國際氣候變化：特朗普退群和霧霾封鎖新德里

圖片版權 AFP Image caption 印度年青人抗議德里霧霾鎖城，舉著「讓我們呼吸」的標語牌。

就在美國特朗普政府開啟正式退出《巴黎氣候協議》同時，正在成為世界人口之最的印度首都正受到前所未有的霧霾封鎖。

新德里市首席部長凱傑裏瓦爾也承認，印度北部的空氣污染已達到了無法忍受的程度，首都簡直變成了毒氣室。

但新德里有能力像北京一樣治理霧霾嗎？特朗普退群又給其它國家什麼示範？

霧霾中的大象

據印度媒體報道，2019年11月初，印度首都新德里及附近地區的空氣污染程度達到3年以來最糟的狀態，迫使新德里市政府已宣佈進入公共健康緊急狀態。

11月3日，新德里及周邊多個地區的PM2.5、PM10空氣質量指數雙雙「爆表」：顯示999的最大值。印度衛生部一位官員表示，該市的污染監測器沒有足夠的數字來凖確記錄污染水平，這是一場災難。

當天，嚴重的霧霾迫使至少30多個起降新德里國際機場的航班因能見度低，被迫轉降。新德里當局建議人們盡量避免外出，要求學校停課至11月5日，建築及其他污染行業立即停工，4日起車輛實施單雙號限行。

英國廣播公司BBC的報道指出，3日當天新德里的空氣污染程度大概是北京的7倍。

圖片版權 AFP Image caption 印度德里警察出門也帶著口罩自我保護。

呼吸困難-BBC新聞部駐德里記者克魯蒂卡·帕蒂

眼睛淌眼淚，喉嚨像沙紙，讓我喘不過氣來的一陣咳嗽——這些就是我在德里城市裏散步一圈後的副作用。

每當「污染季節」開始來臨之際，我都會很快注意到我身體發生的變化。

我記不清在冬天的夜裏因嚴重咳嗽醒來有多少回了。

從你的鼻子到你的胸部，你感覺好像各方面都不正常。在有些日子裏，這只不過是感覺鼻子阻塞；而在另一些日子裏，你要正常呼吸幾乎都是一個的掙扎。

這種影響已經超越了身體情況。我不斷要想著空氣質量指數數字，以及這空氣能否呼吸。我甚至要在離開辦公室下班回家時，就通過手機應用程序激活我家裏房間的空氣淨化器，這樣當我回到家裏，我的房間裏能有乾淨的空氣。

印度經濟發展之路

專家們說，印度首都德里每年這個時候高污染程度的一個主要原因是首都附近的農民焚燒農作物，清理他們的田地。這造成了一種致命的顆粒物和氣體，包括二氧化碳、二氧化氮和二氧化硫，這一切又因一周前印度教排燈節燃放的煙花爆竹而惡化。此外，建築和工業排放也導致了嚴重的霧霾。

圖片版權 EPA Image caption 印度農村燒荒凖備新一輪耕種。

查明霧霾原因的努力引發了印度中央和地方政治家之間的爭吵。德里首席部長凱傑裏瓦爾呼籲鄰近的旁遮普邦和哈里亞納邦禁止農民焚燒稻草等農作物。但聯邦環境部長賈瓦德卡爾指責凱傑裏瓦爾將此事政治化，推諉導致霧霾責任。

印度最高法院還傳喚了旁遮普省的官員，要求其說明限制農民焚燒稻草的措施。

雖然印度可再生能源的利用在不斷增加，並且制訂了未來減少碳排放、提高清潔能源的美好前景，但在迅速發展的經濟中，石化能源特別是煤炭的使用比例居高不下。

圖片版權 AFP Image caption 在經濟高速增長不再的背景下，印度年青人又抗議霧霾，又抗議經濟不佳。

世界煤炭業的東移和特朗普的重振

在履行巴黎協定要求和推進能源轉型的雙重背景下，西方發達經濟體正在通過增加天然氣和可再生能源在發電結構中的佔比，逐步實現低碳化。與此相反，亞洲新興經濟體近年來經濟發展迅猛，煤炭作為可獲得性高且廉價的能源，在其能源消費中的佔比日益提高。世界煤炭生產和消費格局繼續東移。

印度官方數據顯示，2016至2017財年，印度電力供應的80%都來源於煤炭。由於電力缺乏，煤炭進口量仍在持續增長。

據印度工商部發佈的商品進出口統計數據， 2019年1-7月印度煤炭進口15219.3萬噸，同比增加2365.4萬噸，增長18.4%。2019-20財年前4個月(2019年4-7月)煤炭進口8952.6萬噸，同比增加1566.4萬噸，增長21.21%。

在這一背景下，特朗普反潮流地提出要重振美國煤炭業。這在美國國內一直有著激烈爭議。約400個美國城市，20位美國州長，一批大企業都聲明要繼續履行巴黎協議。

曾有氣候行動追蹤組織的專家認為，即使美國退群，只要中印兩國實現清潔能源革命，即可彌補美國退群造成的問題。

但特朗普退群後會在國際氣候治理領域產生何種消極效應？在印度德里發生嚴重霧霾之際，人們對現有的國際清潔環境治理的目標能保持多大信心，值得關注。