特魯多連任：褪去光環的「明星」總理如何應對中加裂痕

圖片版權 Getty Images Image caption 加拿大現任總理特魯多成功連任

加拿大現任總理特魯多（Justin Trudeau）以微弱優勢贏得大選，令這位一向形像陽光的政治「明星」在加拿大國內和國際上的處境成為外界聚焦話題。在其第一屆任期中，加拿大面臨國際、國內諸多挑戰。國際上，加拿大夾在中美政治、經濟、軍事等多個領域的對決中，深度捲入華為孟晚舟案，中加關係邁入寒冬；在加國國內，大麻合法化，財政赤字高企，難民政策寬鬆等爭議議題也令他失去部分選民。

雖然特魯多帶領的自由黨在10月底議會選舉中險勝，但現任政府在第二屆任期中，如何擺清與美、中的關係和位置，如何在其國內推行具體政策，仍是挑戰與難題。

BBC中文第一時間獲得加拿大不列顛哥倫比亞大學（University of British Columbia）有關「加拿大公眾對中國和加中關係的態度」的調查研究。調查結果表明，華為高管孟晚舟因其公司涉嫌違反美國對伊朗制裁在加拿大被捕，中國當局以危害國家安全為理由逮捕加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor），造成兩國重大外交裂痕，加拿大公眾受此影響，對中國的憂慮加劇，看法消極負面，不過出乎意料地依然願與中國維持多個層面上的接觸。

BBC中文廣泛採訪國際關係專家及在加拿大的華人，預測在新一屆任期中，特魯多政府如何處理與中國、美國的關係，以及會否同意華為參與加拿大5G網絡建設。

政治光環不再

當選後兩天（10月23日），特魯多表態，自由黨儘管失去國會多數黨地位，不會和任何一個黨組成執政同盟，新的少數派政府將在11月20日宣誓就職。這意味著在下一任期，特魯多政府要在國會通過議案，需要尋求其他黨派議員的支持。

2015年大選，特魯多領導的自由黨贏得眾議院338個議席中的184個議席，壓倒性的勝利結束了加拿大保守黨長達10年的執政。過去四年，加拿大經濟平穩增長，據加拿大統計局數據，該國國民生產總值GDP持續上升，整體失業率降至2014年以來最低。

但特魯多與自由黨在今年的選舉中喪失了絶對優勢，自由黨最終獲得眾議院157席，距離成為國會多數黨還差13席。而在選票總數上，自由黨一共獲得33%的選票，少於保守黨的34.4%，儘管保守黨在選票總數上的優勢未能轉化到議席數量上。

由於自由黨所獲席位未過半數，外界一度猜測自由黨會否與其他政黨組成聯合政府。

加拿大多倫多A1中文電台新聞及公共事務總監楊婉文接受BBC中文採訪時說，聯合政府在加拿大是「絶無僅有的」。歷史上，聯合政府只在第一次世界大戰期間出現過一次。

圖片版權 Peter Bregg/Canadian Press Image caption 1973年，年幼的特魯多在時任加拿大總理的老特魯多懷裏

特魯多的家世、進步主義主張、「陽光方式」的執政方針甚至俊朗的外表都為他帶來不少政治光環，他的父親皮埃爾·特魯多在上世紀60年代至80年代，先後三屆出任加拿大總理，且在1970年，其第一屆任期內就與中國建立了外交關係。

然而，特魯多任內多宗政治醜聞讓這顆政治「明星」光環不再。今年2月，跨國建築巨頭SNC-蘭萬靈公司被曝涉嫌賄賂，特魯多被指在該醜聞中涉嫌干預司法。選舉前夕，特魯多年輕時在化裝派對上"扮黑臉"的舊照流出，觸及敏感的族裔問題，特魯多向公眾道歉。

除此以外，特魯多帶領的自由黨有多項政策引發爭議，例如大麻合法化政策，擴大財政赤字以刺激經濟增長，和放寬難民接收政策。楊婉文表示，今年大選期間她採訪過一些反對自由黨的華人選民，上述幾項政策是他們不支持該黨的最主要原因。

加拿大不列顛哥倫比亞大學國際關係專家包義文（Paul Evans）教授參與了「加拿大公眾對中國和加中關係的態度」的調查研究，他對BBC中文說，此次大選中，加拿大華人對不同黨派的投票支持率與全國平均水平基本一致，華人群體並未出現一邊倒支持某一黨派的情況。

圖片版權 EPA Image caption 美國總統特朗普與加拿大總理特魯多在對待難民問題上有截然不同的政策。

現居溫哥華的關子（Herman Kwan）2005年入籍加拿大後，每次大選都參與投票。他對BBC中文表示， 自己不太喜歡特魯多，「四年任期唯一讓我記憶猶新的就是『大麻合法化』，還有花公帑購買橫山輸油管道，赤字令經濟保持平穩。」

