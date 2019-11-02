圖片版權 EPA

中美貿易戰，雙方暫時「休兵」談判之際，世界貿易組織仲裁小組周五（11月1日）裁定，允許中國每年對價值約36億美元的美國商品加徵關稅。

這一裁定，雖然針對的是7年前中國向世貿組織提出的一起申訴案，但由於裁決宣佈之際，正值中美之間的貿易戰短暫休兵談判尚無定論之時，因此外界特別關注這一裁決對雙方貿易談判可能造成的影響。

世貿裁決

2012年，中國向世貿組織提出申訴，就美國向中國輸美的太陽能電池板、風力發電塔、鋼瓶和鋁型材徵收反補貼關稅表示不服。當時中國的這些商品出口價值約為73億美元，而增加進口關稅是美國商務部在2007年至2012年期間啟動的17項調查的結果。

雖然這一裁決涉及的36億美元，與中美貿易戰所涉及的數千億美元相比顯得數額很小，然而世貿組織這一裁決卻頗有象徵意義。

中國方面對這一裁決尚沒有最新的表態，不過早在今年7月，中國商務部就曾就世貿組織的相關裁決批評美國：「濫用貿易救濟措施，嚴重損害了國際貿易環境的公平公正性和多邊貿易體制的穩定性。」

貿易談判

與此同時，外界矚目的中美之間貿易談判，周五傳出很短的新聞簡報。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國總統特朗普11月11日在白宮會見中國副總理劉鶴之後向記者表示，雙方達成原則性協議。

中國官方新華社報道稱，中國副總理劉鶴「應約與美國商務代表萊特希澤和財政部長姆努欽通話，雙方就妥善解決各自核心關切進行了認真、建設性的討論，並取得原則共識。」

而美國方面也發表聲明表示，「在不同領域取得進展，目前存在的問題正在解決的過程當中。協商討論將繼續。」

那麼美中之間的「核心」關切究竟是什麼呢？實際上，早在今年5月，雙方就已經明確了各自的底線。

對中國而言，三大關切包括：

是否取消全部加徵關稅

採購數字究竟多少

如何改善文本平衡性

而美國方面，曾經要求中國購買美國農產品、中國保護美國知識產權、中國停止對先進製造業的補貼，開放服務業，等等。

而多個國際媒體報道稱，本次中美貿易談判中，最棘手的問題出現在中國對美國農產品的採購究竟買什麼買多少。

對華新政策？

中美就貿易戰的談判前景不明的同時，美國國務卿邁克·蓬佩奧最近的一番講話，使美中之間因貿易談判稍有緩和的關係又增添了緊張因素。

有美國媒體甚至評論認為，蓬佩奧的講話，堪稱美國新的對華政策。

10月30日蓬佩奧在紐約哈德遜研究所發表演講，稱中國共產黨敵視美國和美國價值觀，給美國和全世界帶來挑戰。

他說，美國一直非常珍視與中國人民之間的友誼，但是中共政府與中國人民並非一回事。

「中共正在尋求用各種方法來挑戰美國和全世界，我們所有人都要直面這些挑戰。」他警告說，「繼續無視美中兩國制度間的根本差異是不現實的，我們也無法忽視這種差異對美國國家安全構成的影響。」

他批評過去多年美國政界誤判了中國對美國的威脅，而美國終於認識到中國的威脅，「多虧了現任總統特朗普」。

中國外交部發言人耿爽在被問及蓬佩奧的此番講話時，批評他「惡毒攻擊中國共產黨和中國政府，挑撥中國共產黨同中國人民的關係」。

耿爽還認為，蓬佩奧的這些言論體現的「不是自信和力量，暴露的是傲慢與恐懼」。

中國將在下個星期舉行國際進口博覽會，法國總統馬克龍以及歐盟高級官員將前往上海參加，而外界都注意到的一個情況是，美國方面不會派出高級官員。