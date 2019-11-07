中美貿易談判現曙光，但「迷你協議」懸念重重

圖片版權 AFP

美國與中國分別宣佈，雙方同意分階段取消加徵關稅。

7日（周四），撤銷加徵關稅的消息一出，市場反應積極，美股各指數衝至歷史高點。美國總統特朗普顯然留意到了市場表現，發表推文說：「股票市場今天漲得很多……享受吧！」

兩國經過長達16個月跌宕起伏的貿易談判後，顯現達成第一階段協議的曙光，但美國總統特朗普與中國國家主席習近平將在何時何地簽署何種方案，目前依然充滿懸念。

在何時何地簽協議？

原定11月中旬在智利舉行的亞太經合峰會（APEC）因當地示威活動而突然取消，習特會被迫尋覓新地點。

路透社引述美國政府高級官員稱， 習特會可能推遲至12月，因為雙方仍在商討條款及地點。被問到協議簽訂地點時，中國商務部7日表示「目前沒有具體信息可以透露」。

目前流傳的可能地點散落在世界地圖上的各個角落，從瑞士、瑞典、希臘、中國澳門，到美國的阿拉斯加和愛荷華都榜上有名。

國家領袖的會面事前經過精細安排，選擇地點的方式自然不是在地圖上的亂點兵。

為求平等中立，兩國元首的峰會常在第三國舉行，例如兩度的特金會，就分別在新加坡和越南上演。國際會議也經常是各國元首順道會晤的契機。智利的APEC峰會原本就是類似的場合，習近平與特朗普原本都計劃出席。

在智利峰會破局之後，外界轉而放眼希臘與英國倫敦，因為習近平本周日即將訪問希臘，而特朗普12月初將在倫敦參加北約峰會。

離兩國距離相當的地點也會被列入考慮，美國商務部部長羅斯（Wilbur Ross）透露，阿拉斯加和夏威夷都在考慮名單中。

圖片版權 Getty Images

而特朗普最中意的簽署地點無疑是愛荷華州，該州是農業州，飽受貿易戰打擊，同時又是美國大選的初選首站，政治戰略意義重大。同時，習近平跟愛荷華州有深厚的前緣，他曾在1985年、2012年兩次訪問該州，與前愛荷華州州長、現任美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）結下交情。

然而，路透社引述美國官員稱，目前愛荷華已出局，但歐洲的多個地點，包括瑞典、瑞士、英國倫敦，目前都是可能的簽署地。不過中國與瑞典近年經歷多場外交風波，英國在北約峰會後又即將舉行大選，諸多國際、國內政治因素預料將為習特會地點選擇再添變數。

達成協議的先決條件？

中國商務部發言人高峰7日（周四）表示，宣佈，兩國同意分階段移除貿易戰以來加徵的關稅，但並未說明執行時間表。「至於第一階段取消多少，可以根據第一階段協議的內容來商定，」他表示。

中國官媒《環球時報》主編胡錫進在推特上說，中方認為兩國同步、等比率取消已加徵關稅是達成第一階段協議的先決條件。

取消關稅是中方一直堅持的主張，美方則希望保留一定對華關稅，來督促中方執行承諾。

協議裏寫了什麼？

圖片版權 Getty Images Image caption 貿易談判中方牽頭人、副總理劉鶴

此前中美曾經達成貿易休戰，分別是在去年12月布宜諾斯艾利斯與今年6月大阪的兩度習特會之後，但是兩次短暫休戰不久就烽煙再起。貿易戰的「迷你協議」是否能達成長期的停戰？將包含哪些內容？

第一階段協議的其中一部分，將是中國的購物清單，農產品採購預計將是重頭戲。特朗普此前表示，中國將購買價值400至500億美元的美國農產品，包括波音飛機在內的非農產品也將被納入協議。

美國官員還表示，中方將承諾向美國企業開放金融服務市場，協議將包含關於知識產權、技術轉讓、人民幣匯率的新措施，但兩國目前未有公布更多細節。

執行機制是雙方僵持已久的一點，可能與關稅的逐步移除掛鉤。至於美國一直希望解決的、讓美國企業在中國面臨不公平競爭環境的結構性問題，相關改革是否會被收入第一階段協議當中，則仍是未知之數。