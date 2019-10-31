智利APEC峰會取消 「習特會」被迫尋新地點

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普與習近平預計在APEC峰會上籤署一項初步貿易協議。

智利宣佈放棄主辦亞太經濟合作組織（APEC）峰會和氣候大會，影響中美元首會晤計劃。早前，特朗普與習近平預計在APEC峰會上籤署一項初步貿易協議。

APEC會議於訂11月15日至17日在智利首都聖地亞哥舉行，當局因反地鐵票價漲價引多日的示威抗議而決定取消，這是APEC成立以來首次因地主國因素取消APEC年度會議。

習特會晤生變？

智利總統塞瓦斯蒂安·皮涅拉 (Sebastian Pinera)10月30日宣佈放棄主辦亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議和12月的聯合國氣候變化大會，優先應對國內局勢。

圖片版權 EPA Image caption 智利總統皮涅拉取消APEC峰會及聯合國氣候變化大會。

美國早前表示，希望在APEC峰會期間與中國簽署首階段貿易協議，令該峰會受到外界關注。如今，APEC會議取消，也為中美會晤計劃增添了不確定性。

不過儘管智利取消原訂11月舉行的APEC峰會，但美國白宮仍表示，總統特朗普將照計劃與中國簽署局部貿易協議。

白宮發言人吉德利（Hogan Gidley）在一項聲明中表示，「我們仍期待在原定時間框架內與中國達成歷史性的首階段貿易協議」。

中國外交部10月30日的記者會上，有媒體問及，「中方是否預期在智利APEC領導人非正式會議期間簽署第一階段協議？」當時智利尚未宣佈APEC峰會取消。

發言人耿爽回應表示，在不久前結束的第13輪高級別磋商中，中美雙方在部分協議磋商上取得實質性進展。並透露，雙方將於近期再次通話，在此期間兩國工作層將持續抓緊磋商。

早前，特朗普10月25日曾透露，中國希望美國取消12月份的對中國加徵關稅計劃，也就是美國將於12月15日開始，對大約1600億美元的商品徵收15%的關稅。

你的器材不支持播放多媒體材料 中美貿易戰後的第二次「習特會」

中美貿易戰已持續約18個月，能否克服分歧，11月是否如期簽署協議是外界注目焦點。

可能地點？

中美貿易戰首階段協議的簽署場地，目前尚未確定。但有美國媒體記者稱，中國已提出以澳門取代智利，作為中美貿易戰首階段協議的簽署地點。

《彭博》稱，美方已經開始物色其他會晤地點。美國《福克斯新聞》（Fox News）記者在推特表示，中方建議習近平及特朗普改在澳門會晤並簽署中美貿易協議，不過BBC中文無法獨立核實該消息。

有香港媒體分析，因澳門是中國領土，中美之間有欠中立，而且鄰近香港，「反送中」示威未停歇下，澳門成為習特會舉行地的機率很低。

APEC峰會為何取消？

智利總統皮涅拉取消APEC峰會及聯合國氣候變化大會，他表示，近兩周智利國內形勢困難，政府必須優先重建社會秩序，並稱這是一個「痛苦」的決定。

圖片版權 Reuters Image caption 智利有超過一百萬人上街遊行抗議。

智利政府因為調漲地鐵票價，本月中旬引發民眾示威抗議持續數周，並爆發警民衝突，已造成至少20人死亡。更早前，皮涅拉10月19日宣佈聖地亞哥進入緊急狀態並實施宵禁，全國範圍的緊急狀態已於10月28日零時解除。

政府將調漲地鐵票價原因歸咎於能源成本提升及疲軟的本國貨幣，不過示威者認為，這是壓榨窮人的手段。

智利政府已暫緩地鐵票價調整計劃，但示威者仍針對貧富差距及醫療費用高昂表示抗議，當地警方已逮捕7000人。

你的器材不支持播放多媒體材料 智利反地鐵加價示威升級，首都聖地亞哥進入緊急狀態

智利是拉丁美洲最富有的國家之一，但也是貧富最懸殊的國家之一，在經濟合作與發展組織（OECD）的36個成員國當中，智利的收入不平等狀況最為嚴重。