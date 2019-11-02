買賣家傭：硅谷的網上奴隸市場

Image caption 在中東非法網絡奴隸市場中，成千上萬的婦女通過應用程序被當作家傭出售。

在科威特（Kuwait）的大街上開車轉一圈，你看不到這些女人。她們被剝奪了基本權利，被人藏在門後無法離開，還有可能被賣給出價最高的人。

拿起智能手機，你就可以滾動瀏覽她們的照片。成千上萬張，按種族分類，讓人以幾千美元的價格購買。

BBC阿拉伯語在科威特進行的一項調查發現，有人在黑市上買賣家傭，產業蓬勃發展。而這項買賣可以通過谷歌應用商店（Google Play）、蘋果商店提供的應用程序，以及在臉書旗下的Instagram上由算法推動的話題標籤來實現。

奴隸市場

聯合國當代奴隸問題特別報告員烏爾米拉·博呼拉（Urmila Bhoola）說：「他們正在推動網上奴隸市場。不管是谷歌、蘋果、臉書，還是其他公司，託管了這樣的應用程序，就必須承擔責任。」

九成的科威特家庭有家傭。這些家傭來自世界上最貧窮的地區，他們來到海灣地區，希望掙錢養家。

BBC阿拉伯語臥底小組假扮一對剛到科威特的夫婦，採訪了57名應用程序的用戶，並走訪了十幾名試圖通過一款名為「4Sale」的流行應用程序向他們兜售家政服務的人。

這些用戶幾乎都主張沒收女傭的護照，並讓她們很少或根本無法使用手機。4Sale應用程序讓用戶可以根據種族進行篩選，不同類別提供不同的價格等級。

臥底團隊經常聽到這樣的評論，「印度人最髒」，用來形容這些女傭。

Image caption 聯合國特別報告員烏爾米拉·博呼拉（Urmila Bhoola）稱之為網上奴隸市場。

侵犯人權

程序用戶以這些女性的「所有者」自居，敦促設計團隊剝奪她們的基本人權，比如不給她們放假，「一天、一分鐘，甚至一秒鐘」都不行。

有一名警察用戶想給工人減壓，他說：「相信我，她人很好，笑起來很友好。即使讓她工作到凌晨5點，她也不會抱怨。」他告訴BBC團隊，家傭如何被當作商品使用。

「你會發現有人以2000美元的價格買下女傭，然後以3300美元的價格轉手。」東主還給買家提示：不要給她護照。你是她的贊助商。為什麼要給她護照?」

東主給了BBC團隊一個16歲的女孩，我們稱她為法圖（Fatou）。這個案例令人震驚。

法圖從西非的幾內亞被賣到科威特，做了六個月的女傭，而那裏的法律規定，家傭必須年滿21歲。法圖的賣家這樣推銷她：沒有休息時間，護照和電話被沒收，不允許獨自離開房間。這些在科威特都是非法行為。

Image caption BBC新聞阿拉伯小組錄製了與科威特家傭賣家的對話。

贊助商的許可

博呼拉說，「這是現代奴隸制的典型例子。我們在這裏看到，孩子像私人財產一樣被買賣。」

在海灣地區的多數地方，家傭由中介機構帶進這個國家，然後在政府註冊。潛在的僱主向中介機構支付費用，成為家傭的正式擔保人。在這種被稱為「卡法拉」（Kafala）的制度下，家傭不能辭職，也不能在沒有擔保人許可的情況下離開這個國家。

2015年的一項法律使科威特成為海灣地區保護家傭最嚴格的國家之一。但並不是每個人都歡迎這項法律。像4Sale這樣的應用程序可以讓僱主將家傭的贊助權賣給其他僱主，從中獲利。這個程序繞過中介機構，創造了不受監管的黑市，令婦女更容易受到虐待和剝削。

這種網上奴隸市場不僅僅在科威特才有。調查發現，在沙特阿拉伯，數百名女性在一款名為「Haraj」的流行應用程序上被買賣。在臉書旗下的Instagram上，還有數百名女性被買賣。

Image caption 來自幾內亞的16歲女孩法圖（化名）和她的賣家在科威特。

「一個真正的地獄」

BBC團隊前往幾內亞，試圖聯繫法圖的家人。團隊發現，法圖是在科威特被買賣。

每年都有數百名婦女被販賣到海灣地區做家傭。一名做過女傭的人說，「科威特真是個地獄。」另一位說，「那的房子非常糟糕，睡不成覺，沒有吃的，什麼都沒有。」

科威特當局發現了法圖，將她帶到政府為家傭開設的收容所。兩天後，她因未成年被遣返回幾內亞。她告訴BBC：「他們過去經常對我大喊大叫，不把我當人看。我很傷心，但無能為力。」

現在她回到了科納克里（Conakry）的學校。「我很開心。現在說起來還是很開心。生活好多了。感覺從奴隸制中解放回來了。」

Image caption BBC團隊跟隨法圖回到了她在幾內亞首都科納克里的家。

刪除標籤

科威特政府表示「正在與這種（買賣）行為作鬥爭」，並堅稱將「嚴格審查」這些應用程序。但到目前為止，還沒有採取重大行動，也沒有任何法律行動來對付出售法圖的人。賣家從未回應BBC的置評請求。

BBC團隊就此調查結果聯繫了應用程序和科技公司，4Sale隨後取消了家傭一欄，臉書也禁止了標籤「خادماتللتنازل#」（#買賣女傭）。沙特的應用程序Haraj沒有置評。

谷歌和蘋果都告訴BBC，應用程序商店不允許買賣家傭的行為。他們正在與應用程序的開發人員合作，以更好地防止此類非法活動在平台上發生。