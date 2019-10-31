圖片版權 Reuters Image caption 剛發生的列車大火是巴基斯坦十多年來最嚴重的一起鐵路交通災難。

巴基斯坦一列火車發生嚴重火災，造成73人死亡，反映出巴國交通基礎設施存在種種問題。

這列客車在卡拉奇至拉瓦爾品第之間運營，正處於中巴經濟走廊的東路沿線。

審視這次火災經過，看看BBC記者的分析，即可能理解為何中國難以將自己高速安全運行的鐵路交通模式複製到巴基斯坦。

在火車上做飯屢禁不止

巴基斯坦鐵道部長謝赫·拉希德·艾哈邁德說，火災是由正在烹飪早餐的乘客使用的煤氣瓶爆炸引起的。

大火蔓延吞噬了至少3節車廂。

據當地媒體援引官員的話說，許多受害者在試圖跳下燃燒的列車時死亡。

此外，還另有40人受傷。官員說，死亡人數可能還會上升。

官員還說，一些死者被嚴重燒傷，無法辨認，需要使用DNA技術來驗明身份。

事故發生在旁遮普省南部的拉希姆亞爾汗小鎮附近。

許多乘客是前往拉合爾附近的一個小鎮的朝聖者，參加由塔布利吉·賈邁特遜尼派穆斯林傳教運動組織的該國最大的年度宗教集會之一。

謝赫·拉希德·艾哈邁德說，正當他們做飯時，兩個爐灶爆炸了，而他們攜帶的烹飪油成了火上澆油，因此火災傷亡十分慘重。

火車事故頻發

這是巴基斯坦十多年來最嚴重的一起鐵路列車災難。

圖片版權 Rescue1122 Image caption 這趟列車旅行全程超過25小時，臥鋪車廂每節都擁有60至80名乘客的雙層臥鋪。

巴基斯坦鐵道部長艾哈邁德說，乘客在長途旅行中把爐子帶到火車上做飯是一個屢禁不止的常見問題。雖然在巴基斯坦攜帶食物上火車很常見，但禁止乘客攜帶煤氣罐上車。

但來自現場的報道稱，電氣故障也可能是原因。據報道，一些倖存者說，他們認為火車上的電線短路可能是事故根本原因。

巴基斯坦總理伊姆蘭汗表示，這是一起他深感悲痛的可怕悲劇，他已經下令立即調查。

擁擠不堪的長途火車

BBC烏爾都語部記者侯賽因分析

坐火車旅行是巴基斯坦最常見的交通方式之一，特別是中低收入人群。這些鐵軌還是由英國人在印巴分治時期建造，連接著這個國家的眾多地區。

然而，雖然一些高檔列車已經有專用的餐車，但該國大多數列車狀況不佳，設備陳舊幾乎無法使用。因此，很多乘客選擇自己攜帶食物飲料，或在列車停靠的不同火車站打點一下。

他們還常利用坐火車安檢比機場更寬鬆的很多漏洞，攜帶諸如爐灶和油罐等易燃易爆違禁物品，以在長途火車旅行中確保不會忍饑挨餓。

圖片版權 AFP/Getty Image caption 巴基斯坦總理伊姆蘭汗表示，這是一起他深感悲痛的可怕悲劇，他已經下令立即調查。

這個車次的列車在南部的卡拉奇和北部的拉瓦爾品第之間旅行（這段列車旅行距離大約相當或略長於北京至上海列車距離），它已經是巴基斯坦最古老和最常用的火車旅行車次之一。

這趟列車旅行全程超過25小時，分經濟座，商務座和臥鋪車廂，每節車廂都擁有60至80名乘客的雙層牀臥鋪空間。票價在1500盧比（約為9.6美元或7.4英鎊）到5000盧比（約為32美元或24.8英鎊）之間，視艙位而定。

超載和傷亡

巴基斯坦也有致命的鐵路事故歷史。傷亡數字通常很高，因為火車上擠滿了乘客，通常嚴重超載。

2019年7月份，11人在一次事故中喪生；9月份另一起事故造成4人死亡。

2007年，在一次撞車事故中，至少有56人死亡，120多人受傷。

2005年，3列火車在信德省相撞，造成130多人死亡，這是該國最嚴重的火車災難之一。