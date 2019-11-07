中美警方合作里程碑 聯手破獲芬太尼毒品大案

圖片版權 AFP/Getty Image caption 這是中美首次聯手破獲此類案件

中美兩國警方合作，破獲一國際毒品販賣網絡。中國媒體稱，這是中美聯合成功破獲的首起芬太尼走私案件。

2019年11月7日，河北邢台市中級人民法院對此案有關7人販賣毒品案依法公開宣判。

跨國緝毒行動後面，上演的是一場情節起伏曲折的特別行動。

「中國製造」

近年來，美國毒品問題不僅嚴重，而且來源複雜化：新型毒品不斷湧現，其中阿片類藥物被濫用是一個突出的問題。合成藥物製造成本低廉，它們在互聯網上銷售。

一種強功效的止痛藥芬太尼的合成藥物，因為其價格低廉而功效更強（能比海洛因強50倍），正越來越多地被美國公民當作毒品濫用。

中國過去曾利用稅收減免優惠來鼓勵芬太尼生產，特朗普總統一直指責中國是這個問題的根源。

2019年8月，特朗普總統表示，芬太尼每年殺死10萬美國人。他公開指責中國沒有採取足夠努力來阻止芬太尼運往美國。

不過美國官方部門的統計顯示，實際數字可能要比特朗普所說的「10萬」要更少一些。根據美國疾病控制和防禦中心2017年數字（這是已經公開的最新全面數據），當年除美沙酮外的合成阿片類藥物與28000例死亡有關。

特朗普曾在和中國領導人習近平舉行的中美首腦峰會上專門提及這個問題。中美領導人均表示兩國應在這個問題上加強合作。

釣魚行動

圖片版權 Getty Images Image caption 美國指責很多合成毒品是通過中國寄到美國的。

2017年8月，美國新奧爾良的國土安全部官員在調查一起芬太尼毒品案件時，約談了一名願意與當局合作的被告，開啟了這場橫跨中美兩國的緝毒行動。

這名被告提供了中國一名電商的姓名和聯繫信息，該經銷商的名字是「戴安娜」。

據美國駐中國大使館的一名移民和海關官員奧斯汀·摩爾透露，一個月後，消息傳遞到中國，中美警方開始聯手行動。

在中國，芬太尼藥物也是受到國家嚴格管制的。但因為有需求和高額利潤，地下非法製造仍屢禁不絶。

跨國抓捕

新奧爾良的警探隨後組織了一次假的芬太尼購買行動，在2017年11月向「戴安娜」電匯支付了一筆錢。

正是這筆錢的收款讓中國警方鎖定了河北邢台的一家公司。

河北警方順藤摸瓜。該涉案公司及位於中國不同地區的生產商、中介販賣、發貨人等不同的團伙成員逐步浮出水面。

他們僱用外語較好的幾名年輕人，通過翻牆軟件，在國際上兜售芬太尼等違禁藥品。警方也確定其發往境外的毒品經鑒定分別含有列管的芬太尼和阿普唑侖。

2017年11月，河北警方集中展開抓捕行動，犯罪嫌疑人王某等11名涉案人員分別落網。12月初，在中國公安部統一協調指揮下，河北警方在江蘇、上海、浙江等地組織第2次抓捕，又逮捕8名涉案人員。

在中國警方實施逮捕行動的同時，美國警方也在紐約和俄勒岡州收網逮捕了一批嫌疑犯，並對其中一些人提出起訴。

2019年11月7日，河北邢台市中級人民法院對此案有關7人販賣毒品案依法公開宣判。

供求關係

圖片版權 Reuters Image caption 芬太尼被稱為實驗室毒品，只需一個實驗室即可製作。中國警方表示，這種非法毒品實驗室白天可能正常，但夜間卻從事非法毒品生產，不易查獲。

邢台法院一審判決該案主犯因犯下販賣、製造毒品罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。法庭還依法對於其它案犯分別予以不同的有期徒刑、罰款等處罰。

與此同時，中美官員們在邢台公布了這次成功的兩國聯合行動的結果。

摩爾表示，正如這次聯合調查的成功所表明的那樣，中美調查人員有能力跨越國際邊界進行合作。

中國國家禁毒委員會高級官員於海斌則強調，打擊需求以及供應至關重要。他表示，如果不能有效地減少非法需求，就很難從根本上解決芬太尼問題。

在近兩年布滿陰霾和爭鬥的中美關係圖譜中，這次反毒行動及隨後的司法審判，似乎像一束陽光破雲而出。

這能否有助於創造緩解中美緊張經貿關係的氛圍，還需進一步觀察。