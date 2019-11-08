中美貿易戰至今誰輸誰贏 聯合國報告有說法

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持續了一年多的中美貿易戰，最近出現緩和跡象，雙方談判代表過去幾個星期一直在緊鑼密鼓就第一階段「休兵」協議文本磋商。

最新從中美雙方透露出來的利好消息是，如果雙方達成第一階段協議，應當根據協議的內容同步、等比率取消已加徵關稅。

中國商務部發言人表示，這是達成協議的重要條件。

就在外界期待中美雙方盡快達成第一階段協議的同時，聯合國貿易發展大會（UNCTAD）最新公布的報告，指出了誰是中美貿易戰的受害者，誰又從中美貿易對壘中獲得了最多好處。

鷸蚌相爭

聯合國貿易發展大會，成立於1964年12月，是聯合國常設機構，主要職能是處理有關貿易與經濟發展問題。

聯合國貿易發展大會的這一報告名為《美國對中國關稅的貿易和貿易轉移效應》。

報告分析了最近公布的貿易數據後指出，美國加徵關稅後，今年上半年中國對美國的出口額下降了350億美元。

「中美貿易戰對美國消費者的衝擊力度最大，因為關稅增加導致的商品價格上漲絶大部分被轉嫁到美國消費者身上。」

不過，報告也指出，中國廠家最近開始降低出口商品價格，部分承擔了關稅成本。

而受中美貿易戰衝擊最大的行業包括中國的化工、家具製造業和電子機械製造行業。

漁翁得利

進口中國產品關稅的增加，導致美國轉向其他市場。在中國減少出口的350億美元中，其中約六成（210億美元）被轉移到其他國家和地區。

其中42億美元轉到了台灣，在今年上半年，台灣向美國出口了更多的辦公機器和電子通訊設備。

其它在中美貿易戰中爭取到更多出口美國份額的得益者還包括墨西哥、歐盟、越南、韓國、加拿大和印度。

聯合國貿發會警告說：中美貿易戰兩敗俱傷，不僅損害了中、美雙方，而且還危及全球經濟穩定和未來的增長。

就在聯合國這份報告公布之前，國際貨幣基金組織今年10月發佈對全球經濟展望預測：中美貿易戰拖累全球經濟增長，到2020年將累計使全球GDP減少0.8％。這換算成金額為7,000億美元，相當於瑞士的經濟規模。

兩敗俱傷？

圖片版權 Getty Images Image caption 法國總統馬克龍是第一個參加上海進口博覽會的西方國家領導人。

將聯合國這份最新的報告與2019年年初美中貿易戰極為激烈時的專家預測相對比，不難看出結果其實並不出人意料。

早在2019年5月，美國方面的專家就已經指出，美國對中國商品增加關稅，最後將由美國的消費者「買單」。

中國第三季度的經濟增長數字不如人意，也佐證了中國經濟受貿易戰衝擊不小這一事實。

但是，誰會先眨眼成為輸家呢？評論人士提醒說，不妨從兩國內部的政治和經濟需要從發來看待後續的發展。

對美國而言，即將舉行的總統大選，使有意連任的總統特朗普有了與中國達成「休兵」協議提升經濟的緊迫理由。

本周在上海開幕的進口博覽會上，中國最高領導人習近平在講話中，雖然對中美之間的貿易戰隻字未提，但提出的三點倡議，每一點都對美國有暗示作用。

習近平說要建立開放合作、開放創新和開放共享的世界經濟，呼籲「平等相待」，「不搞知識封鎖」等，都讓人聯想中、美之間近期的矛盾。

習近平的講話，得到法國總統馬克龍的認同。他對中國承諾的開放寄予很高的期望，也間接對美國提出批評。

馬克龍說：全球化中，各國都面臨發展不平衡的問題。訴諸單邊主義、保護主義，使用關稅武器和叢林法則，解決不了當前世界面臨的問題，這不是法國的選擇，也不是歐洲的選擇。

由此來看，在貿易問題上中國至少爭取到法國的支持。