英國大選2019：競選打響第一槍 各黨亮出承諾
英國議會2019年11月6日周三凌晨解散後，大選競選活動第一時間正式揭幕。
英國政府首相約翰遜前往白金漢宮與女王會面，這標誌著12月12日投票前選舉期的開始。
在約翰遜可以完成英國脫歐任務的承諾下，英國目前執政的保守黨也將發起該黨的競選活動。
與此同時，在野的工黨領袖科爾賓將在演講中承諾，在工黨領導下實現一場「真正的變革」。
為期五周的英國大選競選活動發令槍在英國各地已經打響。
綠黨發起競選活動，承諾每年在應對氣候變化行動上投資1000億英鎊。
自由民主黨承諾每年在精神健康醫療衛生服務方面投入22億英鎊，其資金來自加增1%的所得稅。
議員變成普通公民
英國議會11月5日周二的午夜剛過就已經解散，或正式關閉。這意味著所有英國議會議員都恢復為普通公民身份。但政府大臣部長們目前留任。
BBC英國王室事務記者尼古拉斯·威切爾說，首相與女王的會面時間會很短。雖然舉行選舉的決定已經得到議員們的批准，但仍然需要女王簽署一份皇家公告，確認上屆議會的終結。
解散會議結束了英國70多年來最短的一屆議會會期，下議院自10月14日政府開啟議會以來只舉行了19天的會議。
脫歐僵局
約翰遜周三晚些時候前往英國西米德蘭茲地區發表演講。他表示，他並不希望舉行大選，但「我們別無選擇」。
他說，「只有一個辦法可以完成英國脫歐，我恐怕答案是要求人民改變這個封堵（英國脫歐）的議會。」
英國2016年全民公決通過退出歐盟的決策後，因為各黨派、各地區和民眾內部都有嚴重意見分歧，議會一直沒有批准英國政府與歐盟達成的脫歐協議。
與此同時，英國議會還通過法案，禁止政府在未與歐盟達成合法協議的基礎上帶領英國無協議脫歐。
英國脫歐議題將如何影響2019年末的這次大選目前尚難預料。
約翰遜還攻擊工黨，如果工黨上台，除了就脫歐問題還會舉行另一次全民公決外，工黨政府還將就蘇格蘭獨立問題進行第二次投票。
貧富議題
工黨領袖科爾賓周三前往特爾福德，他將在競選活動演說中表示，自己將是一個非常不同的首相。
他將承諾在5年內結束低收入群體的貧困等問題，並說未來的工黨政府將主張分享權力和財富。
約翰遜則在《每日電訊報》上撰文，將他的對手科爾賓比作蘇聯獨裁者約瑟夫·斯大林，將俄國的富農財富瓜分並將很多人餓死。
但出身世家的保守黨的重要人物里斯-莫格近日在一次廣播直播節目中的態度也引發爭議。在討論貧民居住的廉租樓格倫費爾塔樓2017年大火導致多人喪生時，里斯-莫格說，當時樓內居民發現著火就不應該聽消防員讓其在原地等待的要求，應按常識逃生。
此言一出，受到英國社會很多人的譴責，認為他出生優渥不知下層貧民疾苦。莫格和保守黨主席為此被迫道歉。
黨內分歧
工黨黨內的分歧也在競選之初暴露在外。
前工黨外交大臣斯特勞暗示，科爾賓如果大選獲勝，可能會對英國的國家安全產生不利影響。
他告訴《泰晤士報》，如果長期批評美國外交政策的科爾賓入住唐寧街，其他國家可能會減少與英國的情報合作。
但工黨影子內閣內政大臣艾伯特否認這一說法。她告訴BBC，包括軍情五處在內的英國安全部門理解民主基於支持當選的政府，英國與盟國長期的情報安排將繼續下去。
自由民主黨也發起了他們的競選活動。該黨領導人斯溫森說，這次選舉可能是一個發生巨變的時刻，一個新的和不同的政治狀態將要出現。