擔憂中國「間諜活動」，美國政府機構停飛800架無人機

圖片版權 Getty Images Image caption 美國洛杉磯的消防員在試飛無人機。

因擔心無人機可能被用於協助中國的「間諜活動」，美國內政部（DoI）已下令停飛800多架無人機。

據《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報道，所有禁飛的無人機都是中國製造，或使用了中國零部件。

美國內政部長戴維·伯恩哈特（David Bernhardt）呼籲停止使用無人機，他還下令對無人機帶來的安全風險進行評估。只有在緊急情況下進行救援的無人機才被允許飛行。

中國外交部發言人周四（10月31日）對此回應稱，希望美國停止「對中國企業的無端打壓」，並為中國企業的經營活動提供非歧視的環境。

「完全的控制權」

美國內政部廣泛使用無人機來管理美國聯邦領土和國家的自然資源。

無人機幫助監控水壩、檢查土地、監測環境破壞和瀕危物種。他們還協助緊急救援人員監控森林火災、洪水和其他自然災害。

圖片版權 Getty Images Image caption 無人機可以協助緊急救援人員監控森林火災、洪水和其他自然災害。

伯恩哈特的備忘錄稱，一旦安全調查結束，將決定是否再次啟用無人機。

美國科技新聞網站《The Verge》報道稱，美國內政部擔心無人機可能會向中國傳送有關關鍵設施的圖像和視頻，這可能會讓它們在未來遭到攻擊。

美國政界人士目前正在討論一項法案，旨在阻止政府機構和部門購買中國製造或研發的無人機。

在內政部採取行動之前，美國網絡安全與基礎設施安全局（Cyber Security and Infrastructure Security Agency）在5月份曾發出警告。在一份備忘錄中，它表示，美國對政府機構使用的中國無人機數量不斷上升表示「強烈關切」。

不久之後，佔美國市場70%份額的無人機製造商大疆表示，客戶對其無人機所收集的數據有「完全的控制權」。

圖片版權 Getty Images Image caption 大疆總部位於中國深圳，是目前全球最大的無人機生產商，世界市場佔有率達70%，客戶遍布全球100多個國家。

2017年8月，美國軍方出於未指明的網絡安全考慮，禁止軍隊使用大疆的無人機。

這一決定是美國政府近段時間不斷限制中國技術在美使用的行動的縮影。

除了貿易戰，這一行動還包括禁止中國電信巨頭華為在美國運營。