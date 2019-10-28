移民，難民，非法移民和如何鑒定的難題

圖片版權 Getty Images Image caption 英國集裝箱慘案震驚世界，擔心死者中有可能自己的孩子，在家鄉的父親悲痛難忍。

最近在英國發生的集裝箱慘案，顯示全球面臨的非法移民問題的日益突出。不同國家之間是如何鑒定非法移民身份呢？

在外交，經濟，社會文化和政治等領域，國際社會在鑒定非法移民、防止人口販運方面面仍臨挑戰重重，國際治理合作任重道遠。

英國警方在一個卡車集裝箱中發現了39具屍體，媒體引述警方消息來源稱：「慘死者均為中國人」。

但中國駐英國大使館在表達對慘案的悲痛之情的同時，表態謹慎，表示有關遇難者的國籍身份「尚待確認」，並立即派人前往當地與警方接洽。

稍晚後，BBC獲悉一些越南人擔心其失聯的親屬可能在該集裝箱拖車上，他們向越南駐英國使館發出尋找親人的求助要求，並交上失聯親屬的照片。

在獲得當地警方同意後，越南駐英國使館也隨即派人前往協助調查確認。

就在英國集裝箱慘案發生後，法國等歐洲國家又相繼發現躲藏在卡車集裝箱裏試圖非法前往英國的移民。

聯合國經濟和社會事務部人口司近期發佈的報告顯示，2019年全球移民已經高達2.72億人。根據估算，約有3800萬國際移民的年齡在20歲以下，佔到移民人口總數的14%。

在這麼巨大的人口群體中，有多少因為沒有合法證件、違反有關國家移民法律的移民，這些人通常被稱為非法移民。

但為何確定一名非法移民身份需要時日？

中國官方等待信息

在英國集裝箱慘案曝光後，已經有媒體稱一名與家人失去聯絡的越南女子是途經中國抵達歐洲大陸，最後試圖進入英國。

加之英國媒體最初報道集裝箱案死者均為中國公民，於是有猜測認為英國警方發現了慘死者攜帶的中國護照。

中國外交部發言人耿爽在例行記者會上被問及，這些人是否持有假的中國護照去了歐洲。

耿爽表示，中國駐英國使館一直與英方保持著密切的聯繫。無論遇難者來自哪裏，這都是一起非常不幸的悲劇。但他表示，截止10月28日，「英國警方仍在對此案進行調查，仍然表示尚無法確認遇難者的國籍。我們要求英方提供更多有效信息，以便進一步核實遇難者身份。」

目前中國駐越南使館也在與越南有關部門保持著密切的聯繫。

非法移民身份與護照簽證問題

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通常情況下，確定一名非法入境移民的身份的手段之一是通過其旅行證件，通常是護照和簽證。

但一人持有某國護照，並不一定就能證明，此人即為該國公民。國際人口走私販賣集團慣用的手法包括如下可能性：

一種情況是給有關非法移民提供假護照。

如同製造假鈔一樣，假護照也分為很多種，製作水平工藝參差不齊。

第二種情況是真護照，假簽證。護照是該國公安機關通過合法正當程序頒發，但上面有關國家簽證為假冒仿造。

第三種情況是真護照，真簽證，但持有者並非護照簽證上的人士。持有這種證件自然是非法的，可能的情況是通過偷竊等非法手段獲取。

第四種情況是無護照。國際人口走私販賣集團通常要求非法移民在抵達歐美等國目的地後銷毀丟棄護照，這樣即使被所在國抓獲，拒絶承認原來是某國公民，其來源國和抵達目的地國之間通常就因為複雜的原因，無法有效確認有關非法移民的真實身份，因此通常也無法有效遣返。這是利用了各國人道主義保護的基本原則和慣例。

英美接受移民傳統

第二次世界大戰前後和期間，全球出現過大規模的移民和難民潮。隨著納粹德國的排猶運動和屠殺，上百萬的猶太難民從歐洲各地逃往英美和世界各地。他們中很多人在移民之前無法獲得合法證件，唯有違反在納粹德國或其佔領國家地區的法律，冒死違反法律逃亡。

圖片版權 Getty Images Image caption 中東地區因為戰亂動蕩，大批移民湧向歐洲。

因為英美當時較為寬鬆的移民政策，他們很多人不僅獲得了新生，有不少人的後代通過努力還成為英美社會精英，遍布政界、經濟金融界、學術界等各行各業。

1950年成立的聯合國難民署和1951年出台的《聯合國難民公約》的共同作用下，世界難民保障體系得以建立，並逐步完善，向難民提供人道主義保護。

對於入境英美國家的移民，雖然入境時沒有獲得官方批准，但如果最後獲得官方認可的難民身份，即不是非法移民，而獲得合法身份與保護，並享有社會福利。

隨著21世紀全球化加速，特別是在中東非洲等戰亂地區，全球人口流動在歐美難民體系的吸引下加速。2015年以來歐洲發生了數字高達數百萬的大規模的難民湧入，對歐洲各國的社會、文化、經濟、政治等都產生了深刻的影響，引發了很多國家就移民問題的激烈辯論。

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比販毒更賺錢的販賣人口

但當今的移民問題更為複雜，國際移民中還包括大批因為擔心受到迫害、衝突、普遍暴力或其他嚴重擾亂公共秩序的情況而移民的難民。而因為經濟發展不平等，也有大批為謀求更好生活水平的經濟移民。

因為各國發展歷史和發展階段不同，法律體系和規定不同，加之戰亂，貧富差異，甚至氣候變化，國際社會的移民和難民的問題越來越突出。

在21世紀的今天，中國媒體報道說，國際人口販運已經成為比國際毒品販運更加暴利的非法行業。

中國有媒體在英國發生的集裝箱移民慘死案後稱，越南已經成為世界上最大、最集中的偷渡和人口販賣源地國。

或許，這一慘案將讓人們更重視思考非法移民問題會給個人和國家帶來什麼樣的影響和衝擊。