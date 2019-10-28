巴格達迪之死為何成為讓特朗普興奮的外交勝利

圖片版權 AFP Image caption 巴格達迪 （1971-2019）

美國總統特朗普表示，IS組織頭目巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）在美軍突襲行動中引爆自殺炸彈身亡。專家分析說，這是特朗普在外交政策上的一大勝利，但這一結果能否給特朗普帶來持久的政治利益，還有待觀察。。

巴格達迪在2014年開始聞名於世，當時他宣佈在伊拉克和敘利亞創建「哈里發」（caliphate）。之後，所謂「伊斯蘭國」（IS）的多次暴行造成數千人死亡，其聖戰組織在控制的地區實施了殘酷統治，並在全球範圍內發起了許多襲擊。

儘管美國今年早些時候宣佈擊垮了哈里發，但IS激進分子在該地區和其他地方仍然活躍。

巴格達迪之死被認為是特朗普的重大勝利，因為他之前將美軍撤出敘利亞北部的決定遭受嚴厲批評。

特朗普美東時間27日早上作了一次不尋常的發言，詳細描述了美軍的夜間行動。他說巴格達迪被美軍軍犬追擊，進入一條沒有出口的隧道時「抽泣，哭泣並尖叫。」

圖片版權 AFP Image caption 自殺炸彈引爆現場。

特朗普說，巴格達迪引爆自殺炸彈背心，炸死了自己和三個孩子，導致隧道坍塌。 沒有美國人員喪生，但其中一隻美軍軍犬在爆炸中受了重傷。

巴格達迪的屍體因爆炸而支離破碎，但特朗普說現場的DNA測試證實了巴格達迪的身份。 美國特種部隊在該地區呆了兩個小時，收集了「極度敏感的資料」。

「這個嚴重威脅他人的暴徒，在極度恐懼、慌張中度過了生命最後一刻，他被美軍的行動嚇壞了。」特朗普稱。

特朗普的外交勝利？

BBC駐北美記者安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher）分析，巴格達迪之死的戰略意義很明顯：從戰場上除掉一個殘酷並有經驗的領導者，無疑將讓各國消滅IS武裝的聯合努力變得更加容易。但另一方面，這一結果能否給特朗普帶來持久的政治利益，還有待觀察。

澤克爾解析，2014年IS憑借殘酷的處決成為新聞熱點，但巴格達迪在美國遠非家喻戶曉。儘管如此，巴格達迪的死可以成為特朗普任上的標誌性時刻，他能夠以此證明自己打擊IS的方法是正確的。

「在特朗普決定從敘利亞北部撤出美軍，並默許土耳其入侵且驅逐曾與美國結盟的庫爾德人後，這次行動結果，可以幫助特朗普反擊數周來在國會遭遇的兩黨聯手猛烈批評。」澤克爾說，大多數美國人只在戰時才關注外交政策，但特朗普目前的大部分政治紛擾都來自源於美國國外的事件，比如在敘利亞的舉動，還有和烏克蘭有關的彈劾案。特朗普這次在外交政策取得了一次明顯的成功，雖然這次行動無法一次性解決他所有的政治爭議，但卻是一個起點。

圖片版權 AFP Image caption 美軍轟炸了兩座房屋，其中一座被夷為平地。

美軍行動

此次突襲的地點位於敘利亞西北的易德利卜省（Idlib）靠近土耳其邊境的巴里沙村（Barisha）。離一般認為巴格達迪可能藏匿的敘利亞與伊拉克邊境甚遠。特朗普說，巴格達迪已經受到「幾個星期」的監視，但因為後者的幾次「移動」，美軍取消了兩三次突襲。特朗普又說，巴格達迪遷至易德利卜的舉動，是為了重建IS。

特朗普稱，無法透露人數的部隊與8架直升機，鎖定了巴格達迪居住的大屋，並遭到IS部隊掃射。 突擊隊設法安全著陸，避開了被認為是被誘殺裝置的大門，炸開建築物牆壁進入。

特朗普描述巴格達迪稱：「他是一個病態、墮落的人……他像狗、像懦夫一樣死了。」

你的器材不支持播放多媒體材料 今年早些時候，一條關於「伊斯蘭國組織」領導人的視頻被發佈。

美國國家安全顧問奧布賴恩（Robert O'Brien ）表示，他們處理巴格達迪的遺體與處理基地組織前領導人本·拉登（Osama bin Laden）相同；後者在2011年的一次襲擊中喪生，被埋葬於海上。

特朗普感激了庫爾德族領導下的敘利亞民主力量（SDF），以及敘利亞與土耳其—後兩者為此次行動提供了幫助。他也感激俄羅斯，因為俄方在此次行動中開放了領空。但特朗普說，俄羅斯並不知道美國此次行動的性質。

特朗普發表講話後，白宮發佈了據說是特朗普在副總統邁克·彭斯和高級安全官員包圍的情況室觀看行動的照片。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @WhiteHouse President @realDonaldTrump watches as U.S. Special Operations forces close in on ISIS leader Abu Bakr al-Baghdadi. pic.twitter.com/SAgw4KxM77 — The White House (@WhiteHouse) 2019年10月27日

英國首相約翰遜在推特上說，巴格達迪之死「是我們反恐鬥爭中的一個重要時刻，但與『邪惡』的IS的鬥爭尚未結束」。

在經過了長達數年的傷亡慘重的戰役之後，IS失去了在敘利亞和伊拉克的地盤。但專家表示，該組織仍具威脅性，其分支機構也活躍在各國。同樣在周日，敘利亞民主力量表示，巴格達迪的得力助手、IS發言人穆哈吉爾（Abu al-Hassan al-Muhajir），在敘利亞北部城鎮附近被擊斃。

巴格達迪是誰？

這位伊斯蘭國組織領導人一直是遭到通緝的頭號人物。

2011年10月，美國正式將他列為"恐怖分子"，懸賞1000萬美元徵集信息對他進行抓捕或擊斃。

巴格達迪以組織能力強和執行殘酷戰爭策略而著稱。

他1971年出生在伊拉克巴格達北部的薩邁拉（Samarra），真名叫Ibrahim Awad al-Badri。

有報道稱，在2003年美軍入侵伊拉克的時候他是當地一座清真寺裏的神職人員。還有消息稱在薩達姆•侯賽因執政時期他就已經是一名"聖戰者"，他在美軍監獄布卡營（Camp Bucca）被拘禁四年，在此期間轉變為激進人士。這座監獄裏關押了很多基地組織的高級人員。

Image caption 紅色標圈為巴格達迪藏匿地。位於敘利亞與土耳其邊界附近。

巴格達迪2010年成為在伊拉克的基地組織領導人，該組織後來與IS合併。

IS今年早些時候發佈了一段據稱是巴格達迪本人的視頻，在此之前，他自2014年以後就沒有露過面。

敘利亞和"伊斯蘭國"

美軍最近從敘利亞東北部撤軍的做法在美國國內遭致了批評。有人表示，特朗普的決定會導致伊斯蘭國武裝重新掌控這一區域並對美國造成威脅。

如果巴格達迪被擊斃的消息確實，那將幫助特朗普對這些批評聲做出回應。

美國官方還一直擔心伊斯蘭國在為敘利亞的騷亂提供支持，但也有說法稱，伊斯蘭國領導人越來越多的舉動為美軍偵查到他們的行蹤提供了幫助。