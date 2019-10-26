巴西總統博爾索納羅首次訪華，一改飄忽態度盼中國投資

Image caption 巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）於10月24至26日正式訪問中國。

巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）本周訪華並在星期五（10月25日）與中國國家主席習近平在北京人民大會堂舉行了會談。此行是博爾索納羅今年1月就任巴西總統以來首次訪華，他一改過往的飄忽態度，期盼擴大與中國的經貿往來，並宣佈將取消中國遊客和商務人員入境巴西的簽證要求。

博爾索納羅在10月24日抵達中國，在其訪華期間，兩國發表了《中華人民共和國和巴西聯邦共和國聯合聲明》，「強調繼續在平等、尊重、互利的基礎上加強和深化中巴全面戰略伙伴關係。」

中國外交部發言人耿爽10月18日表示，應中國國家主席習近平邀請，巴西總統博爾索納羅於10月24日至26日對中國進行國事訪問。

耿爽說：「中國和巴西同為發展中大國和重要新興市場國家，互為全面戰略伙伴。建交45年來，中巴關係始終保持健康穩定發展，各領域互利合作碩果累累，已成為發展中大國團結合作、攜手發展的典範。」

然而去年當博爾索納羅競選巴西總統時，他對中國的看法大不相同，博爾索納羅當時曾將中國描述為企圖掌握巴西國民經濟命脈的「掠食者」。

BBC新聞巴西語記者卡爾多·賽拉（Ricardo Senra）周四在北京的一家飯店對博爾索納羅進行了簡短採訪，要求他就巴西選民和反對黨針對其訪華的評論作出回應。

巴西網民在社交媒體推特上提問，博爾索納羅是否會在訪問這個世界上最大的共產主義國家時討論中國人的意識形態偏見，還有評論將中國政府與委內瑞拉馬杜羅政府和俄羅斯普京政府等聯繫起來。

博爾索納羅總統卻回應稱：「我正身處一個資本主義國家。」

圖片版權 Reuters Image caption 外界認為，博爾索納羅與習近平會談，是在試圖修正選舉言論與政府話語之間的落差。

態度轉變

2018年10月，博爾索納羅在競選巴西總統時，曾發表反對中國投資的言論，成為了世界各地的頭條新聞。當時他強調：「中國人不是在巴西買東西，他們是買下整個巴西。」

博爾索納羅聲稱歡迎中國購買巴西的農產品，但表示將阻止北京收購巴西的能源和基礎設施。

五個月後，巴西外交部長埃內斯托·阿勞若（Ernesto Araújo）在巴西外交領事人員培訓班結業典禮說，「巴西不會賣掉自己的靈魂向共產主義中國出口鐵礦石和大豆」。

然而，最近幾個月，博爾索納羅卻一改往日姿態，試圖利用中美貿易戰，修正選舉言論與政府話語之間的落差，期盼最大程度地擴大與中國的商業往來。

今年7月，博爾索納羅表示，「中國是巴西最大貿易伙伴，我們有意願進一步加強與中國的合作關係，與中國簽署更多貿易協議，推動雙邊經貿合作再上一個台階。」

圖片版權 José Dias/PR Image caption 博爾索納羅在競選巴西總統時，曾發表反對中國投資的言論："中國人不是在巴西買東西，他們是買下整個巴西。"

如今，博爾索納羅與中國領導人會談時表示，歡迎更多中國遊客赴巴西旅遊並給予免簽待遇，儘管巴西方面尚未宣佈對中國遊客免簽的具體實施措施和細則。

據路透社報道，博索納羅政府上台以來取消了對一些發達國家的簽證，今年6月，巴西正式對美國、加拿大、澳大利亞、日本四國遊客單方面免簽。中國則是巴西取消簽證要求的首個發展中國家。

巴西政府正在努力吸引中國投資者，其主要目標之一是在巴西國營企業私有化過程中，尋找有意收購巴西電力公司、郵政局和巴西國家石油公司等國有部門的企業，說服大型投資人建造鐵路、公路、港口和發電廠，疏通一直以來阻礙巴西經濟發展的基礎設施建設瓶頸。

據BBC新聞巴西語報道，博爾索納羅還向外界表示，巴西比以往任何時候都要更願意向中國這個亞洲巨人出售大豆、肉類、石油和鐵礦石。十年來，中國一直是巴西在世界上的主要貿易伙伴，其次是美國。

據巴西工業、外貿和服務部的數據，2018年中國是巴西主要出口國和最大貿易伙伴國。2018年，巴西向中國出口的商品主要是農產品與礦產品，包括大豆、原油、鐵礦石、牛肉、雞肉、棉花等。其中，大豆、鐵礦石和原油三種產品佔巴西對中國出口的八成以上。

圖片版權 AFP Image caption 過去十年，中國一直是巴西在世界上的主要貿易伙伴。

今年1月至9月，巴西對中國出口佔巴西出口總額的27.6%，而對美國的出口僅佔總額的13%。同期，中國在巴西進口來源國中也居首位，佔巴西進口總額的19.9%。

中國駐巴西大使楊萬明表示，目前中國對巴西投資存量接近800億美元，是巴西主要外資來源國之一。共有300餘家中資企業在巴西投資興業，其中有25家世界500強企業。他們的投資領域正從農業、礦產等傳統領域向價值鏈高端攀升，涉及能源、電力、製造業、科技創新等多個領域。

另一方面，據巴西外交部，巴西進口的中國產品幾乎全是製成品，大多數是電氣元件和消費品。

上海復旦大學金磚國家研究中心主任瓦茲蓋斯（Karin Vazquez）表示，巴西總統是在選舉結束遭遇「現實衝擊」後，決定前往中國。

瓦茲蓋斯解釋說，選舉言論和政府話語之間是有區別的，這很正常。候選人利用其受歡迎程度、誇大其詞的選舉言論贏得了不了解中國或國際貿易的選民的支持，這就是贏得選票的原因。

他表示，「上任後，總統立即受到農業游說團體和行業聯合會的壓力。他意識到，巴西百分之三十的出口都面向中國。他還意識到，2019年，不與中國開展業務，這對任何國家來說都難以想像。」

圖片版權 Alan Santos/PR Image caption 中美貿易戰是去年中國與巴西之間貿易額創下歷史新高的主要原因之一。

官方數據指出，2016年至2018年，巴西對中國貿易順差從118億美元躍升至295億美元。

中美貿易戰是去年中國與巴西之間貿易額創下歷史新高的主要原因之一。

政治學博士毛裏西奧·桑托羅（Mauricio Santoro）認為，短期內，收益主要是在農產品和大豆市場上。

「但是貿易戰在多邊貿易體系中造成了極大的不穩定，」他說，「增加了貿易保護主義。」

中國和美國也許將達成一項新的貿易協定，貿易戰可能會停火，這將使巴西人很頭痛。桑托羅說：「一旦達成協議，巴西將遭受損失，因為中國將需要從美國那裏購買更多農產品。」