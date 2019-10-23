俄羅斯召開非洲峰會 與中國和西方爭奪影響力

圖片版權 EPA Image caption 俄羅斯總統普京：我們尊重非洲人自己提出的"非洲人解決非洲問題"的原則，不強加我們的觀點。

俄羅斯將10月下旬主辦一次有數十位非洲領導人參加的重要峰會，表明俄羅斯作為該地區關鍵角色的作用日益增強。

俄非峰會被認為是莫斯科非洲政策的轉折點，標誌俄羅斯將重返非洲大陸，與中國和西方展開競爭。

蘇聯過去在非洲大陸曾經舉足輕重，但在後冷戰時期，其經濟和政治影響力大幅減弱。

普京總統表示，加強與非洲國家的關係是俄羅斯外交政策的重點之一。

那麼，俄羅斯現在在非洲正發揮多麼重要的作用呢？

俄羅斯的意圖

很明顯，莫斯科從非常宏觀的角度來看待其在非洲的存在，並在蘇聯時代建立的關係基礎上加強其影響力。

在俄非峰會前夕，普京總統接受俄通塔斯社採訪時說，俄非關係正在不斷上升，他談到俄國願意向非洲提供一系列支持：

政治和外交支持

國防和安全幫助

經濟援助

疾病控制建議

人道主義救援援助

教育和職業培訓

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俄羅斯一直在加強其在該地區的政治接觸，自2015年以來，有12位非洲國家元首訪問了莫斯科，其中6位在2018年訪俄。

俄國進軍非洲引起了西方主要大國的一些擔憂，它們擔心在非洲的作用正被莫斯科取代。

去年，美國前國家安全顧問博爾頓宣佈了美國對非洲的一個新戰略，其部分目的就是為了對抗中國和俄羅斯在非影響。

然而，《華盛頓郵報》最近的一篇社論談到，在俄羅斯在非洲積極尋求交易和安全關係的同時，美國在非洲大陸的影響力卻持續下降。

軍事關係

俄羅斯是非洲重要的防務伙伴，也是非洲地區的主要武器供應國。

圖片版權 Getty Images Image caption 俄國向非洲出口的軍火包括武裝直升機。

但俄國最大的軍火防務市場不是非洲，而是亞洲。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所的數據，2014年至2018年間，非洲大陸（不包括埃及）佔俄羅斯主要武器出口的17%。

在這17%的份額中，大部分軍火流向阿爾及利亞，其餘價值不到出口總額的3%。

因此，就數量而言，俄國對撒哈拉以南國家的武器出口規模很小。

然而，俄羅斯與非洲國家的防務關係正在增長，自2014年以來，俄國已與19個非洲國家簽署了軍事合作協議。

在2017-18年間，俄羅斯與安哥拉、尼日利亞、蘇丹、馬里、布基納法索和赤道幾內亞都達成了武器交易。

這些交易包括出口戰鬥機、裝甲車和運輸直升機、反坦克導彈和戰鬥機發動機。

使用僱傭軍

俄羅斯對非洲的軍事和安全關係不僅局限於武器出口，有時還涉及使用私人僱傭軍。

例如，俄羅斯一直活躍在中非共和國，因為聯合國支持的該國政府陷入四面楚歌境地，俄羅斯派出僱傭軍協助當局打擊一系列反叛組織。

圖片版權 Getty Images Image caption 俄羅斯私人武裝在中非共和國提供安全保障。

俄羅斯私人武裝也一直在那裏工作，為當地政府提供安全保護，並幫助保護關鍵的經濟資產。

據報道，在鄰近的蘇丹和利比亞等國，也有俄羅斯僱傭兵活動。這些僱用兵涉及一家據說與克里姆林宮有聯繫的私營軍事公司瓦格納。

俄羅斯官員總是淡化這類報道，因此外界很難確定這些軍事組織與俄羅斯政府之間的確切聯繫。

但總部位於美國的卡內基國際和平基金會高級研究員保羅·斯特龍斯基說，這些在非洲的俄羅斯私人安全人員有助於莫斯科達到其目的。

他說，這些私人武裝往往通過保護關鍵資源的工作自籌資金，這讓俄羅斯政府有機會以幾乎不花錢和零風險的方式，擴大其在非洲國家裏的軍事存在和政治影響力。

自然資源

俄羅斯拓展其在非洲影響有著明確的經濟動機，因為俄國缺乏一些礦物資源，如錳、鋁土礦和鉻，所有這些都對其工業很重要。

在能源領域，俄羅斯也有經驗，可以為資源豐富的國家提供服務。

圖片版權 Petra Diamonds Image caption 俄國對非洲最感興趣的礦產資源之一是鑽石礦。

俄羅斯國有公司一直在幾內亞開採鋁土礦，參與在安哥拉開採鑽石的交易，並在莫桑比克贏得沿海開採天然氣的特許經營權。

據報道，俄羅斯私營能源巨頭盧克石油公司在喀麥隆、加納和尼日利亞都有項目，並打算收購剛果共和國的有關部分資產。

俄羅斯還向幾個非洲國家提供核電技術，包括明年在埃及建造非洲第一座核電站，並提供250億美元貸款融資。

貿易關係

但就整體經濟關係而言，俄羅斯與歐洲和亞洲國家的貿易額仍多於與非洲的貿易。

2017年，撒哈拉以南非洲最重要的貿易關係是印度、中國和美國，而不是俄羅斯。

此外，美國、中國、日本和歐盟在非洲提供的援助和投資也遠遠超過俄羅斯。

斯特龍斯基表示，俄羅斯目前尚遠未恢復蘇聯在非洲大陸曾經享有的地位。

他表示，俄羅斯目前在非洲的控制力僅限於與少數戰略意義相對有限的國家聯繫在一起。