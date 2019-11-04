圖片版權 Getty Images Image caption 普裏高津為普京和外國政要舉辦晚宴。

綽號「普京大廚」的俄羅斯富商葉甫根尼·普裏高津（Yevgeny Prigozhin）手裏有很多拿手菜（生意 ）。

1990年代他通過經營餐飲業發家致富，因而得此綽號。當俄羅斯領導人普京於2001年開始在聖彼得堡的豪華浮動餐廳新島（New Island）用餐時，他加入了總統普京的精英圈。

像許多其他俄羅斯寡頭一樣，現年58歲的普裏高津涉足各種業務，他用離岸公司避稅，享受著豪華私人飛機。

但美國政府正試圖限制普裏高津的活動——由於涉嫌干預美國大選，美國政府正加大對其個人和生意的制裁。

西方記者和智囊團的調查也將普裏高津與俄羅斯僱傭軍瓦格納（Wagner）聯繫起來，瓦格納被指在飽受戰爭的敘利亞和利比亞以及撒哈拉以南非洲熱點地區謀求俄羅斯的國家利益。

他否認西方的指控，但他的商業活動仍非常模糊，不清不楚。

在普京的故鄉聖彼得堡，他聲名顯赫。但他不在普京最初的盟友圈，他們組建了一家名為奧澤羅（Ozero）的鄉間別墅俱樂部。

20歲那些年，在成為熱狗推銷員和成功的餐飲服務商前，他因搶劫和欺詐被判入獄9年。

1990年代俄羅斯的"休克療法"為罪犯創造了很多商機。他們可以呼朋喚友來抵禦激進的競爭對手。

圖片版權 Reuters Image caption 2011年的一張照片顯示，普裏高津（左一）在晚宴上幫普京的忙。

普裏高津多年來一直低調，但在2011年，他向聖彼得堡一家報紙講述自己曾經寫過的侏儒保衛國王抵禦敵人的童話故事。

普裏高津如何參與美俄政治？

9月30日，美國財政部宣佈對普裏高津實施新制裁，指控他引導俄羅斯影響2018年美國中期選舉。

他再次受到臭名昭著的「互聯網研究機構」（IRA）的牽連，該機構被認為是聖彼得堡的「巨魔工廠」。美國當局稱，該機構利用虛假的互聯網帳戶和假新聞影響2016年總統大選的美國選民。

2018年2月美國大陪審團以干預選舉為由起訴普裏高津，及其「協和餐飲」(Concord Catering)公司，商業伙伴和IRA。

這些指控由美國特別法律顧問羅伯特·穆勒（Robert Mueller）擬定，他正調查俄羅斯涉嫌試圖幫助特朗普競選總統的案子。

普裏高津對起訴書聳聳肩，說：「美國人是令人印象深刻的人；他們只看他們想看的東西。我在名單上，一點也不意外。如果他們想看到魔鬼，就讓他們看吧。」

最新制裁針對的是普裏高津和他的一些奢侈品資產，它們與美國2018年中期選舉中的「影響力行動」有關。

美國政府說，他的IRA再次用「社交媒體上的虛構人物角色並散佈假信息」。這些未能扭曲美國的選舉結果。

美國認為他通過「協和餐飲」為該機構提供資金。

圖片版權 us treasury Image caption 美國財政部發出普裏高津的遊艇照片。

美國的制裁公布了普裏高津本人和家人以及同伴用過的三架私人飛機和一艘豪華遊艇，這些都是在塞舌爾群島和開曼群島離岸避稅天堂註冊登記的奢侈品。

美國個人和公司被禁止與其有任何業務往來，或者為他的噴氣飛機和名為「聖維生素」（St Vitamin）的遊艇提供服務。美國的聲明說，近年來這些飛機已多次飛往非洲，中東和歐洲的目的地。

莫斯科法院現已下令「協和餐飲」公司就因食物中毒案向受害者父母支付賠償。

普裏高津的餐飲公司為莫斯科的學校提供飯菜，但去年12月，約130名幼兒園小孩患痢疾。

插手非洲

臉書和斯坦福大學互聯網專家的研究表明，非洲社交媒體上的輿論形成與普裏高津有關。

10月30日，臉書表示已暫停三個俄羅斯互聯網帳戶的網絡，它們涉嫌暗中影響幾個非洲國家的輿論。

臉書說，俄羅斯用當地人做偽裝，掩藏了他們「不真實」行為的動機。

第一個網絡針對的是：馬達加斯加、中非共和國、莫桑比克、剛果民主共和國，科特迪瓦共和國和喀麥隆。

第二個網絡針對蘇丹，第三個網絡針對利比亞。

BBC的一項調查發現，在馬達加斯加2018年總統選舉中，俄羅斯人向至少六名候選人提供金錢（資助）。

普裏高津駁回臉書的指控，稱這家美國社交媒體巨頭「在為自己做公關」。

一年前俄羅斯向中非共和國（CAR）派遣175名軍事教官幫助福斯坦-阿爾尚熱·圖瓦德拉（Faustin-Archange Touadéra）總統的軍隊。中非共和國是一個遭受民兵暴力襲擊的國家。

據報道，瓦格納僱傭軍活躍在中非共和國，俄羅斯贏得了金礦和鑽石開採權。中非共和國的前殖民統治者法國在那裏也有軍事部署。

在試圖調查礦場與僱傭軍間的可疑聯繫時，2018年三名俄羅斯記者在一次伏擊中被擊斃。沒有人被因此被起訴。

美國有線電視新聞網（CNN）的調查發掘了與另一名聖彼得堡商人葉夫根尼·霍多托夫（Yevgeny Khodotov）運營的俄羅斯公司洛拜投資（Lobaye Invest）簽訂的中非共和國政府採礦合同，據報道，這名聖彼得堡商人與普裏高津的網絡有關。

但洛拜投資處於保密狀態，普裏高津否認與此有任何聯繫。

屬於「西瓦安全」組織的俄羅斯士兵正保護圖瓦德拉總統。懷疑它是瓦格納的空殼公司。

圖片版權 AFP Image caption 2018年8月，俄羅斯士兵和政要與中非共和國總統關係親近。

上個月，普京在黑海度假勝地索契接待了43名非洲領導人，這突顯了俄羅斯的新全球野心。他熱衷於復興莫斯科與非洲國家的蘇聯時代關係，並向西方挑戰。

普裏高津還在做什麼？

據稱他與瓦格納的聯繫是通過軍事餐飲業實現的：在普京任期內，他拿到俄羅斯武裝部隊的一筆大買賣。

美國財政部也將瓦格納列入制裁名單，稱其「派士兵與烏克蘭東部的分離主義者一起戰鬥」。

報導說，普裏戈任與俄羅斯國防部「有廣泛的業務往來」。

寡頭普裏高津的最新冒險與普京的議程相似。

他正在領導一個名為"愛國者"的新親克里姆林宮媒體集團。該組織表示，它將對抗「反俄羅斯」媒體，因為它們「注意不到俄羅斯正發生的好事」。

這個集團包含了四個位於聖彼得堡的新聞網站：RIA FAN新聞社，Narodnye Novosti，Ekonomika Segodnya和Politika Segodnya。

外界估計它的聽眾總數比國家新聞社塔斯社（Tass）或親克里姆林宮廣播公司"今日俄羅斯"（RT）的聽眾還多。

普裏高津他很高興領導「愛國者」的董事會。

BBC 記者勞倫斯·比特 （ Laurence Peter）對本文亦有貢獻