Sina Weibo Image caption 10月22日新浪微博截圖：泰王廢除貴妃一事登上熱搜

國王的妻子們

泰國國王瓦吉拉隆功有過四任妻子——頌莎瓦麗公主（Princess Soamsawali）1977年至1993年；育瓦媞達（Yuvadhida Polpraserth）1994年至1996年；西拉米（Srirasmi Suwadee）2001年至2014年；和現任妻子蘇提達王后。

鑒於泰國王室事務的機密性，詩妮娜被剝奪貴妃頭銜的真實原因很可能永遠不會被公開。泰國《欺君法》（lese majeste）禁止任何對王室的侮辱。任何涉嫌誹謗、醜化、侮辱泰王的人和事都被處以嚴厲懲罰，是世界上最嚴格的法律之一。

詩妮娜被剝奪封號與國王兩位前妻的情況相似。1996年，國王廢除了他的第二任妻子育瓦媞達，並將四個兒子驅逐境外，育瓦媞達最終逃到了美國。

2014年，國王第三任妻子西拉米同樣被剝奪所有頭銜並被驅逐出境。她與國王所生的兒子現已14歲，由瓦吉拉隆功在德國和瑞士撫養長大。

比起泰國前任君主，現任泰王能夠更為直接地行使王權。本月早些時候，首都曼谷最重要的兩支陸軍部隊轉移至直接聽命於王室，軍事力量集中在王室手中，這在現代泰國是空前的。