美國雙性戀女議員陷性醜聞辭職 堅決否認出軌

圖片版權 EPA Image caption 希爾承認競選國會議員時曾經與一名女性競選團隊成員有染，但否認當選議員後有任何不當行為。

一名美國雙性戀國會議員被指與下屬有不當關係，她否認指控，但仍然決定辭職，同時批評有人把她的全裸照片上載到網絡上，形容這種做法相等於把她的私人資料「武器化」，做法可怕。

希爾（Katie Hill）是加州的眾議院議員，形容自己帶著一個「破碎的心」辭去職務。她在社交網站發帖，認為自己辭職對國家和自己的社區來說都是「最好的事」，又指控即將與自己離婚的丈夫嘗試就事件羞辱她。

早前一個美國保守派網站RedState指控希爾與一名男性國會助手有染。RedState還指控希爾曾經與另一名女性國會職員和這名職員的丈夫上牀，文章附上希爾的全裸照片。

美國眾議院道德委員會隨即展開調查。希爾在調查開始後數天，就宣佈辭職。

指控的內容是什麼？

如果指控屬實，就會觸犯眾議院相關的規定，希爾否認所有指控。眾議院10月23日宣佈就針對希爾的指控作出調查前發表聲明，強調調查「不等於有任何犯規行為」。

希爾在眾議院正式開始調查前向支持者發公開信，承認她2018年競選眾議院議席時與一名女性競選團隊職員有染。但這個事件在希爾當選議員前發生，國會因此沒有管轄權。

圖片版權 Getty Images Image caption 希爾（圖右）2018年當選眾議院議員。

希爾有什麼回應？

希爾在周日（10月27日）發出的公開信形容，她辭任國會議員是她「最困難」的決定，又批評有人將她的全裸照片外洩。

她透露已經就事件報警。「這是違法的，我們正利用所有的法律渠道追究事件。」

她在信中又說，她「知道與下屬發生關係是不適當的事情，即使是兩情相悅。我是知道的，但我仍然讓這種事情發生。」

「現在，我的抗爭就是要戰勝這種許多女性經常都遭受的剝削，這種剝削會令無數女性無法競選公職，或成為公眾人物。」