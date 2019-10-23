泰國貴妃詩妮娜被廢：我們所知有關她的一切

圖片版權 Reuters Image caption 如今詩妮娜只是被剝奪頭銜，她還會面臨什麼懲罰仍然是未知數。

泰國國王瑪哈·哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）宣佈剝奪貴妃詩妮娜·披拉薩甘婭妮（Sineenat Wongvajirapakdi）王室封號一事，引發全球關注。

詩妮娜在7月才被授予王室配偶頭銜，但王室公告指其「對國王行為不當和不忠」。

在一些泰國觀察家看來，這件事並不只是普通「宮斗」，更顯示出泰國政治制度的走向。

泰國國王瑪哈·哇集拉隆功在2016年其父親去世後繼承王位，該國《欺君法》禁止任何對君主制的批評，批評者將面臨重刑。

「王室配偶」指什麼？

「consort」一般指在位君主的妻子、丈夫或伴侶。在泰國，「royal consort」（王室配偶）用來指國王妻子外的伴侶。

34歲的詩妮娜是泰國近一個世紀以來第一位被封為王妃的女性。詩妮娜在7月被冊封，而哇集拉隆功於今年5月與其第四任妻子——蘇提達王后（Queen Suthida）成婚。

歷史上，泰國王室用一夫多妻制和王室配偶確保全國各省權勢家族忠誠。幾世紀來，泰國國王有多個妻子和配偶，但上一次泰國國王公開王妃還是在上世紀20年代。

詩妮娜有何背景？

除了王室公布的信息，我們能得到的詩妮娜的信息都十分粗略。

日本京都大學東南亞研究副教授帕溫（Pavin Chachavalpongpun）說：「我們所知有關她的過去，都是王室想讓我們知道的東西。」

圖片版權 Reuters Image caption 詩妮娜出生於1985年，來自泰國北部地區

詩妮娜出生於1985年，來自泰國北部地區。她以前是一名護士，與當時的王儲哇集拉隆功交往後，她進入了泰國王室軍事和安全機構。

她成為保鏢、飛行員，並加入王室衛隊。今年早些時候，她獲封少將軍銜。

今年7月，詩妮娜成為近一個世紀以來泰國首位王妃。不久後，王室公布了她的一系列照片和官方傳記，她還在戰鬥機上擺姿勢拍照。但現在這些照片已經被刪除。

詩妮娜現況如何？

根據泰國王室的官方公告，詩妮娜被剝奪王室封號和頭銜，因其「對國王行為不當和不忠」。

公告稱，詩妮娜一直「野心勃勃」，並試圖「將自己提升至與王后同等的地位」。公告還說，詩妮娜行為不敬，不服從國王和王后，以國王名義濫用權力發號施令。國王了解到詩妮娜「既不感激被授予的頭銜，舉止行為也不得體」。

圖片版權 Reuters Image caption 泰國國王瑪哈·哇集拉隆功與詩妮娜

美國康奈爾大學歷史與泰國研究教授盧斯（Tamara Loos）暗示王室內可能存在派系之爭：「在任何這樣的制度下，你都會發現幕後的互惠系統。詩妮娜可能只是這個系統的一部分，她行事的效果或許不好。」

盧斯還說，王室公告的語言「讓人想起那個女性沒有直接政治權力的時代，所以談到『有影響力的』女性會說她們有野心」。

盧斯認為，泰國現代君主專制在興起。

詩妮娜的未來

如今詩妮娜只是被剝奪頭銜，她還會面臨什麼懲罰仍然是未知數。

「我們不知道她還會面臨什麼，」帕溫說，接下來的事情不太可能完全公之於眾。

泰國王室就像控制她過去的經歷一樣，也會控制她的未來去向和信息。

你的器材不支持播放多媒體材料 2019年5月，國王冊封王后蘇提達。

詩妮娜被突然剝奪封號，讓人們會想起泰國國王哇集拉隆功兩位前妻的遭遇。

1996年，泰國國王廢除了他的第二任妻子育瓦媞達（Yuvadhida Polpraserth），並將四個兒子驅逐境外，育瓦媞達最終逃到了美國。

2014年，國王第三任妻子西拉米同樣被剝奪所有頭銜並被驅逐出境。她與國王所生的兒子現已14歲，由哇集拉隆功在德國和瑞士撫養長大。

哇集拉隆功的前幾任妻子從未就她們的情況發表過任何聲明。

這件事反映了什麼？

自掌權以來，哇集拉隆功比其父親更直接地行使自己的權力。

本月早些時候，首都曼谷最重要的兩支部隊直接聽命於王室，軍事力量集中在王室手中，這在現代泰國是空前的。

圖片版權 EPA Image caption 盧斯則認為，泰國國王瑪哈·哇集拉隆功發出的信號遠遠超出與詩妮娜鬧翻。

帕溫指出，王室公告對詩妮娜使用殘忍直白的語言顯示，泰國國王希望將詩妮娜的懲罰合法化。

盧斯則認為，泰國國王瑪哈·哇集拉隆功發出的信號遠遠超出與詩妮娜鬧翻。

盧斯指，國王發出的信號是，一旦他不再對你有好感，你就無法掌控自己的命運，」他的每一個舉動，不管在經濟、軍事還是家庭方面，都暴露出他不受約束地濫用權力」。

根據泰國的《欺君法》，公眾不能在國內公開討論這種有爭議的事情。但觀察人士認為，許多泰國人必將對這一戲劇性的失寵十分感興趣。