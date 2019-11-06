英國大選2019：競選打響第一槍 各黨亮出承諾

圖片版權 PA Media & EPA Image caption 英國包括執政黨保守黨領袖約翰遜和在野最大黨工黨領袖科爾賓等各黨領袖都在周三正式開始競選活動。

英國議會2019年11月6日周三凌晨解散後，大選競選活動第一時間正式揭幕。

英國政府首相約翰遜前往白金漢宮與女王會面，這標誌著12月12日投票前選舉期的開始。

在約翰遜可以完成英國脫歐任務的承諾下，英國目前執政的保守黨也將發起該黨的競選活動。

與此同時，在野的工黨領袖科爾賓將在演講中承諾，在工黨領導下實現一場「真正的變革」。

為期五周的英國大選競選活動發令槍在英國各地已經打響。

綠黨發起競選活動，承諾每年在應對氣候變化行動上投資1000億英鎊。

自由民主黨承諾每年在精神健康醫療衛生服務方面投入22億英鎊，其資金來自加增1%的所得稅。

議員變成普通公民

英國議會11月5日周二的午夜剛過就已經解散，或正式關閉。這意味著所有英國議會議員都恢復為普通公民身份。但政府大臣部長們目前留任。

BBC英國王室事務記者尼古拉斯·威切爾說，首相與女王的會面時間會很短。雖然舉行選舉的決定已經得到議員們的批准，但仍然需要女王簽署一份皇家公告，確認上屆議會的終結。

解散會議結束了英國70多年來最短的一屆議會會期，下議院自10月14日政府開啟議會以來只舉行了19天的會議。

脫歐僵局

約翰遜周三晚些時候前往英國西米德蘭茲地區發表演講。他表示，他並不希望舉行大選，但「我們別無選擇」。

他說，「只有一個辦法可以完成英國脫歐，我恐怕答案是要求人民改變這個封堵（英國脫歐）的議會。」

英國2016年全民公決通過退出歐盟的決策後，因為各黨派、各地區和民眾內部都有嚴重意見分歧，議會一直沒有批准英國政府與歐盟達成的脫歐協議。

圖片版權 PA Media Image caption 約翰遜首相前往覲見女王，女王與其見面會晤20分鐘。

與此同時，英國議會還通過法案，禁止政府在未與歐盟達成合法協議的基礎上帶領英國無協議脫歐。

英國脫歐議題將如何影響2019年末的這次大選目前尚難預料。

約翰遜還攻擊工黨，如果工黨上台，除了就脫歐問題還會舉行另一次全民公決外，工黨政府還將就蘇格蘭獨立問題進行第二次投票。

貧富議題

工黨領袖科爾賓周三前往特爾福德，他將在競選活動演說中表示，自己將是一個非常不同的首相。

他將承諾在5年內結束低收入群體的貧困等問題，並說未來的工黨政府將主張分享權力和財富。

約翰遜則在《每日電訊報》上撰文，將他的對手科爾賓比作蘇聯獨裁者約瑟夫·斯大林，將俄國的富農財富瓜分並將很多人餓死。

但出身世家的保守黨的重要人物里斯-莫格近日在一次廣播直播節目中的態度也引發爭議。在討論貧民居住的廉租樓格倫費爾塔樓2017年大火導致多人喪生時，里斯-莫格說，當時樓內居民發現著火就不應該聽消防員讓其在原地等待的要求，應按常識逃生。

此言一出，受到英國社會很多人的譴責，認為他出生優渥不知下層貧民疾苦。莫格和保守黨主席為此被迫道歉。

黨內分歧

工黨黨內的分歧也在競選之初暴露在外。

前工黨外交大臣斯特勞暗示，科爾賓如果大選獲勝，可能會對英國的國家安全產生不利影響。

圖片版權 AFP Image caption 議會解散後所有議員恢復普通公民身份，但政府大臣留任。

他告訴《泰晤士報》，如果長期批評美國外交政策的科爾賓入住唐寧街，其他國家可能會減少與英國的情報合作。

但工黨影子內閣內政大臣艾伯特否認這一說法。她告訴BBC，包括軍情五處在內的英國安全部門理解民主基於支持當選的政府，英國與盟國長期的情報安排將繼續下去。

自由民主黨也發起了他們的競選活動。該黨領導人斯溫森說，這次選舉可能是一個發生巨變的時刻，一個新的和不同的政治狀態將要出現。