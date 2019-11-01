你的器材不支持播放多媒體材料 美國眾議院就彈劾調查投票（英文）

美國眾議院10月31日（周四）表決過關，正式啟動對總統特朗普的彈劾調查程序。

幾乎所有議員都按照本黨主張投票，全體共和黨眾議員投票反對，有兩名民主黨議員也投下反對票。由於民主黨在眾議院席位優勢較大，決議以232對196票通過。

眾議院投票結果意味著什麼？

這項決議啟動彈劾案的公開調查，而不是對是否彈劾特朗普的表決。

這意味著民主黨早前六周的閉門聽證調查，將轉變成公開的聽證程序。整個調查程序估計將持續數月，甚至直至2020年美國總統大選的白熱化階段，最終國會或將正式投票決定是否彈劾總統。

民主黨人、眾議院議長佩洛西說，正式啟動彈劾調查將有助於議員們了解事實，從而決定是否彈劾總統。「我不懂為什麼共和黨人害怕真相，」佩洛西說。

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民主黨人的下一步可能怎麼走？

啟動公開聽證流程，是彈劾調查的第一步。隨後，眾議院會發出傳票傳喚證人出席聽證、提交調查結論，最終可能就彈劾建議進行正式投票。白宮也可以推出己方證人與證據，反駁對方證詞或質詢證人。

11月中旬，眾議院情報委員會將率先召開公開聽證。

共和黨人會如何防守反擊？

此前，白宮和共和黨人批評民主黨人的閉門聽證調查沒有經過眾議院正式投票授權，因而程序不正當。

彈劾調查表決後，特朗普發表推文表示，這是「美國歷史上最大的政治迫害事件」。預料共和黨人會繼續批評彈劾案對特朗普不公。

如果國會正式提出彈劾，除了要在民主黨佔多數的眾議院獲得通過，還需要得到參議院三分之二的多數票。在目前共和黨佔優勢的參議院，除非黨內部出現重大分裂，彈劾特朗普的議案通過的機會極小。

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特朗普為什麼面臨彈劾調查？

特朗普是否向烏克蘭政府施壓，要求烏國總統澤倫斯基調查民主黨總統參選人、前副總統拜登（Joe Biden）及其兒子亨特·拜登（Hunter Biden）在該國的商業行為，成為調查的焦點。

根據白宮公布的特朗普與烏克蘭總統此前的通話記錄，特朗普說道「我希望你能幫我們個忙」，隨即敦促對方與特朗普的私人律師朱利安尼聯繫，展開針對拜登的調查。兩人通話中未提到軍事援助，但對話正好發生在美國暫停烏克蘭援助後。

兩黨的爭議焦點在於一個拉丁語詞匯「quid pro quo」，意為交換條件、以物換物。特朗普在「烏克蘭電話門」中的行為屬於交換條件嗎？

民主黨人譴責特朗普以停止向烏國提供軍事援助等作為籌碼，要挾其調查政治對手拜登一家，涉嫌濫用外國盟友、謀求私利、罔顧國家安全。拜登目前在民主黨黨內初選的支持率領先，被認為是在大選中對陣特朗普的熱門人選。

特朗普及共和黨人則說，沒有證據表明特朗普與烏克蘭存在利益交換，這是民主黨人謀劃的又一輪無中生有的獵巫行動。

圖片版權 Getty Images Image caption 拜登

這對2020年美國大選有何影響？

穆勒調查剛告一段落，彈劾調查就揭開帷幕，華盛頓兩黨針鋒相對的態勢持續，預料將在大選前夕越演越烈。這是自1998年針對克林頓的彈劾之後，美國國會首次啟動彈劾調查程序，最終可能還會導向彈劾投票首次在總統選舉前展開。

一場歷史性的政治衝突正在上演。在民主黨與共和黨「針尖對麥芒」的現狀下，中間選民或兩黨溫和派的搖擺空間正在迅速消失。特朗普是一個謀求私利、背叛國家的總統；還是說，這都是對特朗普不公的獵巫？選民將不得不面臨這道二選一的選擇題。