關子今年把票投給了保守黨，雖然他預計自由黨在此次選舉會「險勝」，他說：「我仍然覺得應該給自由黨一下教訓，讓他知道我不喜歡大麻合法化。」關先生擔心將來其他烈性毒品也可以用同樣的方式處理。

黃敏加在2005年通過技術移民渠道來到加拿大，現居阿爾伯塔省。2009年入籍後，她參與過三屆大選投票，曾支持過保守黨和新民主黨。今年大選，她投票給保守黨。她向BBC中文解釋，財政赤字是她關注的其中一個重點：自由黨曾承諾政府將在2019年實現收支平衡，結果不光沒有兌現承諾，特魯多的競選政綱還計劃下一財政年度，赤字將增至超過270億加元。

特魯多政府過去四年的難民政策也飽受詬病，加拿大統計局數據顯示，從2015年11月4日到2019年8月底，加拿大接收了44,590名敘利亞難民。據楊婉文觀察，部分華人認為審批過程太急，擔心對難民的背景審查不夠嚴謹；也有一批華人覺得：加拿大接收太多難民，會與他們搶飯碗，爭福利，造成不公平現象。

除此以外，楊婉文告訴BBC中文，影響華人社區投票的議題還包括各政黨在香港反修例示威上的立場與態度。

華為5G何時表態

圖片版權 Reuters Image caption 中加關係邁入寒冬

特魯多帶領自由黨贏得大選後，中國官方媒體《環球時報》發表分析文章稱，「特魯多需要勇敢結束中加僵局」，其中寫道：特魯多險勝對於中加關係而言是相對較好的消息，保守黨黨魁安德魯·希爾（Andrew Scheer）對華態度強硬，在外交上偏向美國。

BBC中文電話採訪加拿大時事評論員秦怡敬。她說，事實上，外交政策並未成為此次大選關注的議題。選舉期間，原定於多倫多大學蒙克全球事務學院舉辦的一場選舉辯論專注討論外交政策，由於特魯多拒絶出席，辯論最終被取消，這也是本次大選唯一就外交政策進行的獨立辯論。

包義文教授認為，大選過後加拿大和中國之間的外交僵局在短期內不會發生重大變化，因為孟晚舟案、以及兩名加拿大公民被中國當局拘留等問題，任何黨派執政都難以解決，目前只能希望兩國在外交與經濟交流上的關係不會惡化。

他告訴BBC中文：加拿大民眾越來越擔心中國對加拿大國內的影響，特別是在網絡安全和間諜活動方面，以及中國軍事實力的擴張。

加拿大維多利亞大學社會學系副教授周敏對BBC中文說，中加雙方在孟晚舟事件中的立場差距太大。

「中方把這個事件定義為政治事件，而加方將之定義為法治事件，已經沒有解決問題的交集。中方認為加拿大是挑起這個爭議的一方，『解鈴還須繋鈴人』，加方應該做出讓步。但是加方已然把該爭議定義為依法制的事件，只有按法律程序走下去，迴旋餘地很小。只有待該事件自然發展結束，中加雙邊關係改善的機會才會出現 ，」他說。

圖片版權 Reuters Image caption 華為的首席財務官，華為的創始人任正非的女兒孟晚舟在加拿大溫哥華過境時被捕後，兩國關係開始惡化。

目前，美國對中國採取鷹派策略，許多加拿大人認為美國將加拿大拖入與中國的貿易戰漩渦中，「美國人讓我們為其攻擊華為和孟晚舟而付出代價，」包義文說。

「加拿大與美國的關係是我們的主要外交關係。當美中關係緩和或者至少保持中立時，加拿大就有很大空間體現其獨立性，並追求自己的切身利益。」他分析說，「美中關係惡化時，加拿大採取獨立行動的空間很小。恐怕這對保守黨或自由黨政府來說都一樣。」

而在華為參與5G網絡建設的議題上，美國也向加拿大施加了巨大壓力，要求其與自己站在同一戰線，禁止華為。加拿大保守黨曾表示將禁止華為，而自由黨則表示將等到大選後才能做出決定。

包義文參與的調查研究顯示：半數加拿大民眾不希望華為在加拿大5G網絡建設中扮演重要角色，儘管有43％的人支持華為在加拿大持續研發投資。

周敏預測，特魯多政府會在華為5G問題上盡可能的繼續推遲表態。華為5G的問題已被政治化，超出了安全性本身的討論。加拿大面對的是美國與中國兩方的壓力，盡可能維持模糊態度可能對加拿大比較有利一些。