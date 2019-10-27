IS組織頭目巴格達迪可能在敘利亞被美軍擊斃

圖片版權 AFP Image caption 目前還沒有官方消息證實巴格達迪的死訊。

一位要求匿名的美國官員向路透社透露，美國軍方周六（10月26日）執行了一項針對所謂「伊斯蘭國」（IS）領導人巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）的打擊任務。

美國總統特朗普周六晚間推特上稱，「剛剛發生了一件大事。」白宮發言人霍根•吉德利（Hogan Gidley）隨後確認，特朗普將在美國東部時間周日早上9點宣佈重大聲明。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump Something very big has just happened! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年10月27日

上述匿名官員沒有確認這項打擊任務是否獲得成功，但美國《新聞周刊》引用一位美國官員的話稱，巴格達迪已在這次行動中被擊斃。行動的地點是敘利亞西北部的伊德利卜省（Idlib），執行任務的美軍特種部隊收到了相關情報。

路透社聯繫到的這位官員沒有透露行動的細節，白宮也沒有立即回應媒體的採訪要求，發言人霍根也沒有對特朗普即將做出的重大聲明相關內容進行說明。

巴格達迪一直被認為躲藏在敘利亞和伊拉克的邊境附近，他從2010年開始領導伊斯蘭國組織，當時IS還只是基地組織的地下力量。

你的器材不支持播放多媒體材料 今年早些時候，一條關於「伊斯蘭國組織」領導人的視頻被發佈。

巴格達迪是誰？

這位伊斯蘭國組織領導人一直是遭到通緝的頭號人物。

2011年10月，美國正式將他列為「恐怖分子」，懸賞1000萬美元徵集信息對他進行抓捕或擊斃。

巴格達迪以組織能力強和執行殘酷戰爭策略而著稱。

他1971年出生在伊拉克巴格達北部的薩邁拉（Samarra），真名叫Ibrahim Awad al-Badri。

有報道稱，在2003年美軍入侵伊拉克的時候他是當地一座清真寺裏的神職人員。還有消息稱在薩達姆•侯賽因執政時期他就已經是一名「聖戰者」，他在美軍監獄布卡營（Camp Bucca）被拘禁四年，在此期間轉變為激進人士。這座監獄裏關押了很多基地組織的高級人員。

巴格達迪在2010年成為在伊拉克的基地組織領導人，該組織後來與IS合併。

IS今年早些時候發佈了一段據稱是巴格達迪本人的視頻，在此之前，他自2014年以後就沒有露過面。