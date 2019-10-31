圖片版權 Reuters Image caption 推特CEO多西表示，將在十一月公布政治廣告禁令的所有詳情。J

社交媒體推特（Twitter）將在全球禁止所有政治廣告，稱政治廣告的傳播「是贏來的，而不是買來的」。

推特公司首席執行官傑克·多西（Jack Dorsey）在推特上說：「儘管互聯網廣告對於商業廣告商來說（效果）非常強大和有效，但這種力量也給政治帶來巨大風險。」

其對手，社交媒體巨頭臉書（Facebook）最近宣佈不會禁止政治廣告，與推特的態度截然相反。

政治廣告被禁的消息分裂美國2020年大選政治陣營。

美國總統特朗普的競選經理布拉德·帕斯卡爾（Brad Parscale）表示，該禁令「是左翼想再次企圖讓特朗普和保守派保持沉默」。

但民主黨主要候選人拜登的競選活動發言人比爾·魯索（Bill Russo）說：「面臨廣告費和我們民主完整性間的抉擇時，令人鼓舞的是，這次利益沒贏。」

「臉書」首席執行官扎克伯格為自己公司的政策辯護。

他在與記者的電話會議上說：「在民主國家私人公司不該審查政治人物或新聞。」

推特的禁令將從11月22日開始執行， 11月15日公布詳情。

推特與臉書封鎖假信息賬號 應對中國「資訊戰」

推特如何解釋政治禁令？

推特公司首席執行官多西在一系列推文中解釋了他的立場。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @jack We’ve made the decision to stop all political advertising on Twitter globally. We believe political message reach should be earned, not bought. Why? A few reasons…🧵 — jack 🌍🌏🌎 (@jack) 2019年10月30日

「我們已決定在全球停止所有在推特上的政治廣告。我們認為政治信息是贏來的，而不是買來的。為什麼？有幾個原因……」

他說，互聯網政治廣告給「公民話語帶來全新挑戰」。

這些挑戰包括「基於機器學習的消息優化」，「微目標定位、未經檢查的誤導性信息和嚴重的假新聞」。

他寫道：「這些不可信：『我們正努力阻止別人玩弄我們的系統來傳播誤導性信息，如果有人向我們付費要瞄凖並強迫用戶看他們的政治廣告……好吧，那這樣他們就可以為所欲為！』」

有觀點認為，新禁令可能對現任領導人有利。他指出，「許多社會運動即使沒有任何政治廣告也達到很大規模。」

他補充說，支持選民登記的廣告將不受該禁令的影響。

政治禁令的反應如何？

美國前民主黨候選人希拉里·克林頓（Hillary Clinton）在2016年總統大選中輸給特朗普，她對推特的禁令表示歡迎，並似乎在挑戰臉書要求其重新考慮立場。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @HillaryClinton This is the right thing to do for democracy in America and all over the world.



What say you, @Facebook? https://t.co/dRgipKHzUG — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 2019年10月30日

這是對美國和全世界民主的正確做法。

社交媒體分析師卡爾·米勒（Carl Miller）表示：「這是科技巨頭首次後退一步，因為他們對那些沒有像他們那樣迅速行動的機構造成的巨大破壞感到擔憂」。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @carljackmiller My main concern with micro-targeted ads on SM during elections is that it means you can tell thousands of different stories to different groups without the other groups hearing what you're saying.



The potential for duplicity (or uber-multiplicity) is just enormous — Carl Miller (@carljackmiller) 2019年10月30日

米勒的推特說：「我對在選舉期間社交媒體上的微型定位廣告的主要擔憂是，這意味著你可以向不同的群體講述成千上萬個不同的故事，而其他群體不會察覺。」

「雙重性（或超級多重性）的潛力是巨大的。」

臉書的政策是什麼？

本月初扎克伯格在華盛頓特區的一群學生面前為該公司決定不禁止包含虛假信息的政治廣告的政策辯護。

他曾考慮禁止在其平台上刊登所有政治廣告，但他說相信此舉將有利於現任政客以及媒體選擇性報道的候選人。

他認為，臉書應該「為了更好的表達而犯錯」。

圖片版權 Facebook Image caption 扎克伯格在華盛頓特區喬治敦大學發表演講。

拜登的另一位發言人批評該公司拒絶刪除特朗普2020年競選小組發佈的視頻，該視頻宣傳了未經證實的陰謀論，其中涉及前副總統拜登及其兒子。

唐多克（TJ Ducklo）說：「任何社交媒體公司故意允許誤導性材料破壞其平台都是不可接受的。」

民主黨參議員伊麗莎白·沃倫（Elizabeth Warren）隨後付錢在臉書上投放了一條故意誤導性廣告，並稱扎克伯格親自支持特朗普連任。

她說，這樣做是為了抗議臉書允許政客投放包含「已知謊言」廣告的決定。

多大程度影響美國2020大選？

圖片版權 Getty Images

廣告研究公司凱度（Kantar）估計，美國聯邦競選活動預計將在廣告上花費約60億美元（46億英鎊），但大部分將用於電視廣告，其中約20％用於數字廣告。

推特的體量比臉書小得多。今年2月，推特表示該公司的日活躍用戶為1.26億，而臉書在9月份的數據則為16.3億。《華爾街日報》援引知情人士稱，政治廣告在推特的整體廣告中只佔很小比例。推特今年前九個月的廣告收入為21.1億美元，佔總收入的86%。

BBC的政治編輯勞拉·昆斯伯格（Laura Kuenssberg）表示，政治策劃家們通常指望他們的信息免費傳播。