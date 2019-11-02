英國集裝箱案：39名死者「均為越南人」

Image caption 越南女子范茶梅（Pham Thi Tra My，音譯）和阮定隆（Nguyen Dinh Luong，音譯） 的家庭擔心他們也在死者當中。

英國埃塞克斯郡警方宣佈，就目前的調查結果來看，他們相信埃塞克斯郡集裝箱藏屍案中的39名遇難者全部為越南公民。

上周，這些遇難者在倫敦近郊工業區內的一個冷凍集裝箱中被發現，警方最初認為是中國人。

埃塞克斯警方表示，目前警方正與多個在越南和英國的部分家庭聯繫。

英國警方聲明說，英國警方正在與英國皇家高級驗屍官、英國國家打擊犯罪局和越南政府緊密合作，以盡早查實所有受害者的身份。

先前有許多越南家庭向外界表達，擔心自己的親人遇難。

26歲的范茶梅（Pham Thi Tra My，音譯）在星期二（10月22日）晚上給家人髮了一則消息，說她的「出國之路失敗了」。

驗屍官正在對遇難的31名男子和8名婦女進行驗屍，以確定死亡原因。

埃塞克斯警察局局長助理蒂姆·史密斯（Tim Smith）稱：「目前，我們認為受害者是越南公民，我們正在與越南政府保持聯繫。」

他表示，警方此前無法確認任何受害者身份。

圖片版權 PA Media Image caption 屍體在10月23日上午被發現。

越南駐英國大使館日前已表示「深切哀悼」，並向遇難者家屬表示「衷心慰問」。

「遇難者的具體身份還需要得到越南和英國相關部門的確認，」越南駐倫敦大使館說。

該大使館還表示，將「與越南國內和英國有關當局密切合作，幫助越南遇難者家庭將他們的遇難親人送回家」。

你的器材不支持播放多媒體材料 英國集裝箱案：調查重點將轉移至越南社區

30歲的Le Van Ha來自越南農村地區，他的父親此前曾告訴BBC，他確信自己兒子已經遇難。

英國越南裔社區組織「越南之家」稱，已收到近20名失聯人員報告，並已將失蹤人士的照片交給偵探。

越南河靜省（Ha Tinh）警方先前表示，他們已拘捕兩名涉嫌「組織和販運非法移民」人員，姓名信息尚未向公眾公布。

據越通社報道，越南外交部發言人黎氏秋姮11月2日發佈聲明說：「這是一場嚴重的人道主義悲劇。我們深感悲痛並對遭受巨大損失的遇難者家屬表示最深切的同情。」

目前，越南公安部和英國警方正在積極配合對疑似越南公民的遇難者進行身份核實，以盡早宣佈有關遇難者身份的信息。

黎氏秋姮強調：「越南強烈譴責拐賣人口活動，這是極為嚴重的罪行，必須嚴懲。越南呼籲地區乃至世界上各國加強合作，預防和打擊拐賣人口，從而避免類似悲劇再次發生。」

圖片版權 Getty Images Image caption 英國集裝箱慘案震驚世界，擔心死者中有可能自己的孩子，在家鄉的父親悲痛難忍。

涉案卡車司機的莫里斯·羅賓遜（Maurice Robinson）周一齣庭，他被指控犯有一系列罪名，包括39項過失殺人罪。

針對22歲的埃蒙·哈里森（Eamon Harrison）的引渡程序也已啟動，他在都柏林被當地警察以歐洲逮捕令逮捕。

警方目前還在搜捕來自北愛爾蘭的兩兄弟羅南·休斯（Ronan Hughes）和克里斯托弗·休斯（Christopher Hughes），他們因涉嫌過失殺人和販賣人口遭到通緝。

用詞說明：BBC在報道中所用的詞語「移民」指所有未完成難民庇護申請的法律程序但在前往庇護國路上的人。這個群體包括因為敘利亞戰亂而流離失所的人——他們可能被歸為戰爭難民，也包括那些為了尋求更好工作和生活的人——他們可能被歸為經濟移民。