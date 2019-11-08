歐盟嚴查黃金護照塞浦路斯收回26名富豪國籍

圖片版權 Reuters Image caption 塞浦路斯2013年金融危機後啟動了「黃金護照」計劃，讓近4000名非歐盟國民投資者和家庭成員獲得塞浦路斯護照，並為塞浦路斯帶來約60億歐元的收入。

在歐盟委員會加強對非歐盟國家公民通過投資獲得公民身份審查的要求下，據報有中國人在內的26名富豪投資者及家屬的護照被塞浦路斯政府收回。

歐盟批評說，過去的以投資換身份的移民項目可能掩蓋欺詐。

塞浦路斯這次取消了誰的護照？為何歐盟要加強檢查？

有中國人夢斷地中海

塞浦路斯內政部長康斯坦丁諾斯·彼得里德斯沒有對BBC透露這次被取消護照的人員姓名背景。但據報道稱，他們包括5名中國人，9名俄羅斯人和8名柬埔寨人。其餘人士來自馬來西亞、肯尼亞和伊朗。

按照過去的移民計劃，在塞浦路斯投資兩百萬歐元（比如購買房產）以上即可獲得歐盟公民身份和護照。馬耳他和保加利亞也有類似的計劃，目前也受到歐盟的審查。

一旦獲得歐盟護照，將可以方便在包括歐美地區超過150多國的旅行自由，並且享受歐洲單一市場等多種歐盟公民權益。

歐盟公民可以在28國集團內自由旅行，也可以在另一個歐盟成員國生活和工作，不會受非歐盟國家國民面臨的各種官僚障礙。

重新審查包括中國人的申請

彼得里德斯表示，過去該國在處理一些公民國籍申請時出現錯誤，例如，沒有針對高危人群設定標凖。

他表示，收回26塞浦路斯護照的決定源於對9起投資案的審查。這些都是2018年之前的入籍案例。

根據歐盟的指導方針，當投資移民標凖發生變化時，應該進行第2次檢查。這次檢查涉及約2千名塞浦路斯護照持有者，其中申請人數最多的是俄羅斯人和中國人。

彼得里德斯表示，今年塞浦路斯推出了11類新規定，將一些可能有高風險的人排除在批准申請之外，包括在來源國擔任高官或有很大影響力可能被視為涉嫌腐敗風險，在本國被定罪或正在接受調查的人，任何與非法實體有聯繫的人，或任何受到國際制裁的人等。

歐盟要求嚴查

2019年1月，歐盟發佈報告，要求各成員國加強對通過投資獲得護照的非歐盟國家國民的背景檢查。

歐盟擔心，所謂的「黃金護照」可能是犯罪團伙或政府官員洗錢或逃稅的後門。

歐盟的擔心和提出的要求主要在如下方面：

安全：雖然歐盟有自己的中央信息系統，比如申根信息系統，但各國沒有充分使用該系統；

洗錢：額外的資金審查，確保遵守歐盟反洗錢規則；

逃稅：加強打擊逃稅的監測和報告，以確保個人不會利用移民計劃來獲得額外稅收利益；

透明度和信息：目前歐盟各國對各自國家移民計劃如何運作缺乏明確信息溝通，包括各國分別收到、批准或拒絶的申請人數、申請人的來源國家等具體信息。

其它歐盟國家的類似計劃

目前，20個歐盟國家有這種投資移民計劃。

除塞浦路斯以外，馬耳他和保加利亞分別都給予向其國家進行充分投資的非歐盟公民頒發歐盟護照。富有的外國人可以在那裏以100萬歐元（約合87萬英鎊或110萬美元）至200萬歐元購買到護照。

它們和其他17個歐盟成員國，包括英國在內，都授予投資者居留權。這項權利使申請的個人開啟獲得公民身份的大門。

獲得居留權所需的投資規模從克羅地亞僅需約1.35萬歐元，到盧森堡和斯洛伐克的超過5百多萬歐元不等。

在一份新報告中，歐盟委員會表示，關於這些計劃如何運作的信息不足。它正在設立一個特別小組，以監測這些計劃，促進信息共享。

歐盟在報告中指出，即使在尚未加入但要求加入歐盟的國家裏，因為它們獲得歐盟的簽證優惠待遇，所以也存在類似的投資移民計劃。比如獲得摩爾多瓦國籍的非歐盟公民可以利用它繞過歐盟簽證規定。

圖片版權 AFP Image caption 上世紀90年代開始，塞浦路斯就吸引了很多俄國大亨投資移民。

媒體報道的名人

塞浦路斯報紙報道說，涉嫌轟動全球的一馬案的馬來西亞商人劉特佐就獲得了一本塞浦路斯護照。他因涉嫌巨額國家投資醜聞而被馬來西亞通緝。

劉特佐是一馬案的核心人物。這起醜聞讓馬來西亞國家基金上有數十億美元不見蹤影。案發後，他曾公開否認有任何不當行為，否認對他提出的貪污腐敗指控。而目前他下落不明。

英國《金融時報》報道說，劉特佐2015年在塞浦路斯度假勝地阿伊納帕購買了一處價值500萬歐元的房產。

美國司法部2019年10月與馬方達成協議，追回劉特佐及其親屬在美國收購的豪宅。

俄國官方媒體也報道了俄國寡頭奧列格·傑裏帕斯卡有塞浦路斯護照。他涉嫌特朗普的「通俄們」，並且上了美國司法部調查名單。

路透社則進行一項調查，將塞浦路斯與柬埔寨首相洪森的親信和親屬聯繫起來。

塞浦路斯金融危機後啟動了「黃金護照」計劃，以幫助經濟復蘇。該計劃已讓近4000名非歐盟國民投資者和家庭成員獲得塞浦路斯護照，並為塞浦路斯帶來約60億歐元的收入。