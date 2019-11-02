中共四中全會、香港基層選舉、「台北法案」和本周更多好故事

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10月最後一周，中國共產黨第十九屆中央委員會第四次全體會議（即中共四中全會）在北京閉幕。在香港，民主派團體「香港眾志」秘書長黃之鋒受到區議會選舉審查。居京港籍作家陳冠中解讀大陸人看香港的幾大誤區。台灣方面，美國參議院院會通過「台北法案」（TAIPEI Act），此法案要求美國行政部門以積極行動支持台灣與世界各國建立「正式及非正式的外交伙伴關係。

另外，本周四是萬聖節，一起發生在27年前的悲劇仍然受到關注。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 中共四中全會公報中的提及與未提及

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中國共產黨第十九屆中央委員會第四次全體會議周四（10月31日）在北京閉幕。在新華社發佈的官方公報中，中共最高領導層提及要在特別行政區建立「維護國家安全的法律制度」。

官方公報沒有提及事前曾引發外界廣泛猜測的諸如習近平是否會選定接班人，以及黨內是否會出現諸如常委七變九等的高層重大人事調動傳聞。

2. 香港在修例風波後收緊基層選舉資格審查

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香港民主派團體「香港眾志」秘書長黃之鋒原本計劃參與11月24日舉行的區議會選舉，但29日獲選舉主任通知其提名無效。

黃之鋒強烈譴責政府進行政治篩選和審查，剝奪其參選權利，批評選舉主任「淪為思想警察」。

3. 居京港籍作家陳冠中解讀大陸人看香港的幾大誤區

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陳冠中出生於上海，在香港長大。生活在北京的時間超過20年，台北6年，是著名作家、評論家及電影監製。曾擔任出版人和總編輯，以及香港著名生活潮流雜誌《號外》的聯合創辦人。代表作包括《建豐二年》、《盛世》和《裸命》等。

香港自從6月發生反《逃犯條例》抗議運動以來，中國大陸的輿論中出現了幾種常見的看香港的觀點。陳冠中本月初在香港浸會大學做了題為「談不完的香港」講座，試圖逐條澄清，剖析矛盾焦點。

4. 美國參院通過「台北法案」 台灣外交或納入美國保護範圍

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美國參議院院會在美東時間10月29日通過「台北法案」（TAIPEI Act），此法案要求美國行政部門以積極行動支持台灣與世界各國建立「正式及非正式的外交伙伴關係。」該法案提及，針對損害台灣外交關係的國家，在「符合美方利益下」，美國可考慮降低對其經濟或外交的來往為響應。

台灣前外交官劉仕傑告訴BBC中文稱，此舉可能意味著「台灣的外交關係首度被納入美國國內法保障」。

5. 萬聖節悲劇：一個赴美日本交換生為何被殺

圖片版權 The Hattori family Image caption 1992年萬聖節那天，當時在美國路易斯安那州學習的16歲日本交換生服部剛丈（ Yoshihiro Hattori ）和他的朋友去參加一個派對。

這個悲劇發生在27年前的萬聖節。

1992年10月的萬聖節那天，當時在美國路易斯安那州學習的16歲日本交換生服部剛丈（ Yoshihiro Hattori ）和他的朋友韋伯（Webb）前往巴頓魯至（ Baton Rouge ）去參加一個萬聖節派對。可是他們迷路了。