圖片版權 AFP Image caption 人權觀察的報告詳細記錄了發生在2017年年底至2019年年中的 14例個案。

「濫殺無辜」 、「被消失」 這些通常讓人聯想起恐怖活動的用詞，如今被人權組織用來形容在阿富汗的親政府武裝，而這些武裝被指是由美國中央情報局（CIA）訓練、提供武器和資金。

美國在阿富汗的反恐戰爭已經持續了18年，成為美國歷史上時間最長的戰爭。在這場始於2001年911事件的戰爭中，中情局從一開始就是主力軍。

最新公布的人權組織的一份報告指稱在阿富汗受到美國中情局支持的親政府武裝力量，涉嫌踐踏人權，手段之殘忍「等同於戰爭罪行」。

在這份報告公布之前，美國與阿富汗塔利班的和談在9月破裂。

戰爭

國際人權組織——人權觀察的報告指稱，得到中情局支持的親阿富汗政府武裝「濫殺無辜」，搞「被失蹤」，襲擊醫療保健設施，等等。

這並非阿富汗親政府武裝的活動第一次受到外界的批評。此前，聯合國以及《紐約時報》都曾公開指責阿富汗親政府武裝有濫用武力之嫌疑。

7月，聯合國的統計數字顯示，今年上半年被阿富汗親政府武裝和國際盟軍殺死的平民人數超過了塔利班所殺的人數。

而國際人權觀察這份報告的標題是：「中情局支持的阿富汗武裝夜間襲擊濫殺無辜。他們這樣槍殺了很多人。」

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @CIA 9/19/01: Eight days after 9/11, CIA officers pick up $3 million cash in three cardboard boxes. This money would enable the Northern Alliance (NA) commanders to pay their troops and convince other tribes to rally to the NA rather than fight them.#15Days pic.twitter.com/ykYJMKBngy — CIA (@CIA) 2019年9月19日

該報告共詳細記錄了發生在2017年年底至2019年年中的 14例個案。

指稱

其中的指稱包括：

受到中情局支持的阿富汗親政府武裝在深夜的突擊行動中，沒有任何警告將人們從家中強行拖走；

在反政府武裝或者塔利班控制的地區，專門針對救死扶傷的醫療工作者;

一次性處決關押中的那些「被消失」的人。

情報失誤造成的錯殺無辜或者非法針對當地的政治對手

人權觀察報告得出結論認為，在阿富汗各個省份嚴重違反戰爭法的情況增加，有些「等同於戰爭罪行」。

根據這份報告，美國中央情報局自從2001年以來就與美國軍方一起分別在阿富汗展開打擊恐怖主義的行動。

中情局一直招募、武裝、訓練和派遣凖軍事組織，在阿富汗全國各地打擊塔利班民兵。報告引述一名外交人士的話說，這些中情局訓練和裝備的凖軍事組織，就像是「死亡小分隊」。

人權觀察的報告呼籲阿富汗政府立即解散這些親政府武裝，全面調查有關的指稱，停止對醫療設施的襲擊，並向平民受害者提供賠償。

反恐

人權觀察的這一報告公布之前，中情局在社交媒體推特（Twitter）上曾經連續15天推送照片，回顧中情局在911事件發生之後，如何迅速地投入在阿富汗的行動。

中情局的推特透露，2001年9月11日發生恐怖襲擊6天之後，就布下了槍支、裝備和設備的訂單。推文寫道：「中情局的官員們不知道他們什麼時候能完成任務，不知道能不能完成任務回家，都為家人凖備了自己的離別，更新了遺囑和財務情況。」

至於中情局在阿富汗的資金情況，其中的一條推特這樣寫道：「911之八天之後，中情局官員取到了3個紙箱，裏面裝了3百萬美元現金。這些錢可以讓北方聯盟指揮官給部隊發餉，還能說服其他部落跟他們合作而不是對抗。」

中情局歷史

圖片版權 AFP Image caption 美國中央情報局成立於1947年，是一個統合情報工作的文職機構。

1947年9月，中央情報局經時任美國總統杜魯門簽署國家安全法，美國國會通過而得以成立，取代了美國戰略情報局。

中央情報局成立之初，其最主要的目標是蘇聯。隨著911事件之後美國在全世界反恐戰爭的展開，普遍認為中情局已經不僅僅是一個情報組織，而且還是一個凖軍事組織。

中情局為911週年所發的推特也從某種程度證實了中情局長期以來給外界留下的印象：全副武裝的中情局特工提著裝滿美元的箱子，坐著直升飛機在阿富汗奔波，用金錢買忠誠，用鈔票馴服軍閥。

然而，中情局畢竟不是特種部隊，它受美國國會的監督，必須合理解釋自己的所作所為。

中情局在反恐戰爭中涉嫌違反人權的指稱屢屢出現，而中情局現任局長哈斯佩爾在被提名階段最富爭議的問題，就是她在反恐戰爭中的「政績」，其中頗有一些不能也不便向外界和盤托出的內幕，事關人權、酷刑等極為重要和敏感的議題。

人權觀察撰寫的2018年美國人權報告特別提及，哈斯佩爾曾於2002年主持中情局泰國拘留所，監督執行酷刑，並在2005年倡議及協助銷毀中情局酷刑的錄像證據。

哈斯佩爾在被任命之前的美國參議院聽證會上表示，「我本人曾經在混亂時局中為中情局效力，我在此清楚而且毫無保留地表達我個人的承諾，那就是中情局在我的領導下，我將確保不會再啟動類似的羈押和審訊。」

人權觀察對中情局支持的阿富汗親政府武裝「形同戰爭罪行」的指稱，有一天會成為美國國會聽證會的內容嗎？果真有那麼一天，中情局的官員們又會如何解釋呢？