圖片版權 AFP Image caption 這是彭斯連續第二年發表演說，講述美國對華關係。

美國副總統彭斯當地時間周四第二次就中美關係發表演講，外界隨即把他說的話跟去年的演講比較，普遍認為彭斯今年的講法較溫和，但仍然引起中國官方媒體批評。

彭斯此次演說提到了許多中美現時的糾紛，包括兩國的貿易談判、香港示威浪潮等，他更特別提到NBA在中國被封殺的事件，點名批評NBA與事發後撤去火箭隊相關商品的耐克公司。

彭斯去年10月也發表演說講述美國對華政策，當時他的態度強硬，批評中國嘗試干預美國內政，聲言美國「不會低頭」。分析當時形容，彭斯的演說可能象徵著中美「新冷戰」的開端。

中外專家分別都留意到，彭斯今年講話的內容同時強調與中國合作，內容比較溫和，但中國官方媒體評論時仍然認為，從這次演說可以看出彭斯個人對中國的「嚴重偏見」。

「老調重彈」

中國官媒《環球時報》的社評認為，彭斯的演說只是「老調重彈」，在批評中國人權、經濟政策和國防等方面時都使用了「很激烈的語言」，令人困惑他是否真的有誠意與中國改善關係。

「美方的對華表態以往表現出多樣性和多變性，不僅服務於他們的長期對華戰略，甚至還搞短線操作。因此華盛頓究竟會在對華問題上怎麼走，尚需繼續觀察。」

但該社評同時留意到，彭斯在演講中提及美國不是「要與中國脫鉤」，形容這是他演講的其中一個「新意」。

彭斯的演說同時提及香港近月因為《逃犯條例》修訂引起的示威浪潮，讚賞港府撤回條例修訂，同時希望示威者堅持非暴力的表達方式。

美國眾議院早前通過《香港人權及民主法案》，要求美國政府每年審視香港的自治情況，按需要調整美國對香港的貿易特別待遇。這部法案仍需要經參議院投票通過，再由特朗普簽名同意，才會成為法律。

《南華早報》引述美國投資顧問公司（Veda Partners）高管特雷茲（Henrietta Treyz）說，彭斯在這方面的說法是為了向共和黨參議員提供支持，讓他們不需要再就法案表態。

你的器材不支持播放多媒體材料 彭斯去年就美國對華政策發表講話掀起軒然大波。

政治演說

美國對華專家對彭斯的演說有不同的分析，但普遍認為語調要比去年的演說平和。

其中，彭斯指出希望與中國領導人建立「具建設性的關係」，美國基辛格中美研究所所長戴博（Robert Daly）形容，這個說法給出中美關係回暖的信號，是「一個正面中美關係的開始」。

但智庫卡內基國際和平研究院副院長包道格（Douglas Paal）就認為，彭斯的演講只是一篇「流於表面」的政治演說，當中沒有任何展示美國未來政策的方向。

《環球時報》也引述中國外交學院教授李海東說，彭斯的演說除了評論美國對華政策，另一個重點是對美國國內的民眾宣揚總統特朗普政策，為特朗普在明年的競選活動提供助力。