圖片版權 Getty Images Image caption 喬治·肯特、瑪麗·約萬諾維奇和比爾·泰勒都將會在彈劾案調查中作證。

美國民主黨國會議員宣佈，下星期將就彈劾特朗普案進行首場公開聽證會。這場彈劾聽證會可能最終尋求迫使特朗普下台。

屆時，三名美國國務院官員將會首先作證。截至目前，眾議院三個重要委員會中的議員已經閉門聽取過證人的證詞。

彈劾調查的重心聚焦在指控特朗普向烏克蘭施壓，令其對特朗普的政治對手拜登（Joe Biden）展開調查。

特朗普否認自己有任何不當行為。

監督這場調查的眾議院情報委員會主席亞當·希夫（Adam Schiff）在美國時間周三（11月6日）向媒體表示，一場針對總統的彈劾案正在逐漸構建起來。

他說：「我們正越來越了解去年一整年裏發生了什麼——以及總統在多大程度上動用政府的所有部門非法地令烏克蘭去挖掘一個政治對手的黑材料。」

特朗普一直指控美國前副總統拜登腐敗，後者的兒子亨特·拜登曾為一家烏克蘭天然氣公司工作。拜登說，這些指控並沒有實質證據。

現在，國會山的聽證會將會被現場直播，民主、共和兩黨的議員都將對證人提問。

其中一個最先出現的將是美國駐烏克蘭代理大使比爾·泰勒（Bill Taylor），他在上月的保密聽證中提供了一些最為爆炸性的證詞。

周三，距離他的公開聽證還有一周時間，眾議院民主黨議員公布了他的證詞記錄。

記錄顯示，泰勒向議員們表示，他「清楚地知道」總統扣起了近4億美元（3.1億英鎊）的美軍援助，因為他想要讓烏克蘭調查拜登。

拜登目前是一年後美國總統選舉民主黨的熱門候選人。

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下周三公開作證的還有美國國務院官員喬治·肯特（George Kent）。

據報，肯特向議員表示，由於白宮安插任命不同的人來主導對烏克蘭政策，國務院官員被邊緣化了。

他作證指，他在表達了對特朗普私人律師魯迪·朱利安尼（Rudy Giuliani）的擔憂之後，曾被一個上司警告要「保持低調」。朱利安尼當時正在游說烏克蘭調查拜登家族。朱利安尼否認自己有不當行為。

美國前駐烏克蘭大使瑪麗·約萬諾維奇（Marie Yovanovitch）在白宮失寵後，於去年五月被召回。他亦將在下周五作證。

她在上月的聽證會上表示，她對特朗普指烏克蘭總統「將會查看一些東西」的說法感到不安。

圖片版權 EPA Image caption 亞當·希夫表示：「我們正越來越了解去年一整年裏發生了什麼。」

對烏克蘭的軍事援助在9月發出。此前，一名揭密者透露，特朗普在7月25日的一通電話中要求烏克蘭總統調查拜登一家。

該揭密者的指控使得民主黨眾議院啟動彈劾調查程序。

彈劾程序略解

美國國會可以通過兩個階段的政治程序將總統拉下台，而彈劾是第一部分。

如果在聽證會後，眾議院投票通過彈劾案，參議院就將不得不開啟審訊。

參議院的投票需要三分之二的大多數贊成對總統的指控才將其拉下馬——在這宗案件中，這種可能性不大，因為特朗普所在的共和黨控制著大部分議席。

歷史上，只有兩名美國總統曾經受到彈劾——分別是比爾·克林頓（Bill Clinton）和安德魯·約翰遜（Andrew Johnson），不過二人均沒有被裁定有罪。

另一位總統里查德·尼克松（Richard Nixon，尼克遜）則在被彈劾之前辭職。