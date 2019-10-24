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據《華爾街日報》（Wall Street Journal）報道，抖音海外版視頻分享應用程式TikTok正被所謂「伊斯蘭國」（IS）武裝分子利用來向年輕受眾散播宣傳信息。

報道稱，「伊斯蘭國」支持者在平台上分享視頻，顯示IS武裝分子持槍並拖著屍體遊街的畫面。

其中一些在最近幾周發佈的視頻，被指加入了擴增實境（augmented-reality，簡稱AR）的效果，在畫面上方出現一連串星星和心形符號。

《華爾街日報》披露的這些視頻目前已經被刪除，相關的24個帳戶也已經被封禁。

這些視頻是由社交媒體情報共享公司Storyful發現被鑒別的。

「這個發現和我們在這些年裏看到的極端主義運動成功融入並侵佔新社交媒體空間來接觸大量受眾的模式是一致的，」對抗網絡仇恨中心（Center for Countering Digital Hate）的首席執行官伊姆蘭·阿邁德（Imran Ahmed）向BBC表示。

「TikTok已經表明了它有這個能力和意願，去對中國政府所反對的內容進行爭議性的審查。」

「所以，我們也不難預期，它會很快地移除恐怖分子宣傳內容。」

本月中旬，美國社交媒體巨頭臉書創始人扎克伯格曾批評抖音對香港示威等中國政府不願意看到的內容進行打壓和審查。

「誓死效忠」

圖片版權 Youtube Image caption 「伊斯蘭國」過去曾利用YouTube散播宣傳內容。

據《華爾街日報》指，上傳的視頻中有些還會出現女性，她們稱自己為「聖戰者（jihadist）」，並為此驕傲。

據稱，在其中一條視頻中，有人唱：「我們誓死效忠。」

恐怖分子和犯罪集團是被禁止使用TikTok的。

該應用程式由北京字節跳動科技有限公司（Bytedance）所有，通過數以千計的後台主持人和人工智能軟件來審查違規內容，但是這些方法並不是常常有效。

首次利用TikTok

該公司表示：「為恐怖組織宣傳的內容在TikTok上是絶對沒有位置的。」

「一經發現，我們會永久封禁任何此類帳戶以及與之相關的裝置，並且我們會繼續發展更有力的控制手段，預先監測可疑的活動。」

「這是一個全行業都面臨的挑戰，壞人有意繞過保護措施，令事情更加複雜，但是我們有一個團隊專門針對這類在TikTok上的邪惡行為。」

「伊斯蘭國」一直以利用臉書（Facebook）、YouTube和推特（Twitter）平台散播信息著稱，不過這似乎是他們第一次利用抖音海外版TikTok。

上月，「伊斯蘭國」在敘利亞和伊拉克失去一些區域的控制權之後，領袖巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）呼籲他的支持者進一步加強行動。