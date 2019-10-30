中國新疆人權問題 聯合國兩大陣營如何對立

圖片版權 Getty Images Image caption 在新疆的人權問題上，中國和西方多個國家各執一詞，相互指責。

在聯合國大會上，中國新疆的人權狀況又一次成為兩大陣營針鋒相對的話題。

10月29日（周二），聯合國專責社會、人道和文化問題的第三委員會在審議人權問題時，涉及中國新疆，出現了兩份截然不同的聲明。

這兩份聲明的主要不同在於：

是再教育營還是職業技能教育培訓中心

中國在新疆違反踐踏人權還是反恐和去極端化

外界根據的是可信報道還是未經證實的信息

一邊指責中國政府「踐踏人權」，另一邊讚頌中國政府在人權方面「取得巨大成就」。

新疆人權

在聯合國第三委員會的會議上，英國駐聯合國大使凱倫·皮爾斯（Keran Pierce）代表23個國家發言，宣讀了一份聲明。

聲明稱，英國、美國、法國、德國、加拿大、澳大利亞、日本等共23個國家，對有關中國新疆「大規模拘押」、「限制文化和宗教活動」、「針對維吾爾人的大規模監視」、和「 新疆其它違反踐踏人權情況」的「可信報道」 ，都「共同關切」。

聲明呼籲中國政府遵守國家法律和國際義務與承諾，在新疆和全中國尊重人權。另外，聲明還呼籲中國政府允許聯合國人權事務高專辦、高專辦和特別機制專家可以「立即不受約束地進入新疆」。

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聲明最後還向中國政府提出了一個問題：究竟採取了什麼措施，應對聯合國消除種族歧視委員會審議中國執行《消除一切形式種族歧視國際公約》情況定期報告中有關中國限制宗教自由等問題所表達的關切？

這23個國家還包括奧地利、阿爾巴尼亞、比利時、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、冰島、愛爾蘭、拉脫維亞、荷蘭、新西蘭、挪威、瑞典，等。

「反恐措施」

就在同一個委員會上，白俄羅斯代表54個國家也發表了另一份共同聲明。

聲明反對「有關國家將人權問題政治化」，還讚揚中國在新疆採取的「反恐和去極端化措施」，設立了「職業技能教育培訓中心，有效保證了新疆各族人民的基本人權」。

這份聲明還說，「中國新疆已近3年未發生一起暴恐事件」，並「呼籲有關國家在從未訪問過中國新疆的情況下，停止借未經證實的信息對中國進行無端指責」。

你的器材不支持播放多媒體材料 何超瓊在聯合國人權理事會上就香港事務發言

聲明最後敦促聯合國人權高專辦、條約機構和特別機制專家「客觀公正行事，注重與會員國政府溝通，根據真實可靠的信息開展工作。」

這54個國家包括巴基斯坦、俄羅斯、埃及、玻利維亞、剛果民主共和國和塞爾維亞，等。這些國家很多在人權問題上經常也受到外界的批評。

針鋒相對

聯合國成員國在新疆人權問題上的對立態度，引起西方媒體的關注。美聯社報道稱：對北京壓制維吾爾人的指稱中國和西方起衝突。

而美國有線電視CNN的報道是：聯合國成員國就中國對待新疆維吾爾人問題發錶針鋒相對聲明。

英國《衛報》特別突出報道中國常駐聯合國代表張軍對美國的警告：美國對維吾爾人拘押營的批評對中美之間的貿易談判「沒有幫助」。

中國官方新華社在報道張軍的講話時稱，「美國、英國等國在涉疆等問題上無理指責中方，粗暴干涉中國內政，蓄意在聯合國挑起對抗」。

針對英美等西方國家呼籲中國允許聯合國人權官員前往新疆，張軍稱中國多次邀請了聯合國人權高專，但是美國卻極力施加壓力和干擾，批評美國有不可告人的政治目的。

本次有關新疆人權問題，50多個國家對中國的支持，和20多個國家對中國的批評，難免被外界視為中、美爭奪世界影響力的一次較量。

除了新疆「再教育營」問題，今年6月以來香港持續發生的抗議行動，也使香港人權問題成為今年7月聯合國人權理事會的看點。