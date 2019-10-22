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擺拍可謂是世界各國領導人的專利之一。中規中矩的合影留念已經顯得老套，但上周朝鮮領導人金正恩的一張騎馬照卻引起社交媒體的興趣和關注。這也讓人們再次思考怎樣拍好擺拍照片的話題。

我們回顧檔案照片，試圖找出政客照片得以廣泛傳播的原因，並整理出以下指南。有抱負的政治家們，請注意了！

要想好拍照背景

圖片版權 Reuters Image caption 朝中社發佈了金正恩看起來冷酷又富有詩意的圖片。

這是朝鮮最高領導人金正恩騎著白馬穿越朝鮮最高山白頭山(Mount Paektu)白雪皚皚的林海。

朝中社發佈了這組金正恩看起來冷酷又富有詩意的圖片。

我們可以從這組照片學習到的關鍵點是，拍照的地點和背景很重要。

圖片版權 EPA Image caption 分析認為這些圖片意在提醒外界金正恩的權威和權力。

朝鮮堅稱，白頭山是金正日父親和祖先的出生地。分析認為這些圖片意在提醒外界金正恩的權威和權力。

長期關注朝鮮問題的觀察家史密斯（Hazel Smith）教授說：「這些照片專供朝鮮國內消費。他們模仿了金正恩祖父騎白馬的照片，旨在幫助建立金正恩政權的合法性和權威性。」

但專家們說，它們的根本目的是強調金正恩的優勢。朝鮮專家林所金（Sojin Lim）博士說： 「照片給人的印象是，他與眾不同，他不是普通人，更像上帝。」

別忽視肢體語言

你的器材不支持播放多媒體材料 普京和特蕾莎之前有過熱情的握手（英文視頻）

這是前英國首相特蕾莎·梅今年年初與俄羅斯總統普京冷漠的握手。尷尬。

這張圖片告訴我們，肢體語言（尤其是面部表情）是拍照的關鍵。並且不要以為這裏緊張的面部表情是某種錯誤。它也可以發送明確的信息。

這次特別會議是自前俄羅斯間諜謝爾蓋·斯克里帕爾（Sergei Skripal）和女兒尤利亞（Yulia）在英國中毒以來，兩國領導人的第一次會晤。英國指責俄羅斯在幕後策劃襲擊，俄羅斯否認。因此，局勢很緊張。這張圖顯示得非常清楚。

展示興趣愛好

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俄羅斯總統普京在西伯利亞光著膀子享受休閒時光。

普京已成為照片界的傳奇人物：照片顯示他常打獵，釣魚和健身。

這裏的啟示是，這些照片為塑造個人形像服務的，普京對此有精心設計。

俄羅斯政治專家卡塔琳娜·沃爾丘克（Kataryna Wolczuk）說：「這是他保持自己政治形像的重要組成部分。」

但為什麼他經常被拍到做戶外活動呢？

沃爾丘克解釋說：「這全與男子氣概有關。人們期望俄羅斯人堅強，親近自然，並從事各種大膽的冒險。普京利用這些圖片將自己塑造成行動主義者。」

她補充說：「這裏有一種文化傳統，權力屬於強人。」

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但這不完全是秀肌肉。沃爾丘克說：「普京和其他領導人也小心翼翼地表現出柔和的一面。他想顯得全面。」

因此，出現了他與狗玩耍的照片。

不要害怕出糗

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那是現任英國首相約翰遜無助地被吊在索道上。

事情發生在2012年，當時他仍是倫敦市長。今天看來依舊很尷尬。

雖然看起來是照片是災難性的，但傳播效果還挺好。

在約翰遜被拍到在索道上晃來晃去後，網上立即傳出一系列有關他的圖像和笑話。以這個為例：

對大多數政客來說，這是災難。但正如一位當時在現場的人今年初對《衛報》說的那樣：「他似乎扮演著丑角並盡情奔跑」。

七年後他入駐唐寧街。也許更多有抱負的總理應該考慮一次滑稽的索道之行。

要經常拍照

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這位時尚的男士是土庫曼斯坦總統別爾德穆哈梅多夫（Gurbanguly Berdymukhamedov）。

他以強壯的形像（忽略小狗）和誇張的公關而聞名。他還寫過一首有關馬的說唱歌曲和一本講茶的書。

他告訴我們，如果你是國家領導者，拍照就很重要，至少偶爾拍一下。

為什麼？因為不這樣做的話外界可能認為你已經死了。

關於別爾德穆哈梅多夫之死的謠言在今年年初大肆傳播。

國家電視台播放了總統騎馬、開拉力賽車和在假期射擊的鏡頭來消除謠言。但沒證據表明這是最近所拍。

直到他在裏海度假小鎮的一個活動中被拍後，死亡謠言才得以澄清。這給他好好上了一課。

P圖別被抓包

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這張粗糙的照片（來自報紙）顯示了埃及時任總統穆巴拉克（Hosni Mubarak）在2010年紅地毯上引領著美國時任總統奧巴馬和其他世界領導人。

中東和談重啟後不久，他們在白宮拍攝了這張照片。簡單明瞭吧？

我們看到的照片並不一定是真實的。這是原圖，來找區別：

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實際上，是奧巴馬帶頭，穆巴拉克在後排。

雖然不是穆巴拉克辦公室P的圖，是埃及的國家新聞機構。但這仍然很尷尬。

要考慮輿情

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這張歷史性的照片拍於美國總統特朗普在橢圓形辦公室履職的第一天：2017年1月23日。

拍照時他正在簽署了與墮胎有關的法案。他周圍都是白宮的高層人物，其中包括照片中站在他左側的副總統彭斯。

這張圖片後來告訴我們，後面站的人很重要。

這張看似相當標凖的照片引起了強烈反響。專欄作家、推特和電視廣播都反應激烈。

為什麼反應如此激烈？正如批評者很快指出的那樣，圖片中沒有女性。

一位推特用戶當時說：「所有這些人似乎都有資格決定婦女的健康問題。不是的。」

「注意到有人失蹤了嗎？」另一個問。

但是一個人的失敗操作可能是另一個人的機會。因此，瑞典副總理就做出了回應，但許多人認為這是對白宮的嘲笑。