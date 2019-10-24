彭斯中國演講：美中「不會脫鉤」

你的器材不支持播放多媒體材料 彭斯點名批評NBA與事發後撤去與火箭隊相關商品的耐克公司 （英文）

「美國會與中國脫鉤？答案是『絶不』！」美國副總統彭斯周四（10月24日）在華盛頓發表對華政策演講時表示。

他同時稱，中美有望在下月的智利亞太經合組織峰會上達成貿易談判第一階段協議，中國屆時將購買大量美國農產品。彭斯表示，此後，總統特朗普期待下一步與中國達成結構性改革的協議。

演講中，彭斯定位中國為美國的「經濟與戰略對手」，但強調美國樂見中國有更美好的未來，華盛頓並不希望與中國起衝突、或制約中國，只是謀求「公平競爭」。

「美國正向中國伸手，我們希望很快北京就會做出回應，這次是以行動而不是口頭承諾，並且帶著全新的尊重。」彭斯以此為演講作結，為兩國關係降溫的主旨明顯。

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彭斯兩場中國演講：異與同

跟去年被認為「開啟新冷戰」的彭斯首場中國演講相比，儘管他這次依然抨擊了中國多項內政與外交政策，但演講言辭明顯較為溫和，將重點放在美中共存的未來。「我們謀求與中國接觸，在公平、互相尊重和符合國際商貿原則的基礎上，」彭斯說。

去年10月，彭斯在華盛頓保守派智庫哈德遜研究所發表對華強硬的演講，話題涉及經濟貿易、政治、高科技、軍事乃至好萊塢，以及指責中國企圖干涉美國選舉。該演講涉及領域的廣度和批評的力度，是美國對華政策史上極其罕見的。在美中政策界都出現了彭斯演講是否升起新冷戰帷幕的討論。

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而彭斯此次的演講，由智庫威爾遜中心舉辦，這所冠上美國前總統、民主黨人威爾遜名字的智庫立場相對中立。與去年演講相似的是，彭斯對中國政府的批評面面俱到，從迫害基督教與新疆穆斯林的行為、芬太尼管制不力、欺壓南海鄰國，到知識產權偷盜、在貿易談判中「出爾反爾」、妨礙自由貿易等等。「自從一年前我在哈德遜的演講以來，北京仍未就改善經貿政策作出努力，反而變得更加好斗。」

NBA在中國遭封殺的紛爭是演講中濃墨重筆的一例，彭斯點名批評NBA與事發後撤去與火箭隊相關商品的耐克公司。「NBA與中國共產黨為伍、遏制言論自由，像是獨裁政府全權控制的子公司一樣。」他亦批評耐克公司在企業社會責任上表現虛偽。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國球星姚明曾效力於火箭隊

香港示威：鼓勵和平、非暴力

談到香港示威時，彭斯讚賞港府撤回逃犯條例修訂，並稱「北京表現了一定的克制」。他向和平示威者喊話說，美國支持並被他們所鼓舞。他並未譴責來自示威人士的暴力，但明確強調美國鼓勵「和理非」的表達方式。「我們請求你們留在非暴力示威的道路上，」彭斯表示。

他重申特朗普此前的發言，必須以和平的方式解決香港問題，如果北京使用暴力鎮壓香港示威，美中將會更難達成貿易協議。

台灣：「中華文化與民主的燈塔」

關於台灣，彭斯提到北京近來從台北手中獲得兩個新邦交國，持續壓縮台灣的國際空間。他強調形容台灣是「中華文化與民主的燈塔」，強調與台灣的交流有利於保護台灣以及區域和平，同時強調美國堅持「一個中國」政策及其他對台政策，包括持續對台軍售。

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彭斯：唱白臉的「壞警察」

外界觀察到，美國總統特朗普和副總統彭斯在對華問題上經常一個唱白臉、一個唱紅臉，意思是特朗普通常強調與中國國家主席習近平關係友好、促成貿易協議，而彭斯則扮演「壞警察」的角色，經常嚴辭批評中國的人權紀錄及在軍事、科技上的野心。

較早前多次有消息傳出，彭斯將二度發表跟中國有關的演講，最初計劃在6月4日天安門事件週年舉行，但演講一再延期。有媒體報道，這是由於總統特朗普希望借日本大阪6月底舉行的二十國峰會之際，與中國國家主席習近平見面，授意延後彭斯的演講。

一延再延之下，演講被安排在10月下旬，在中國建政70週年與美中貿易談判稍微回溫之後。但在美中關係趨於緊張的大背景下，毫不敏感的時機幾乎不可能存在。華爾街密切注視彭斯的演講，將其列為當日可能帶來市場重大動蕩的事件之一，演講後，美股市場走向平穩。次日，中美貿易談判代表約定通話商討達成首階段協議。

就目前跡象而言，彭斯演講比起去年趨於溫和，不至於撼動貿易談判的積極趨勢，但其中多處反映，美國對華政策已發生根本變化。

彭斯呼應特朗普此前發言指美國「重建了中國」，美國的投資和貿易對中國經濟增長起到重要作用。「但那些日子即將結束，」彭斯說，美國政府如今「不再相信經濟發展可讓中國獨裁政權變得更開放和民主」，而把中國認作戰略和經濟對手。