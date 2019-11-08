圖片版權 EPA Image caption 印度首都德里霧霾嚴重，讓人想起中國首都北京。

印度北部的空氣污染指數爆表引發全世界報道的同時，整個亞洲的空氣污染問題也引起了外界的注意。

因經濟迅速崛起而正在與美國展開貿易關稅戰的中國，其首都北京以及其他主要城市的空氣污染之嚴重，曾使中國諸多城市的霧霾「名揚海外」。

不過，最新的統計數字對顯示，亞洲的印度、巴基斯坦和孟加拉等國的污染情況已經超過中國。

為什麼這些國家的污染比世界製造大國——中國的情況還要嚴重呢？

亞洲污染最嚴重城市

世界上污染最嚴重的前30個城市中，印度佔了22個。這是設在瑞士的全球空氣質量數據研究機構IQ AirVisual和環保組織綠色和平的最新研究結果。

其餘的8個城市則在巴基斯坦、孟加拉和中國。不過榜上有名的中國城市並不是其首都北京。北京的空氣質量近年來大幅改善，現在已經列在第122名。

如果僅以首都城市來比較，那麼居全球空氣污染最嚴重首都榜首的也仍然是亞洲國家的首都。

從國家的空氣污染指數來比較，那麼最污染的國家是孟加拉，其次是巴基斯坦，印度居第三。

這些排名是根據每年的空氣質量平均數字。

由於這些國家的空氣監測站的分佈密度以及數據透明度都非常不同，解讀這些數據時當然必須持謹慎態度，但是，這些數據肯定反映的是總體情況。

為什麼印度比中國污染更嚴重？

城市地區的污染通常包括了不同的因素，絶大部分是因為交通、火力發電站和重工業。

印度和中國的不同之處在於，印度目前仍然有大量農民用焚燒農作物廢料，如秸稈、稻草等方式清理農田。此類焚燒通常發生在秋季收獲季節之後。

倫敦經濟學院的助理教授托馬斯史密斯（Thomas Smith）向BBC表示，在目前階段，印度最大的問題似乎仍然是焚燒農業廢料問題。

「而這是中國已經解決好了的問題，所有農業焚燒都被禁止了。」

美國航空航天局NASA記錄了全球各地燃火和溫度變異的情況，也讓使用者能追蹤過去幾天甚至幾周的地面溫度變化。

人們通常認為空氣污染是由汽車和重工業生產造成的，但是農業焚燒對空氣污染的重大影響卻不能低估。

由於空氣污染程度飆升，印度最高法庭已經下令，在首都德里附近的各邦禁止焚燒麥秸和稻草等農業廢料。

讓德里空氣污染更加嚴重的另一個因素是冬季空氣乾冷，流動性減弱，使污染物積聚不容易吹散。

史密斯教授另外還指出，印度對空氣污染主要還是採取應對措施，而中國更多傾向於防範，爭取在問題發生之前就已經制止。

污染中的感受

空氣污染程度是根據空氣中的有害微粒水平分類的，從空氣良好到空氣危險分為幾等。

新南威爾士大學的克里斯丁·考維博士（Christine Cowie）說，污染對健康的影響因人而異。

最常見的症狀包括眼睛不適，喉嚨不適，如果有氣喘和哮喘，那麼症狀會加劇。咳嗽也是非常常見的症狀，即便沒有哮喘的人也會咳嗽。

當然影響最大的是老年人、嬰幼兒和患有呼吸道疾病或心臟疾病的人。

考維博士說，短暫呼吸到不健康的或者更加惡劣程度的空氣也可能誘發哮喘，也可能增加中風的危險。暴露在惡劣空氣中的時間越長，風險也更大。

而保護的措施卻極為有限。

你的器材不支持播放多媒體材料 印度德里霧霾指數爆表

空氣污染時，有建議人們留在室內的，減少室外運動的，還有戴口罩的。但是在很多相對貧窮的國家，這些措施對普通人來說都不適用。

新加坡國立大學的熱帶環境變化教授大衛·泰勒（David Taylor）說，空氣污染就是空氣帶有毒素，肯定讓人非常不舒服，特別是對那些不得不在戶外工作，而且所做的工作需要大量身體能力的人。

「你會感覺呼吸困難。即便是在外散步，感覺都會像是在做劇烈的運動。而且污染到一定程度，還能讓人從空氣中聞到污染的味道。」

與歐美相比如何？

如今，歐洲、澳大利亞和美國的空氣污染，與印度最近幾天的爆表污染要輕微許多。

不過，這些地區的空氣也並非從來都是如此乾淨。譬如說，倫敦在19世紀和20世紀初期，就曾因為空氣污染而有霧都之稱。

即便到了近代，1952年的一場「大霧霾」，也同現在德里情況一樣，籠罩整個倫敦使這座城市陷入停頓好幾天時間。據說，大霧霾導致數以千計的人死亡。

當時，倫敦泰晤士河邊的發電廠，是最主要的污染源。

實際上，我們現在對人體健康如何受空氣污染影響的了解，絶大部分都是來自那些年倫敦人體驗霧霾後的健康醫療研究結果。