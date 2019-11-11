圖片版權 Getty Images Image caption 艾瑪·沃森接受《時尚》（Vogue）雜誌採訪時用了一個詞：自我為伴（self-partnered），其實就是己跟自己作伴，獨身。

影星艾瑪·沃特森（Emma Watson）的「自我為伴」（self-partnered）聽上去像是在表明一種拒絶接受世俗偏見的宣言：我單身，我自豪，我的伴侶就是我自己。

她接受《時尚》（Vogue）雜誌採訪時對自己的單身生活表示「自豪」，不覺得有任何不妥。沃森現在29歲。按中國世俗的說法，屬於大齡剩女。

跟這期雜誌上架差不多的時候，中國的電商和大大小小各種商家都在為「雙十一」大促銷做最後的凖備，而BBC注意到，過去幾年裏，單身正在成為一種世界性的時尚。

圖片版權 Getty Images Image caption 雙十一在中國本來是商家為促銷憑空編造出來的「節日」，後來成了很多人「脫單」領結婚證的吉日。

「剩女」

沃特森因為在《哈利·波特》系列影片扮演女生"赫敏"一舉成名，她還是個「學霸」，以及為女權呼籲奔走的活動人士。

她坦言自己曾經不假思索地認為，單身生活跟幸福無緣，人必須有伴侶生活才算圓滿，才有可能找到幸福。

然而，當年銀幕上的清純少女魔法學校學生奔向30歲心理關卡時，發現心裏更多了一些焦慮，壓力與日俱增。不就是30而立嗎？有什麼可大驚小怪的？

後來，沃特森告訴《時尚》雜誌，她意識到焦慮的來源是周圍大量直奔潛意識的信號 。

「你還沒成家，還沒有丈夫，沒有孩子，馬上就30歲了，而自己的事業又 不很安定，或者還有一些事沒想清楚......令人焦慮的事太多了 。」

耳熟嗎？

圖片版權 Getty Images Image caption 事業和家庭、個人追求和機遇、際遇，是許多職業女性單身的重要原因。

中國官方數據顯示，全國單身人口達2.4億，其中四分之一年齡為23-25歲。

中國媒體把單身現象稱為「普遍社會問題」，並稱相親成為現在「脫單」的主要方式之一，成為社交常態。

《2019Q1單身人群調查報告》顯示，38%的單身男女23歲前就開始相親，而平均相親5次可以找到意中人。

但在社交網站上，基調傾向於「個人選擇」，年輕一代不再把結婚生育作為人生必要經歷，但社會習俗力量強大，眾多單身男女，尤其是大齡青年，難以逃避旁人的冷嘲熱諷和親友的「溫柔逼迫」。

到了婚嫁年齡而繼續單身的男女，尤其是「大齡女」，或被父母親戚「圍攻」勸婚、提親、談話，被街坊鄰居鄉里鄉親戳指議論，或寫文章為「大齡剩女」辯護……

總之，當同齡人都談婚論嫁或成家立業，或成雙成對進出，無論同性伴侶還是異性伴侶，而你仍形單影隻，中國社交媒體上將這類男性稱為「單身狗」，女性則以「剩女」統稱。

她/他們的心理壓力跟沃特森或許大同小異。

有何不妥 ？

然而，世界各地的單身和單親家庭的數量卻是在與日俱增。

歐洲統計局數據顯示，2015年歐盟的單口之家數量首次超過了任何其他類型，每三戶就有一戶是單身獨居家庭。也就是說獨居成了歐洲社會最普遍的生活狀態，比無子女的兩口之家更尋常。

英國統計局（ONS）也發現單口之家與日俱增。

1997年到2017年期間，獨居人口增加了16%，達到770萬，也就是有這麼多單口之家；同期總人口只增加了13%。預計到2039年英國單口之家數量將增至1007萬。

美國人口普查數據顯示2017年未婚人口佔全國總人口的45%。

英國市場研究機構 IORMA 發現，2016年全球單口之家數量達到3.3億，佔總數的16%。

選擇自我為伴的人增加不是這股趨勢背後的唯一驅動力，但也是主要因素之一。

而這又跟女性社會地位和經濟獨立程度提高有直接關係。

要不要結婚？

圖片版權 Getty Images Image caption 聯合國數據顯示，越來越多女性把事業和個人財務獨立視為生活中最重要的目標，而不是嫁個好丈夫。

美國加利福尼亞大學社會心理學家貝拉·德保羅(Bella DePaulo）曾發表過一系列有關單身獨居和家庭機構變化的學術專著。

她認為越來越多女性把事業和個人財務獨立視為生活中最重要的目標，而不是嫁個好丈夫。

聯合國數據證實了這個判斷。1970年，全球15-49歲女性中未婚的比例是31%，2010年升到36%，2030年預計將達到40%。

中國社會經過30多年改革開放，前後兩、三代人的生活觀念相差顯著，但進入成年而不婚不育，仍然是世俗眼中的不正常、有問題，也常常是父母親友的一大心病。

Image caption 2013至2016年間中國結婚率下跌16%，離婚率上升16%。

「天道」

有不少地區，無論貧富，「男大當婚女大當嫁」還是天理王道。

非洲有些國家單身家庭比例最低的只有3%。

單身獨居在許多社會裏被作為人生失敗或有某種缺陷、問題的同義詞，而不是可以理解、可以接受的個人生活方式的選擇。

作為世界級的影星，艾瑪·沃特森用「自我為伴」來禮讚單身獨居，對許多希望獨身但受到各方壓力的人來說是一種精神支持，類似榜樣的力量。

圖片版權 Getty Images Image caption 大齡獨身女性也可以事業成功、性格開朗、幽默風趣、顏值智商情商都高，比如沃特森。圖為她跟法國總理馬克龍討論性別平等問題。

除了精神支持，高調提出單身獨居作為一種日益普遍的社會生活狀態，可能推動政府對相關政策和公共服務等方面的重新評估。

獨自一人為家，跟四世同堂、父母子女四口之家，以及無子女兩口之家，都屬於家庭，但對社會公共服務和福利的需求有所不同。

對於人口老齡化社會，除了喪偶的孤身老人單口之家，其他單口之家數量增多，必然會影響到人口結構。