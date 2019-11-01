圖片版權 BSTU Image caption 俄羅斯總統普京曾使用過的一張前東德國安部門特工證件。

俄羅斯總統普京青年時代的檔案第一次向公眾開放，讓外界有機會看到就職於蘇聯特務機構克格勃的普京，當年受到上司怎樣的評價。

俄羅斯聖彼得堡的國家中央檔案館，最新展出了一些剛剛解密的蘇聯檔案，其中包括青年時代普京的檔案。

有關普京的檔案這樣寫道：普京同志一直提升自己的思想和政治水平。他積極參與黨的教育系統。他不斷提升自己的專業技能。

當年23歲的普京在上級的眼中「勤奮、自律、認真而且心理素質過硬不怕壓力」，「工作井井有條，做出成績」、「得到上級的讚賞」、「受到同事的尊重」。

圖片版權 Getty Images Image caption 普京23歲時曾得過列寧格勒柔道冠軍稱號。

有關檔案還特別列出了普京在運動方面的成就：他當年就是柔道高手、徒手格斗高手，還在1976年成為列寧格勒（現聖彼得堡）的柔道冠軍。

克格勃

圖片版權 AFP Image caption 普京喜歡展示自己的健碩身體，營造「硬漢」形像。

普京1952年10月7日出生於前蘇聯列寧格勒。1985年， 33歲的普京被派往東德，一直為克格勃效力直到1989年1月。他的兩個女兒在此期間出生。

1989年，共產黨統治下東德政權在大規模民主抗議中垮台。

回到俄羅斯後，普京升任為俄羅斯聯邦安全局（FSB）局長。而聯邦安全局就是基於克格勃的基礎上成立的俄羅斯情報機構。

普京曾在俄羅斯國家電視台發表講話時說，克格勃特工是「具有特殊品質、特殊信念和特殊性格的人」。

圖片版權 EPA Image caption 普京和習近平一起吃煎餅。

他從被任命的總理（1999年），到民選總統（2000-2008年），再到總理（2008 - 2012年），然後重回總統寶座（2012年），長期位於克里姆林宮權力中心。

2008年至2012年期間，普京設法修改了憲法，把總統任期年限從4年延長到6年。

2018年，普京第四次成為俄羅斯總統，任期將至2024年。這使他成為俄羅斯掌權時間最長的政治人物。