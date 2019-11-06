柏林牆30年：民調顯示東歐人擔心民主倒退

圖片版權 Getty Images/AFP

一項權威民調顯示，在柏林牆倒塌引發「蘇東波」政治地震、前東歐共產體制崩潰30年後，東歐國家的民眾普遍認為民主正在受到威脅，對民主前景感到憂慮。

對七個東歐國家進行的這項調查報告顯示，前東歐共產國家的民眾普遍對政府、主要政黨和主流媒體持不信任的態度。

但是，調查同時也顯示年輕一代東歐人不懼權威，充滿挑戰精神和改變社會的自信心。

圖片版權 Reuters

民主堪憂

權威民調YouGov對來自保加利亞、捷克共和國、德國（前東德）、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞和斯洛伐克的12500人的一項調查顯示，受訪者中的多數，從51%到61%不等，認為民主正在受到威脅。

保加利亞四分之三的受訪者，匈牙利和羅馬尼亞超過半數、波蘭三分之一、德國五分之一的受訪者認為，他們國家的選舉既不自由也不公平。

所有7個國家的受訪民眾都感覺，言論自由、法治社會和抗議示威的權利正在受到攻擊。

由喬治·索羅斯的開放社會基金（OSF）公布的這項調查報告說，7個國家的受訪者主體都懷疑主流媒體能公平和誠實的報道新聞，也不相信政府發佈的信息凖確和不偏不倚。

7個東歐國家年齡超過40歲的受訪者中，認為今天的世界比1989年柏林牆倒塌前更安全的人還不到四分之一。

你的器材不支持播放多媒體材料 BBC在當年柏林牆倒塌時的新聞報道（英文）。

公民社會

保加利亞、匈牙利、羅馬尼亞、斯洛伐克和波蘭的受訪者中的大多數相信，從個人層面看，批評政府會對本人有害。

但是，調查同時顯示，儘管民族主義思潮洶湧，對體制的不信任日增，但「強大的持不同政見的精神和隨時凖備挑戰掌權者」依然頑強的生存在東歐國家民眾中。

調查報告稱，公民社會的概念已經植根於這些前東歐共產國家。公共機構、NGO非政府組織和大學等學術機構對當局提出批評的權利普遍受到公眾的支持。

報告稱，調查顯示，當體制讓民眾失望的時候，公民社會成為值得信賴的替代者。

報告說，最近發生的斯洛伐克、捷克共和國和羅馬尼亞的大規模反腐敗示威，波蘭發生的對右翼保守政府的大規模抗議，都是鮮明的例子。

圖片版權 Getty Images Image caption 過去20年來，演員們在柏林牆查理檢查哨卡 Checkpoint Charlie模仿當年美軍。

女性與Z世代

調查發現的另一個突出現象是，這些東歐國家中的年輕人，特別是Z世代（18-22歲）和千禧一代（23-37歲），踴躍投身公民社會行動。

報告說，他們自信、相信他們的行為能夠帶來改變並普遍接受社會公正的價值觀。

特別是年輕的女性，是「發生積極變化的主導力量」。調查顯示，這些國家中的年輕女性與同齡男性受訪者相比，更寬容，更富有同情心，對多元化持更開放的態度。

例如，對性取向少數群體LGBT給予更多的保護，對難民和移民更寬容，持贊同態度的年輕女性都多於男性。