圖片版權 Julia Quenzler Image caption 卡車司機莫里斯·羅賓遜通過視頻連線出現在法庭。

一名司機被控與集裝箱案39人死亡有關。英國檢察官指認他是人口走私「全球鏈條」中的一環。

來自北愛爾蘭克雷加文（Craigavon）的卡車司機莫里斯·羅賓遜（Maurice Robinson）在切姆斯福德裁判法院（Chelmsford Magistrates' Court）接受審理。

10月23日，在埃塞克斯郡格雷（Grays，Essex）一個工業區的集裝箱卡車上，有人發現了39具屍體。

英國首相鮑里斯•約翰遜（Boris Johnson）在吊唁時寫道，全世界「對這場悲劇感到震驚」。

卡車司機羅賓遜通過視頻連線出現在法庭。他被控罪名包括過失殺人、串謀販賣人口、串謀協助非法移民及洗錢等。

檢察官奧古涅羅納（Ogheneruona Iguyovwe）稱，這些指控「涉及大量協助非法移民進入英國的全球團伙」。

法庭沒有要求羅賓遜陳詞，他將於11月25日再次出庭。

越南國內的DNA測試正在幫助識別受害者。

圖片版權 Getty Images Image caption 英國首相鮑里斯•約翰遜在吊唁本上留言。

英國首相與內政大臣帕特爾（Priti Patel）同緊急服務人員一起來到瑟羅克議會（ Thurrock Council）辦公室。約翰遜在吊唁本上寫道：「全國乃至全世界都為這場悲劇感到震驚，為那些希望在這個國家過上更好生活的無辜人民遭受殘酷命運感到震驚。」

「對這起罪行負有責任的人麻木不仁，在譴責他們的同時，聯合王國政府決心盡一切力量將肇事者繩之以法。」

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 英國內政大臣帕特爾(前排左)和首相約翰遜（後排左）向逝者獻花。

在瑟羅克市議會（Thurrock Council）現代化的會議廳裏，約翰遜在助手和緊急服務部門官員的圍繞中彎腰向39名遇難者的家庭寫下哀悼信息。

帕特爾後來告訴下議院，在屍體被發現的埃塞克斯港口，邊防部隊官員將「增加部署」。

她還表示，已經與比利時當局達成協議，將向澤布魯日（Zeebrugge）增派移民官員。

圖片版權 PA Media Image caption 屍體在上周三上午被發現。

10月27日，另外三名與事件有關的被捕人士獲得保釋。

另一名司機涉嫌在集裝箱穿過英吉利海峽之前，將其運抵澤布魯日。這名司機10月26日在都柏林港口因其它罪名被捕。

但愛爾蘭警方正與埃塞克斯警方聯繫，稱這名在都柏林港查獲的藍色卡車司機和這起命案調查有關。

圖片版權 Padraig OReilly / SplashNews.com Image caption 這輛藍色卡車在都柏林被截獲。

目前，英國埃塞克斯警方正在進行史上最大規模的遇難者身份鑒定工作。

警方最初表示，31名男性和8名女性受害者是中國人，但後來調查方向轉向了越南家庭。

一些受害者據說支付了數千英鎊，以保證他們安全前往英國，並在那裏開展工作，將掙到的錢寄回家裏。

據路透社報道，英國政府已經向越南遞交文件，以甄別其中4名受害人的身份。

一些越南家庭向外界表達了擔心，稱他們的親人可能已經遇難。

Image caption 越南女子范茶梅（音譯Pham Thi Tra My）和阮定隆(音譯Nguyen Dinh Luong) 的家庭擔心他們也在死者當中。

10月22日晚上，26歲的越南女子范茶梅（音譯Pham Thi Tra My）給家人髮了一條信息，說她的「異國之旅失敗了」。

與此同時，阮定佳（音譯Nguyen Dinh Gia）表示，他沒有收到20歲的兒子阮定隆（音譯Nguyen Dinh Luong）的來信。他上周得知，兒子正試圖加入一個從巴黎前往英國的團體。

正在調查這起案件的警察稱，發現屍體的卡車可能只是三輛車中的一輛，涉及偷渡的人員總數大約有100人。