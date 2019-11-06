貿易戰休兵之際 美國朝野醞釀中國新政策

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從2018年年初開始的美中貿易戰，至今到了美國總統特朗普所稱的「第一階段」休兵談判期。

雙方透露出來的協議細節，究竟能白紙黑字落實多少，至今仍然是個未知數。而美國朝野近期在公開講話和公布的報告中，卻透露出未來的美國對華政策可能走向。

11月4日，美國智庫「國家亞洲研究中心」（the National Bureau of Asian Research）發表最新報告，對美國究竟該如何有效應對中國帶來的經濟挑戰提出了四點戰略建議。

智庫建議

這份名為《部分脫鉤：應對中國經濟競爭的美國新戰略》的報告提出四點新建議：

在目前的關稅戰中爭取停火。報告認為，美國應該避免達成華而不實的協議放鬆對中國的壓力，而應該獲得中國方面根本上的讓步。

加強防禦措施，限制對中國的技術出口，監管中國的貨物、資金、人員進入美國。

在創新、科技和教育方面加大公共以及私人投資。

加強與緊密盟國之間在貿易、投資、合作和情報分享方面的關係。

這一報告提及美國特朗普政府通過關稅和其他行政手段迫使中國更加開放，同時試圖限制中國在美國的投資、控制技術轉讓，減少對中國生產產品的依賴等；報告還提及這些政府行政措施也導致了美國在立法層面收緊了對投資的審查和出口的管制條規。

但是報告認為，這些針對中國的更加強硬的措施雖然得到廣泛的支持，但是美國仍然「缺乏一個清晰和全面的（對華）策略」。

這份報告在結論中還提及，為了保持美國的繁榮富強，「必須在經濟層面部分與中國斷了來往」（a partial economic disengagement from China）。

官方聲音

就在美國國家亞洲研究中心公布這份報告之前，美國副總統彭斯和美國國務卿蓬佩奧都就美中關係發表公開講話，總結了美國特朗普政府前一段時間的對華政策以及今後的政策走向。

圖片版權 Xinhua Image caption 在中國上海舉行的進博會，法國總統馬克龍出席。法國的高調捧場與美國高級官員的缺失，形成鮮明對比。

觀察人士注意到，作為美國現任總統特朗普的左膀右臂，彭斯和蓬佩奧在總結中都傾向於報喜不報憂，讚揚總統的政績，而少了對美國現行政策的評判。

彭斯10月24日在華盛頓智庫威爾遜中心（Wilson Center）的講話中，對美中關係的重要性定性說：很大程度上決定21世紀命運。這與中國過去一段時間來的說法相同。

彭斯在講話中，否認美國將尋求與中國「脫鉤」。他表示，「美國尋求與中國接觸以及中國與外部世界的接觸，但是接觸的方式要符合公平、相互尊重和國際商務規則。」

彭斯還批評中國執政共產黨「幾十年來一直在與外部世界脫鉤」。

你的器材不支持播放多媒體材料 彭斯點名批評NBA與事發後撤去與火箭隊相關商品的耐克公司 （英文）

台灣香港

有關台灣，彭斯說，美國「與台灣接觸不威脅和平，而是保護台灣以及整個地區的和平。美國一直相信，台灣擁抱民主為所有華人展示了一條更好的道路。」

而有關香港，彭斯稱香港150年來，一直是中國和外部世界的重要門戶，如今香港是全球最自由的經濟體，有堅實和獨立的法律體系和自由活躍的媒體。

彭斯承諾，美國將繼續敦促中國保持克制，信守承諾，尊重香港人民。他向香港民眾喊話說：過去幾個月來一直在和平示威以捍衛自身權利的香港人，我們與你們站在一起。你們鼓舞了我們，我們敦促你們堅持非暴力抗議的道路。

儘管彭斯呼籲香港民眾堅持「非暴力抗議」，然而香港持續幾個月的抗議活動，在中國政府看來純屬「港獨」人士的分裂活動。

中國最高領導人習近平近期在訪問尼泊爾時也明確警告，任何人企圖在中國任何地區搞分裂，結果只能是粉身碎骨。

對美國和中國在香港問題上的不同立場，美國威爾遜研究中心基辛格美中研究所主任戴博（Robert Daly）評論說，「如果不想有任何人在抗議活動中喪生，香港抗議者、香港政府、北京以及所有相關的國際社會，所有人都不得不做出艱難的讓步。」

你的器材不支持播放多媒體材料 商人盛智文談香港經濟：香港處於中美貿易戰漩渦之中

美中關係

美國副總統彭斯此番講話後不久，10月30日美國國務卿蓬佩奧在紐約哈德遜研究所發表演講，稱中國共產黨敵視美國和美國價值觀，給美國和全世界帶來挑戰。

他說，美國一直非常珍視與中國人民之間的友誼，但是中共政府與中國人民並非一回事。

「中共正在尋求用各種方法來挑戰美國和全世界，我們所有人都要直面這些挑戰。」他警告說，「繼續無視美中兩國制度間的根本差異是不現實的，我們也無法忽視這種差異對美國國家安全構成的影響。」

圖片版權 Getty Images Image caption 中美貿易戰，真的只是簡單的貿易問題，還是事關兩個國家的意識形態、國際地位？美國高層區分中國與中共政權，被中國政府批評是「挑撥離間」。

中國外交部發言人耿爽在被問及蓬佩奧的此番講話時，批評他「惡毒攻擊中國共產黨和中國政府，挑撥中國共產黨同中國人民的關係」。

合縱連橫？

根據美國國家亞洲研究中心的提議，美國應該與盟國聯手，在情報分享、投資、貿易等方面共同對應中國的崛起。

實際上，美國在此方面也並非毫無動作，中國通信業巨頭華為的5G業務在很多國家受阻，與美國發出的警告和施加的壓力有直接關係。

就在美國智庫建議美國經濟上與中國部分「脫鉤」的同時，美國特朗普政府正式通知聯合國，打算退出應對全球氣候變化的《巴黎協定》。

對此，在中國上海參加進博會的法國總統馬克龍表示遺憾並表態說：「這使中法在氣候和生物多樣性方面的伙伴關係變得更加必要。」

美國作為世界上最大的經濟強國，其政府在全球解決溫室氣體排放問題上的「不合群」態度，早就在美國內外引發諸多批評和擔憂。

外界注意到，美國政府近年來不斷退出國際現有政治、經濟、安全、文化和科技組織的同時，中國一直積極爭取在國際組織中的領導地位。

如果有朝一日，美國真的決定與中國「脫鉤」，在經濟層面部分與中國斷了往來，又能在多大程度上贏得傳統盟國的支持和響應呢？